Después del largo parto de #YoNoSoyDelTenerife, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Ya ha podido percatarse de que van casi todos los mensajes en la misma dirección de satisfacción y elogio?

Evidentemente es imposible conocer todas las reaciones, pero hemos conseguido lo que queríamos y lo que buscábamos: mantener a Tenerife en vilo con esa cuenta atrás en la web y en las redes sociales, también con márketing de guerrilla (pasquines, carteles en las calles, etcétear) hasta resolver el enigma el pasado jueves, día que dimos el pistoletazo de salida a la campaña de abonos del CD Tenerife. Fue un momento muy importante y todo salió como habríamos querido.

¿Cómo fue el proceso de convencer a Paulino Rivero y Santiago Pozas de una campaña tan arriesgada y tan lejos de lo convencional?

Nos pidieron algo diferente. El sentimiento blanquiazul había que contarlo de otra manera. Ese orgullo de pertenencia que reside en muchos tinerfeños, si lo desarrollamos, creo que se resume perfectamente en esa frase, la que da título a nuestra campaña. Y nada más divertido que poner en boca de un Dertycia, un Oltra o un Pepe Benavente una negación de ese sentimiento. Una negación provisional, obviamente, porque al final el mensaje era muy potente: «Yo soy el Tenerife». Antes que todo eso, contamos con los dos periodistas con más seguidores en las redes sociales y más solicitados a la hora de demandar información y novedades sobre el CD Tenerife; lo mismo que con otros como Marcos Benito, que podía llegar a otro tipo de público.

Llama la atención el giro, porque veníamos de campañas mucho más institucionales, incluso recatadas en el mensaje y el envoltorio.

Queríamos huir de ahí, también a petición del club, que buscaba algo disruptivo. Fue una campaña muy de redes, pero también muy de calle, con una imagen muy de grafiti, muy fresca. Si te fijas en la tipografía, en la forma de expresar el mensaje... Y aprovecho para decir que hemos lanzado de momento un spot un poco más serio de todo lo que va a venir en los próximos días a través de las redes y otras plataformas.

¿Cuál ha sido el momento más divertido?

Cualquier comentario que se vertía en redes y enseguida nos llegaba a nuestros móviles. Pero también la reacción de la calle al ver vallas con el mensaje de negación del sentimiento tinerfeñista. Supimos desde el principio que la campaña iba a funcionar. Y que iba a generarse una gran expectación hasta revelar el enigma.

¿Le gustó al presidente?

Desde el primer momento, y aprovecho para agradecer el talante de Paulino Rivero y también la plena predisposición del club a dejarnos hacer, a dejarnos trabajar. Nosotros apostamos internamente por esta idea. Teníamos tres o cuatro propuestas creativas, pero nuestra apuesta era definitivamente ésta. Es la que queríamos que saliera. Participamos del proceso junto a otras agencias y finalmente fue un honor ser los elegidos por parte del club. Es una campaña muy importante para nosotros.

¿Cuál fue su reacción al ver que la campaña tenía cabida en algunos medios nacionales?

Las expectativas fueron superadas con creces. La realidad nos rebasó por completo, sobre todo cuando vimos las publicaciones a escala nacional de La Sexta, Telecinco o Cuatro. Las métricas en redes y web han sido excelentes.

¿Fue difícil convencer a los protagonistas de la campaña?

Era ponerles en una situación difícil. Imagínate la situación del socio número uno. Roberto estaba preocupado y Miguelina también. ¿Cómo voy a decir que no soy del Tenerife? Les costó verlo, pero les dije que tenían que aguantar solo seis días. Para algunos, la espera se hizo larga; para otros, no tanto. Ellos dos son personas algo mayores y no tienen perfiles en las redes, pero sí que les llegaron un montón de mensajes a través de familiares y amigos. También les pasaron cosas extrañísimas a otros de los participantes en la campaña; a alguno le tupieron los grupos de wasap. Y lo divertido era ver que había mucha gente que no caía en la cuenta de que realmente esto iba a acabar en la campaña de abonos. Por evidente que pudiera parecer.

¿Qué fue lo más difícil?

Ha sido una campaña atípica y peleamos mucho para que, sobre todo en las primeras horas, no hubiera spoiler; que al menos tuviéramos ocasión de mantener la intriga. La gente se preguntaba: «¿Y qué será lo siguiente?» Y lo siguiente, de repente, fue que un día apareciera nada menos que el capitán del Tenerife. O Suso.

¿Se ve haciendo también la campaña del año que viene?

Nosotros trabajamos día a día para innovar. Son 15 años generando ideas. Es un trabajo algo tenso, sacrificado y que exige máxima imaginación. Pero por supuesto las puertas quedan abiertas para seguir trabajando para el CD Tenerife y para seguir poniendo nuestra creatividad al servicio del representativo, una marca tan prestigiosa e importante para todos.