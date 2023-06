Garitano: "Le daremos algún matiz al Tenerife para ser un poco mejores"

Asier Garitano (Bergara, 6/12/1969) fue presentado este lunes como nuevo entrenador del CD Tenerife, club con el que se compromete por una temporada. El guipuzcoano avanzó, entre otras cosa, que no le dará «una vuelta grande» al equipo que modeló durante casi tres campañas Luis Miguel Ramis. Además, destacó la conveniencia de darle «mucha importancia al camino y a las cosas sencillas», sin perder de vista la voluntad de pelar con los mejores rivales de la categoría.

Como punto de partida, confesó que las primeras conversaciones con los dirigentes del club se produjeron en abril. «El proyecto del Tenerife coincidía con lo que yo estaba buscando y les dije que sí», comentó el que fuera técnico del Leganés, Real Sociedad y Deportivo Alavés, entre otros clubes.

En cuanto al estilo, indicó que le dará algún «matiz» al Tenerife de las dos últimas Ligas. «Veremos cómo confeccionamos la plantilla y cómo la equilibramos, pero me gusta lo que tengo», afirmó Asier refiriéndose al equipo de Ramis. «Compitió bien, fue profundo, defendió muy bien y tuvo buenos hábitos. Le daremos algún matiz, porque cada entrenador es diferente. Me gustaría atacar todo lo que pueda y para eso hay que defender bien, cosa que este equipo ha hecho. La idea será como la de todo el mundo, poder dominar todas las situaciones del juego. Entiendo que en esta categoría hay muy pocos equipos que son capaces de proponer y dominar, y que necesitas manejar muchas situaciones para estar con los que queremos, peleando hasta el final. Dependerá de los jugadores que incorporemos, porque ya conozco a los 16 que ya tenemos con contrato y estoy contento con ellos».

En esa línea, se definió como un entrenador «intuitivo» que ha detectado que el Tenerife cuenta con una base interesante para construir un proyecto ganador. «Por lo que he visto, es un equipo que ha competido en todos los partidos. Por la información que tengo, sé que los hábitos son buenos. Este grupo jugó una promoción hace dos temporadas y en la siguiente tuvo altibajos, pero con una competitividad grande. Sin tener muchas opciones en los dos últimos meses de esta última Liga y sabiendo que el entrenador no iba a seguir, también fue competitivo, y eso es muy bueno. Eso quiere decir que el equipo estuvo con Ramis. Cada entrenador ve el fútbol de manera diferente, pero no le vamos a dar una vuelta grande al Tenerife, porque me ha gustado lo que he visto. Le daremos algún matiz que creo que nos hará un poco mejores», anunció.

Garitano también habló de objetivos. ¿Es partidario de plantear la meta del ascenso? «Hay cosas importantes, como el día a día, el trayecto o el camino para llegar. Voy a dedicarle tiempo a las cosas importantes, a los hábitos, al día a día, a la calidad de los entrenamientos para poder llevar al equipo a tener esas opciones reales. ¿Cuándo? Hasta después de Semana Santa no sabremos si este equipo tendrá opciones reales de pelear con los mejores. Hasta entonces, lo importante será el trayecto, el camino; a eso le vamos a dar mucha importancia», declaró.