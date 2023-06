El CD Tenerife espera por Fer Medrano

El CD Tenerife espera por Fernando Medrano Gaztañaga (Madrid, 2000) y confía en que pronto se convierta en su tercer fichaje para la próxima temporada. El acuerdo es total entre ambas partes y contempla tres años de vinculación contractual, hasta el 30 de junio de 2026. Ahora bien, el éxito de la operación depende en estos momentos de una cláusula incluida en la relación laboral del prometedor lateral con su al equipo, el Celta de Vigo, que aún podría aferrarse a una cláusula unilateral de renovación para quedarse con el zaguero en propiedad.

En las oficinas del Heliodoro Rodríguez López, la transacción recuerda mucho a la que suscribió Juan Carlos Cordero con Álex Corredera, proveniente del Badajoz. El compromiso con el mediocampista gerundense –también por tres años– era una realidad incluso antes de que acabase la temporada, pero estaba supeditado a que no lograse el ascenso con el Badajoz, que a su vez se había garantizado la continuidad en su proyecto del pivote catalán en caso de lograr aterrizar en Segunda. No fue así, y de forma automática se rubricó su llegada a la Isla.

Con Medrano, la ecuación es la siguiente. Proveniente de los filiales del Atlético de Madrid, donde forjó buena parte de su trayectoria deportiva, se comprometió con el Celta por un contrato 2+3. Dicho de otro modo, dos años fijos en su filial y la opción de quedarse tres más, pero con la condición de que fuese con dorsal profesional (en Primera o Segunda División). Ahora, la pelota está en el tejado del equipo de Balaídos, que tiene tan solo unos días por delante para decidir sobre Medrano.

En el Tenerife temían que una caída del cuadro celeste a la categoria de plata dificultase la operación y decidieran quedárselo. Ahora, el principal riesgo es que el filial vigués pueda subir a Segunda desde Primera RFEF –está inmerso en la final por el ascenso contra el Eldense– y entonces pueda considerar que es buena idea la permanencia en sus filas del joven zaguero, de 23 años, que el pasado fin de semana firmó un partidazo y dio dos asistencias en el marco de los playoff.

La comisión deportiva blanquiazul lleva semanas sobre esta operación, que han pilotado directamente con el representante del jugador, José Redondo, a la espera de que Medrano concluya su temporada con el Celta B. Sus dígitos son prodigiosos. Ahora bien, por si acaso y ante la previsión de que la operación se truncase, el club isleño permanece ojo avizor a otras operaciones para reforzar su costado zurdo.

En este sentido, siempre ha sido una opción del agrado del Tenerife otro futbolista vinculado a un filial, en este caso al del Villarreal: Tasende. Este defensor ha ofrecido unas prestaciones muy notables en el Minisubmarino y además dio una auténtica exhibición en el Heliodoro, donde además marcó un gol cuando visitó la Isla con su actual equipo. En este caso, la operación es harto difícil por varias circunstancias: no solo la competencia, también la voluntad de traspasarlo por parte del Villarreal.

Para el Tenerife, apuntalar el lado izquierdo de su retaguardia es una prioridad desde que acabó la temporada. Nacho Martínez ha dado un rendimiento acorde a sus emolumentos y a las expectativas trazadas cuando se produjo su fichaje, pero en el club estiman necesario firmar competencia para el ex del Valladolid, quien llegó a confesarle a Ramis que había bajado los brazos ante la ausencia de más laterales de nivel en el proyecto del Tenerife.

El club acertó con Martínez, no así con sus recambios, primero Andoni López en la ventana veraniega y a continuación Riza Durmisi en la invernal. Con la contratación de Medrano, en caso de producirse, el club no daría por cerrada la zaga. Falta por cumplimentar un fichaje que cubra la vacante que deja la salida de Carlos Ruiz. En la derecha, mientras, hay plena tranquilidad porque no existe voluntad de vender a Mellot. Y Buñuel tiene contrato.