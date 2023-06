Tomeu Nadal espera coincidir con Juan Soriano

Hasta que no termine de manera oficial el ejercicio deportivo 22/23, el 30 de junio, el Tenerife no anunciará los fichajes de los jugadores que ya da por incorporados. Se supone que ese es el caso de Tomeu Nadal, portero mallorquín de 34 años que se despidió de su anterior equipo, el Oviedo, y que estuvo a punto de formar parte de la plantilla blanquiazul en enero.

En la anterior ventana de altas y bajas, las dificultades que encontró la entidad asturiana a última para contratar a un sustituto, impidieron que Tomeu añadiera en ese momento al Tenerife en una trayectoria que incluye al Mallorca, Getafe, Nástic, Albacete y Oviedo. La situación ahora es mucho más favorable. Tanto, que en las oficinas del Heliodoro dan por hecho su fichaje. Pero Nadal se muestra prudente. Por si acaso. «Ojalá pueda ir, a ver si se concreta todo», comentó en Canarias Radio. «Obviamente, hay interés», reconoció el guardameta, que conoce muy bien al máximo accionista del Tenerife, José Miguel Garrido, por la etapa que compartieron en el Albacete. Con el empresario madrileño y con el consejero deportivo Juan Guerrero negoció en enero. Ahora es su agente el que dirige las conversaciones. «José Miguel ya sabe lo que pienso y lo que quiero, pero hay otras partes en la dirección deportiva que hacen su trabajo y buscan lo mejor para el Tenerife, conmigo o con otra opción», añadió el balear, cuya experiencia en el mercado de invierno le hace desconfiar. «Ya vimos lo que pasó», advirtió. «Lo tenía hecho con el Tenerife, pero el Oviedo no encontró un sustituto a tiempo, pasaron otros problemas y no pudo ser, pero el interés está», insistió con la esperanza de poder decir dentro de poco que ya es jugador del Tenerife «Todavía no se ha concretado nada en firme; a ver si en esta semana se termina de hacer, porque hay predisposición por las dos partes», dijo.

Lo más probable es que se convierta en la competencia de Juan Soriano. De hecho, casi se ve en esa situación. «Iré a competir y a mejorar, y espero que se quede Juan, porque es uno de los mejores de la categoría, tal como mostró en estos dos años», admitió.

Como titular o como suplente,Tomeu podrá ser local en un Rodríguez López que visitó con cinco equipos diferentes. De esas experiencias rescata el comportamiento del público. «La afición del Tenerife es espectacular y sé que tiene muchas ganas de seguir apoyando a su equipo», comentó Nadal dispuesto a aportar su experiencia –169 partidos en Segunda División y dos de promoción de ascenso– en el equipo de Garitano.