Un banquillo blanquiazul para Suso Santana

Lo de ser entrenador no es nada nuevo para Suso Santana. Hace cuatro años, más o menos por estas fechas, fue anunciado como técnico de un equipo con mucho significado para él, por sus orígenes, el Taco San Luis. Ahí, en su primera casa, fue sacando al míster que llevaba dentro, forjando una carrera en los banquillos que ahora continúa en el Tenerife.

Suyo será el equipo que competirá en la División de Honor juvenil 2023/24. Y suyo también será el desafío de desbancar a una UDLas Palmas que acumula un título tras otro casi sin oposición. Suso no se esconde. No es solo cuestión de formar canteranos, sino de ganar. «Eso tiene que ser primordial, porque llevamos mucho tiempo sin ser campeones», advirtió en Radio Club. En concreto, no sucede desde la temporada 18/19, en la que el Tenerife, comandado por Cristo Marrero, superó en la clasificación la Unión Deportiva.

Ahora le toca a Suso, retirado al final de la temporada 2020/21 y, desde entonces, adjunto a la dirección deportiva, en ese momento con Juan Carlos Cordero como jefe y desde hace unos meses con Mauro Pérez al frente de esa sección. Santana compaginará los dos cargos. En las oficinas por las mañanas, en los campos por las tardes. Y no es que tenga preferencias, pero reconoce que le ha cogido «mucho gusto» a su faceta de técnico. «Intento que mis equipos sean como yo cuando jugaba, atrevidos, que lo den todo, muy honestos, alegres... O eres atrevido o no ganas», sostiene alguien que colgó las botas después de 337 partidos jugados con el Tenerife y que es el quinto en la clasificación histórica tras verse rebasado hace poco por Aitor Sanz.