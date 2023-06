Álex Corredera: «El club quiere que sea uno de los pilares del nuevo proyecto»

¿Le ha servido la noticia de su renovación para darse cuenta de lo mucho que le venera y le aprecia la afición del Tenerife?

He recibido muchos mensajes de cariño, apoyo y agradecimiento. Realmente el que está más agradecido soy yo por que el club apueste así por mí. Ya fue importante que lo hiciera hace dos años cuando firmé mi primer contrato y ahora también que decidan darme continuidad y confianza. Ha sido una campaña irregular por la lesión, pero el agradecimiento es mutuo. Estoy encantado de poder alargar mi vinculación con el Tenerife.

Fue la suya una renovación sorpresa.

Venía de un año difícil pero siempre he notado el cariño de la gente. Ahora, ha sido gratificante ver el respaldo de la afición y del club. De algún modo lo interpreto como un agradecimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Me han hecho saber que quieren que sea uno de los pilares de este proyecto.

Hubo mucha controversia y muchas dudas sobre todo por el presunto interés de la UD Las Palmas.

Al final estas situaciones se tienen que llevar con tranquilidad. Desde que acabó el año lo hemos llevado así. Yo le transmití al club que no había prisas por renovar, ni por hacer las cosas precipitadamente. Pero es verdad que el Tenerife tenía esa intención de firmar ya, entendible, porque plantea un proyecto donde no quiere a mucha gente con contratos que caduquen en 2014. Empezamos a hablar y sinceramente pensaba que estaríamos más lejos. No fue así. Ambas partes pusimos de nuestra parte para que esto saliera adelante y, más allá de rumores, tenía claro que quería continuar. No había nada con nadie, y menos aún iba a negociar yo con contrato en vigor, ni con la rivalidad latente que hay: Las Palmas nunca fue una opción.

¿Ahora se siente más valorado que antes? ¿Ha sido esa la clave para que diera el sí al CD Tenerife?

Creo que es algo lógico. Los jugadores tenemos nuestras etapas y yo cuando llegué al club lo hice con un contrato que creía bueno y adecuado. Después, he demostrado que soy un futbolista válido para categoría profesional y he sido importante para el club. Pedíamos eso, que se valorara. Luego en una negociación hay muchos puntos, muchas cláusulas... y finalmente se acercaron las posturas por parte de Mauro Pérez, Juan Guerrero y el propio José Miguel Garrido, que ha puesto mucho de su parte. El acuerdo es beneficioso para todos. Lo importante viene ahora y estoy con hambre para conseguir los objetivos que nos planteamos.

Es un contrato que le deja blindado: 15 millones de cláusula.

Pero esto de las cláusulas es normal. Es natural que cuando un club hace un esfuerzo por un jugador, la dirección de ese club quiera protegerse. Como está el fútbol ahora, es dificil llegar a esas cantidades. Yo estoy contento porque me siento valorado y porque el proyecto me parece serio, bonito y competitivo. Ya va a ser mi tercer año aquí, voy a tener jugadoras importantes alrededor y vamos a luchar por un objetivo. La vida es creer en algo y apostar por ello. Yo, lo he hecho.

De los mensajes que ha recibido desde su renovación, ¿con cuál se queda?

Con los de compañeros y excompañeros del club, que te dan la enhorabuena y saben que es un paso importante para mí. Todos me han dicho que es una opción inmejorable la de seguir. Ahora hay otros compañeros que están en la misma tesitura y situación de renovar o no renovar; ojalá confíen y lo hagan.

Entonces, ¿cree que puede servir su renovación de estímulo o de incentivo para que otros sigan su camino?

Deseo que sea así. Ahora nos veremos en unos días, empieza la pretemporada, hay un entrenador nuevo y empezaremos a preparar el nuevo curso. En mi caso el acuerdo ha sido rápido porque el club ha dado un paso adelante. Quizá en otros casos también haya que esperar a que confluyan los caminos. Es importante el bloque que tenemos y si le sumas dos o tres cosas que hacen falta, desde luego vamos a estar peleando por cotas importantes.

Ángel es un goleador contrastado y un futbolista de mucho nivel; me encantaría coincidir con él

Antes que la renovación suya vino la de Aitor Sanz. ¿Fue el primer paso adelante en la configuración del nuevo proyecto?

Desde luego. Fue importante porque es una pieza fundamental para el equipo. Ya no solo es que se vea con ganas, es el nivel al que está. Año tras año está jugando un montón de partidos y es un líder para el vestuario. Que él crea y decida quedarse es muy importante para el club. Es como una llamada de atención al resto, en plan decir: «vamos en serio, aquí se van a hacer las cosas bien». Hemos construido algo muy difícil estos dos años, un bloque que rinde bien, que ya se conoce... y creo que tenemos la base para plantearnos el objetivo del ascenso.

¿Se ve jugando con Ángel cuando empiece la competición el 11 de agosto?

Están sonando nombres muy interesantes para el proyecto y creo que el club va a poner de su parte para que así sea. ¿Qué te voy a decir yo? Ángel es un futbolista contrastado, un goleador de nivel y seguro tendrá otras propuestas. Pero me encantaría que viniera y coincidir juntos en el Tenerife.