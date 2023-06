Paulino Rivero le dio la bienvenida a Asier Garitano con unas declaraciones publicadas por el Tenerife en sus canales de comunicación. El presidente del club destaca las ganas, la ilusión y el compromiso mostrados por el nuevo entrenador antes de su llegada a la Isla. Además, expresa su presentimiento, compartido por la afición, de que el equipo blanquiazul será protagonista en la temporada 2023/2024.

«Hemos cerrado una etapa y tenemos que aprovechar todo lo bueno que hubo, que fue mucho, para abrir otra», comenta el máximo dirigente del Tenerife, abriéndole las puertas a Garitano, un técnico que se une al proyecto «avalado por una gran experiencia» y con el deseo de empezar cuanto antes. «Está deseando llegar a Tenerife», asegura Rivero sobre un entrenador que ya ha empezado a trabajar «en el ámbito más interno».

En cuanto a las referencias que manejaba Garitano, Paulino pone el ejemplo de una charla que mantuvo el entrenador con Felipe Miñambres en la que el exjugador blanquiazul describió la particular manera que hay en la Isla de vivir el fútbol y el nivel de exigencia que existe. «Le habló de Tenerife y de las condiciones, no mejores ni peores, pero sí diferentes, que hay aquí en torno al equipo representativo, y lejos de ahuyentarle, Garitano se quedó con más ganas e ilusión de empezar a trabajar», afirma pensando en eldeseo «de la gente de superar la situación de la temporada» 2022/2023, en la que le Tenerife no cumplió como aspirante al ascenso.

Precisamente, ese es el clima que percibe en el tinerfeñismo. «Lo que palpo, y tengo contacto directo con muchos aficionados, es ilusión, ganas y unas expectativas importantes en el sentido de que (la próxima) puede ser nuestra temporada otra vez», apunta el presidente de un club que asume la responsabilidad de «dar una respuesta adecuada a ese movimiento» que rodea al equipo en el tránsito desde la etapa dejada por Ramis a la que empieza con Garitano.