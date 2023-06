Las ventas del Tenerife, solo con cláusula

Mensaje claro delTenerife a los clubes que tengan la intención de fichar a algún jugador blanquiazul con vistas a la temporada 23/24:no saldrá ninguno a no ser que se abone el dinero correspondiente a la cláusula de rescisión de cada contrato. Así de tajante se mostró Mauro Pérez cuando fue preguntado, al final de la presentación de Asier Garitano, sobre la sospecha que se palpa en las oficinas del Rodríguez López de que se pueda producir alguna baja inesperada.

«Independientemente de que hayamos recibido ofertas o no, si no se paga la cláusula de rescisión, no saldrá ningún futbolista del Tenerife», avisó el director deportivo de la entidad blanquiaul, quien añadió la excepción de que en el consejo de administración consideren que «la oferta económica sea mucho más importante que la valía» deportiva de un determinado jugador «dentro de la plantilla», en los casos en los que las cláusulas sean excesivamente elevadas.

Los futbolistas con más salida en el mercado son algunos de los que tienen contrato hasta el 30 de junio de 2024, es decir, Álex Corredera, Juan Soriano, Jérémy Mellot, José León... Precisamente, la comisión deportiva del Tenerife se ha propuesto mejorar las condiciones laborales de estos jugadores lo antes posible, y las gestiones no han caído en saco roto. «Todos los jugadores están por la labor de negociar, pero todavía queda un año –hasta que terminen sus contratos– y hay tiempo», dijo Mauro.

«Vamos avanzando de manera satisfactoria en algunas de estas renovaciones y con otras vamos más lento, pero el camino está marcado y el foco, bien localizado», añadió el dirigente del club.

E Ángel Rodríguez. En el apartado de altas, Pérez aclaró que no se ha marcado ningún plazo para tener la plantilla cerrada. «Quedan 80 días de mercado», recordó antes de ser consultado por uno de los objetivos del club, el delantero lagunero Ángel Rodríguez. «Todas las operaciones con jugadores que vienen de una categoría superiore son complicadas, se necesita hacer ingeniería económica para poder cuadrar los números, pero claro que nos haría ilusión», admitió Mauro sobre Ángel, «un futbolista más dentro de una malgama» que el Tenerife está «valorando para incorporar a la zona de ataque».

El éxito en esta operación dependerá, en gran medida, del límite salarial que pueda manejar un club que «está trabajando» para poder fichar en las mismas condiciones que el verano pasado, después del fallido intento de ascender a Primera División. «La clasificación nos ha lastrado», lamentó Pérez comparando el desenlace de las dos campañas, un resultado que LaLiga tiene en cuenta a la hora de establecer topes de gastos de cada equipo. «El club está trabajando para mejorar los ingresos y conseguir aumentar el límite salarial, y me constan que se ha avanzado en muchos aspectos», apuntó el director deportivo en la rueda de prensa que tuvo lugar en el salón de Turismo de Tenerife.