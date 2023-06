El Tenerife 'juega' en otros campos

No habrá puntos en litigio para el Tenerife ni tampoco jugadores blanquiazules sobre la hierba, pero de forma indirecta el representativo se juega mucho en algunos de los partidos que tendrán lugar en las próximas horas en las fases de ascenso a Segunda y Primera RFEF. En el caso del partido que hoy protagonizan Levante y Albacete en el Ciutat de Valencia, los jerarcas del club isleño estarán muy pendientes del resultado no solo para conocer cuáles serán sus rivales de la próxima temporada; también porque del posible ascenso de Maikel Mesa con los manchegos depende que pueda venir o no. En cuanto al Dépor-Castellón, las miradas se centran en Rubén Díez, cedido por el Tenerife hasta junio; y en los posibles ascensos del Atlético B y Tarazona pueden modificar la situación de otros dos hombres a préstamo y con relación en vigor con el club insular, como son Ethyan González y Félix Alonso.

Maikel, muy codiciado

El interés del Tenerife ha sido durante las últimas semanas una fuente inagotable de conflicto por el rechazo que este nombre suscita en un sector de la afición. Tanto es así, que dos voces autorizadas como la de Paulino Rivero y José Miguel Garrido han puntualizado que oirán todas las sensibilidades y opiniones; pero que el interés del club está por encima de todo. En este sentido, Maikel interesa. Sus parámetros son excelentes y sus dígitos de este último curso le han granjeado el interés de varios equipos de Segunda, entre ellos el representativo. Ahora bien, todo puede cambiar si el Albacete obra el milagro, voltea su eliminatoria con el Levante y mantiene vivo su sueño de subir a Primera. En tal caso, Maikel probablemente aceptaría la oferta de renovación que le ha extendido Alfonso Serrano, director deportivo de su club.

El futuro de Rubén

Asunto difícil de resolver el del futbolista castellonense. Ha querido el destino que justamente su Deportivo se enfrente a uno de los equipos que más le marcó, el representativo de su provincia natal, en un duelo a todo o nada del que ya se disputó la ida (1-0 para los de Riazor) y al que le falta la entrega definitiva. Si el histórico club gallego lograse el codiciado pasaporte a Segunda, probablemente negociaría con el Tenerife la compra definitiva de Díez. A través de su agente, Eduardo Llanos, el club insular ya sabe que el futbolista no tiene intención de regresar al Heliodoro. Solo maneja dos hipótesis: permanecer en el Deportivo o buscar una nueva experiencia a préstamo.

Los cedidos Félix y Ethyan

El primero de ellos no tiene noticias del Tenerife respecto a la intención de contar con él (o no) para la próxima pretemporada. Su posición -y evidentemente sus opciones de mercado- puede mejorar mucho si completa su experiencia en el Tarazona con un ascenso a Primera RFEF. Incluso sería posible que el club aragonés intentase quedárselo. Algo semejante ocurre con el delantero cedido al Atlético B. El club colchonero no se reservó opción de compra, sí derecho de tanteo por él. Llegados a este punto, un cambio de categoría para los rojiblancos abriría nuevas expectativas para Ethyan.