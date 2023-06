Denominación de origen

La sonrisa que lucen Félix Rafael Alonso Expósito (Santa Cruz, 2000) y Ethyan Jesús González Morales (2002) a su regreso a Tenerife tiene una razón de ser: un ascenso a Primera RFEF. Ambos han culminado una temporada salpicada de complicaciones, vicisitudes y adversidades de la mejor manera posible, con el estallido de felicidad que solo produce un cambio de categoría. Eso sí, salvo sorpresa, ninguno de los dos podrá disfrutar de las mieles del éxito en el equipo con el que lo lograron. Ambos están felices de que así sea porque su sueño se llama CD Tenerife, club al que regresan a la espera de noticias. En el caso de Ethyan, parece claro que será para, al menos, hacer pretemporada con los mayores. Alonso aún espera novedades.

«Estoy contento por el objetivo logrado y también por el camino recorrido hasta conseguirlo. Es verdad que ha sido una temporada casi rocambolesca, con altibajos, pero por suerte con un final muy feliz», relata. «Mi satisfacción personal es haber aprovechado la oportunidad que se me da en el Tarazona. He mejorado en lo futbolístico y en lo personal, pero sobre todo el estado de ánimo», agrega Félix, quien pasó por momentos realmente difíciles cuando se encontró sin minutos en el Atlético Paso, su primer destino a préstamo en esta campaña recién terminada.

Fortaleza

«No conozco a nadie que no haya tenido dificultades en su carrera. Lo bueno es aprender de ellas y sacar conclusiones. La verdad es que tengo mucho que agradecerle al representante, que fue quien me buscó una oportunidad como la que me salió en enero. Era realmente complicado abrirme hueco porque no había jugado casi nada, pero todo fue bien. Al principio, ni sabía donde estaba el pueblo [de Tarazona, en Aragón]. Luego, la realidad superó las expectativas. El equipo ha sido como una familia en todo momento y me fui con el orgullo personal de ser titular en los dos últimos partidos. Lo que me dijo el entrenador [Javi Moreno, exdelantero del Alavés y el Atlético] es que me lo había ganado», apunta.

Lleno de autocrítica y honestidad, el discurso de Félix Alonso contiene algunas confidencias sobre su etapa corta en el primer equipo del CD Tenerife, para el que jugó solo un par de veces (una en liga y la otra en la Copa del Rey). «Me faltó creérmelo y no di la mejor versión que podía haber ofrecido. No sé si llegas preparado para dar el salto; todo cambia muy rápido. En mi caso estaba en Geneto, llegó Sesé y me dijo, junto a Dylan, que ese día entrenaba arriba. Fue un impacto grande. Luego sí es verdad que me recibió Suso a las mil maravillas y que aprendes muchísimos de jugadores de Aitor. Es donde siempre has soñado estar», destaca con la ilusión de repetir experiencias ahora con Garitano como entrenador. «Como dice Teto, lo difícil no es llegar; es mantenerse», afirma el pivote.

Tanto el mediocampista que ha jugado para el Tarazona durante estos últimos meses como el delantero Ethyan, cedido al filial del Atlético, coinciden en que abandonar el refugio familiar y la isla de nacimiento por vez primera «es salir de tu zona de confort». Con matices, hay muchas coincidencias entre la estadía en Tarazona del pivote isleño y las vivencias en la capital de España que desvela Ethyan. «Ha sido una experiencia de mucho impacto, sobre todo estar con los mayores en el primer equipo, cruzarte con los jugadores que solo habías visto en la Play... Ha sido un año de mucho aprendizaje. Me valió la pena esperar y tomar la mejor decisión posible», subraya el atacante realejero, quien tuvo muchos pretendientes pero supo aguardar al momento donde surgió «de verdad» una opción para progresar y aprender.

De vuelta a casa, explica que ya queda cerrada la etapa colchonera y ahora focaliza todos sus esfuerzos en plasmar en el representativo su mejorada versión de delantero centro. «Mi sitio es el Tenerife y quiero hacer la pretemporada, crecer, dar mi mejor nivel y quedarme. Es lo que sueño y lo que me gustaría que ocurriese», comenta.

«Que hayamos conseguido el ascenso cuatro de los que salimos creo que es una muy buena noticia para el club y para la cantera. De hecho, durante todo el año íbamos escribiéndonos y estoy muy contento por todos», retoma Félix. Todos ellos se fueron del Tenerife siendo presidente Miguel Concepción y cuando han vuelto «casi todo es diferente». No se atreven a hablar con claridad del cambio y de la conveniencia del relevo en el consejo, porque aún no tienen «la suficiente información ni datos», pero sí perciben una transformación y confían en que los gestores nuevos cumplan su palabra. «Que se vaya a contar más con la cantera es positivo; aquí hay nivel», concluyen.

Creer y confiar

Convencidos de que hay mimbres en la factoría blanquiazul para nutrir de talento al proyecto del primer equipo, suspiran por que las oportunidades empiecen a llegar a borbotones; y no a cuentagotas como ha sido hasta la fecha. Presienten el cambio, ven que el club gira hacia una apuesta «potente» por sus canteranos y confían en inscribir sus nombres en los planes de futuro del representativo. Al fin y al cabo, cuentan que ese siempre ha sido «el sueño con el que uno empieza».

Confían Félix y Ethyan –lo mismo que Jorge Padilla o Yeremy, también ascendidos con Ferrol y Antequera– que se tengan en cuenta sus méritos del último curso y su fortaleza en los momentos complicados. Aunque parece difícil que puedan hallar un resquicio para instalarse en la élite a corto plazo, tienen esa ilusión pero también la certidumbre de que «hay que seguir peleando». Por lo pronto, ya con un ascenso en la mochila. «Son experiencias que no se olvidas», relata Félix. «Todo lo que nos ha pasdo ha sido increíble, espectacular», completa Ethyan.