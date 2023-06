Yeremy y Javi Díaz, sin hueco

Estos fichajes dejan sin hueco, por lo pronto, a dos futbolistas con contrato en vigor. En la portería sobra Javi Díaz, a quien ya se le intentó buscar acomodo en un nuevo destino en el pasado mercado de invierno; y en el lateral zurdo resulta inviable que pueda competir por un puesto el canterano Yeremy Socorro, que vuelve para hacer pretemporada con el primer equipo –como ya ocurrió el verano pasado– después de su exitosa cesión al Antequera. De hecho, por decisión propia se perdió los últimos partidos del campeonato (incluido el del definitivo ascenso con los andaluces) para protegerse de un principio de pubalgia y llegar en las mejores condiciones posibles al momento de su reingreso al Tenerife.

Las esperanzas de que alguno de estos dos futbolistas pueda resultar útil para Asier Garitano son ínfimas. En el caso de Díaz, la portería queda cerrada con Juan Soriano y Tomeu Nadal, amén de la previsión de completar esta posición con el que será primer arquero del filial. Hasta la fecha podían existir dudas sobre la permanencia en el proyecto del portero titular de la última temporada, pero cualquier situación de incertidumbre la disipó con contundencia el lunes Mauro Pérez, quien subrayó que no habrá ventas de futbolistas «salvo las que puedan ejecutarse por el pago de la cláusula de rescisión». Dicho de otro modo, no habrá negociación alguna para traspasar a Soriano.

En cuanto a Javi Díaz, fuentes del club confirman que ya han comenzado las gestiones para hallarle destino. En invierno se interesaron por él Algeciras y Mirandés; ahora, el interés proviene de varios equipos de Primera RFEF, pero las posibilidades son reducidas porque viene de un año completamente en blanco. En liga, Luis Miguel Ramis no le dio siquiera los partidos intrascendentes del tramo final de la competición y abogó por dar carrete a Soriano en las 42 jornadas del torneo. De este modo, solo le quedó para lucir el escaparate exiguo de la Copa, donde el Tenerife fue apeado en la segunda eliminatoria.

Yeremy, mientras, espera noticias de sus representantes. Ya se conoce el interés del Antequera en repetir cesión, con el aliciente de que este año sería en una competición superior (Primera RFEF) y además con la posible compañía del también canterano David, cuyo préstamo también pretende la escuadra andaluza. Lo que no le gustaría al grancanario es que se produjese la desagradable situación de la campaña pasada, en la que su salida se produjo tarde porque le dieron esperanzas reales de hacerle ficha con el equipo profesional. Esta vez, su intención es marcharse antes si finalmente se confirmase –como así parece– que se ha quedado sin hueco.

Así pues, el trabajo se multiplica para la comisión deportiva blanquiazul. Mientras la prioridad sigue siendo apuntalar la plantilla con los «tres, cuatro o cinco fichajes más» de los que habló en su presentación Asier Garitano, también habrá mucho que hacer en el capítulo de desvinculaciones. Como ya publicó EL DÍA el pasado sábado, el club cuenta con sobrecarga de efectivos en la línea medular. Con Aitor Sanz y Álex Corredera como elementos indiscutibles y de alta relevancia para el cuadro técnico, la entidad que preside Paulino Rivero ha declarado prescindibles a José Ángel Jurado y a Pablo Larrea. Es así porque ambos tienen mercado suficiente para reubicarse con relativa facilidad en otro club de Segunda y porque ya la tendencia que trazaron el curso pasado en cuanto a cuota de importancia era decadente. A Javi Alonso, en cambio, se le dará un voto de confianza y se evaluará su situación al cierre de la pretemporada.

Como remarcaron el pasado lunes tanto Mauro Pérez como Asier Garitano, el club cuenta con «una buena base de 16 futbolistas con contrato en vigor». Pero esto no quiere decir que todos ellos estén confirmados o vayan a continuar necesariamente bajo disciplina blanquiazul cuando el 12 de agosto comience LaLiga. Y como en casos como los de Yeremy Socorro o Javi Díaz sus perspectivas de jugar son prácticamente nulas, las gestiones para clarificar su próximo destino ya han comenzado.

El Trofeo Teide agradece el talante de Mauro y Rivero

La final del Trofeo Teide será el último compromiso veraniego del CD Tenerife en la próxima pretemporada. El cuadro blanquiazul se enfrentará a un rival aún por definir en Los Cuartos (La Orotava), como ya es tradición, en un partido que tendrá lugar el 5 de agosto. Esto es, una semana antes del comienzo de la competición liguera, previsto para el viernes 12.La organización del torneo decano del calendario insular, que este año recae en el Ayuntamiento de Los Realejos, reseñó ayer -en la figura del concejal Benito Dévora- que «es la primera vez que se ven buenas intenciones y la voluntad de ayudar» por parte de la directiva del representativo. «Otros años no hemos podido decir lo mismo, ni nosotros ni tampoco si preguntas a los concejales de los otros municipios», apostilló.Dévora puso el acento «en las ganas de colaborar» del nuevo director deportivo tinerfeñista, Mauro Pérez; y del consejo de administración que preside Paulino Rivero. «Ojalá siga por mucho tiempo esta voluntad y predisposición plena por parte de esta nueva directiva», enfatizó. De paso, no descartó a la UD Las Palmas como adversario en la finalísima. «Es una intención que viene del año pasado, pero que no pudo concretarse entonces. Quedamos en que viniesen este año para que hubiese derbi, pero afortunadamente ascendieron y eso lo complica todo. A día de hoy, no tenemos un sí ni un no», completó el edil realejero. Según indicó, el objetivo es contar con un rival de campanillas, «como mínimo de Segunda División».