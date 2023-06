¿Ya está ejerciendo como nuevo Defensor del Abonado y del Accionista?

Sí. El martes pasado se colgaba ya el documento y sorprendentemente han llegado a montones las primeras sugerencias a través del canal que hemos abierto a través del CD Tenerife. No esperábamos tantas comunicaciones y tantos mensajes en los primeros días.

¿Cuál va a ser su función para las próximas dos temporadas?

Seguir al pie de la letra el reglamento, hay que hacerlo así, de forma escrupulosa; y dar respuesta a todos los abonados y aficionados que se dirijan a la figura del Defensor. Pero quiero hacer hincapié en que no solo defenderé los intereses de los abonados, también los de todos aquellos simpatizantes del club que tengan inquietudes o sugerencias respecto al Tenerife. Uno de los grandes objetivos es fortalecer la cercanía del club con la sociedad. Cualquiera que pregunte, tendrá respuesta.

¿Cómo surge esta posibilidad de trabajar para el que ha sido y es el club de sus amores? Supongo que sería una sorpresa la llamada del presidente.

Así fue. Todo surge porque me llaman desde el club y me dicen que Paulino quería verme. Yo no podía ni imaginar para qué era. De hecho, te cuento una anécdota: me lo estudié todo, desde la plantilla a la cantera. Pensé que querría preguntarme cómo veo la cosa, pero para nada esperaba una proposición así. Es un reto al que habrá dedicarle al menos unas cuantas horas semanales. Tú sabes que a mí ya me sobraba el tiempo, así que perfecto (ríe). Ahora en serio, es un cargo que requiere de una dedicación y un esfuerzo; y por supuesto vamos a dárselo.

¿Qué respondió cuando el presidente le hizo la oferta?

Acepté encantado. Lo que sí le pregunté antes, y hasta en dos oportunidades, es si estaban muy seguros de que yo fuera la persona ideal para el cargo. Me dijo que sí y me sorprendió que en el club sabían de mí mucho más de lo que creía. Ahora lo que falta es que sepa responder a las expectativas y a la confianza que han depositado. Trabajaré mano a mano con Juan Galarza, que es el adjunto a la presidencia, pero me han dado autonomía plena para responder de forma inmediata a cualquier sugerencia o inquietud si así creo que puedo hacerlo. Pero evidentemente habrá asuntos más complejos, que habrá que llevar al consejo.

Muchos le conocerán por su vinculación murguera, otros por su cercanía al Círculo de Amistad o por su trabajo en la banca. Pero antes que todo eso se hizo aficionado al Tenerife.

Yo nunca he pertenecido a la directiva del club pero ya mucha gente ya me paraba por la calle para sugerirme cosas que trasladarle a la directiva, tal vez porque pensaran que tenía cercanía, contacto o algún vínculo. Ahora desde luego sí existe, además de forma oficial, y andaremos muy cerquita de ellos.

¿Qué le sugiere que exista una figura como la del Defensor del Accionista? ¿De algún modo elimina los filtros que había antes para el contacto directo entre club y afición?

A mí desde luego me parece un acierto, más allá de que hayan pensado en mí o hubiesen pensado en otra persona. Lo que sí que debemos distinguir es que viene una campaña de abonos y para eso va a haber un personal específico, una plataforma y un dispositivo para dar respuestas a todo eso. Para dudas y cuestiones relacionadas con la campaña de abonos, estarán ellos. El Defensor está para otras cuestiones y desde luego no nos gustaría confundir o desviar una cosa con otra. La figura recién creada por el consejo de administración atiende sugerencias, reclamaciones, quejas... y las tramitamos. ¿Puedo llevar a mi hijo con un abono infantil si estoy en Herradura Alta y no se qué? Eso es una pregunta para el club, para los responsables de la campaña de abonos. El Defensor está para otra cosa, pero supongo que con el tiempo irá quedando claro.

¿Cuál es la vía más rápida para contactar con usted?

El correo electrónico (Defensor@clubdeportivotenerife.es). Todos los correos, los vamos a leer. Desde el más insignificante al más largo. Puedo garantizarlo, como Manolo Peña que me llamo.

¿Y por dónde van las primeras sugerencias?

Son todas confidenciales, más allá de que la persona que las remita quiera divulgarlas o no. Pero como anécdota, sí te voy a contarque la primera comunicación de todos es una que se repite mucho: nos piden la Grada de Animación. Además, ya hay aficionados que nos especifican de muy buena manera y con mucha claridad cómo podríamos llevarla a cabo.

¿Y puede darse que una sugerencia de un accionista se convierta en una realidad?

Por supuesto. El procedimiento es que voy a ir al club todos los martes a reunirme con Juan Galarza. Al menos de momento, esa va a ser la mecánica. El Defensor depende también de la secretaría general, e iremos clasificando todas las peticiones. Y seguro que sí, que habrá cuestiones relevantes y que llevaremos a consejo de administración. Mi idea es direccionarlas a la presidencia, y que sea Paulino el que decida si debate estos temas con la directiva.

Entiendo que, más allá de la responsabilidad, prima el honor de representar al Tenerife.

Sí, sí, absolutamente. Es un honor muy grande y yo le doy las gracias por haber pensado en mí a Paulino Rivero, al consejo de administración y al club. Te hacía antes la broma de que me sobra el tiempo entre la murga, el Círculo de Amistad y tantas otras cosas. Pero confío en que voy a saberme organizar porque este club me toca el corazón. El Tenerife es orgullo y sentimiento.

Y orgulloso estará también de la reacción unánime en el elogio hacia un nombramiento que ha gustado. Y mucho.

Trascendió la noticia una hora antes de ser oficial y yo estaba ya deseando que se publicara por parte del club. Las primeras llamadas fueron de Boca Chinyero y del colectivo Pequeños Accionistas. Estaba en medio de una reunión con Los Mamelucos y me volvieron loco a mensajes. Pero han sido todos muy cariñosos y me han reconocido un poco esa trayectoria de fidelidad al Tenerife. He recibido muchas felicitaciones y estoy contento por la reacción de la gente, pero ante todo es una responsabilidad, una alta responsabilidad. Vamos a ver si somos capaces de colmar las expectativas. Mucha gente valora el talante dialogante, pero eso no va reñido con la defensa de los intereses del club cuando haya que dar un no. Pero tú me conoces y sabes que buscaré alternativas, soluciones... el más mínimo margen para buscar una opción que sea satisfactoria para quien nos escriba.

¿Percibe usted un cambio en el perfil de la nueva directiva?

Ya solo que exista este canal es un paso adelante. Y vamos a utilizarlo para estar en contacto con la gente. Lo contrario sería una falta de respeto. Vamos a leer a los aficionados, vamos a escucharles, a atenderles y por supuesto vamos a tomar nota. Me gusta el cargo porque es un cargo de empatía, de ponernos en la piel del otro y entenderles. Mi despacho ha sido siempre la calle y este cargo lo hace realidad. Habrá reclamaciones y situaciones difíciles, seguro, de gente que quiere ir al fútbol y no puede; de aficionados que quieren al Tenerife y quizá nos ven lejos... Pero vamos a responder con calidez y con cercanía.

¿Cómo ve el cambio de ciclo en la institución?

Noto intención de ensanchar el tinerfeñismo. Te tengo que ser sincero, sí noto un cambio respecto a antes. Noto mucha cercanía, un grandísimo respeto y además reforzado con decisiones. Y noto también la intención de poner en el centro al abonado y al aficionado. Por mi parte, intentaré ejercer de la mejor manera en defensa de todos. También de los niños, que me consta que van a ser muy tenidos en cuenta también por parte del nuevo consejo. Mientras más críos haya con la camiseta del Tenerife, mejor que mejor.