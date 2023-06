Galones para Nikola Sipcic

El 30 de julio de 2019, el Tenerife anunció el fichaje de un defensa serbio llamado Nikola Sipcic. Había firmado por tres temporadas después de recibir una oferta de Víctor Moreno, exdirector deportivo del club blanquiazul. Ese verano también reforzaron la plantilla entrenada por Aritz López Garai jugadores como Adrián Ortolá, Álex Muñoz, Shaq Moore, Dani Gómez, Álex Bermejo o Sam Shashoua, que seguirá su carrera en otro equipo el curso venidero.

Por veteranía, Nikola ya es el segundo con mayor jerarquía en la plantilla. Sin Carlos Ruiz y con la desvinculación de Shashoua, solo lleva más tiempo en el Tenerife Aitor Sanz. El suyo es un caso especial. El madrileño, renovado el 22 de mayo, va camino de su undécima temporada en el representativo. Algo nada frecuente, ni en el Tenerife ni en ningún otro club.

La cuestión es que entre Sanz y Sipcic no hay nadie con tanta antigüedad en la nómina de profesionales del representativo. Durante ese espacio sí había aparecido Javi Alonso con su debut en un partido en El Sadar contra el Osasuna, disputado el 17 de noviembre de 2018. Pero el canterano no pasó a ser fijo en el primer equipo hasta la temporada 2020/2021.

Aitor y Nikola representan Tenerifes de otro cuño, diseñados por Quique Medina y por el citado Víctor Moreno, en cada caso. Son los únicos eslabones que conectan con etapas anteriores. Habría sido diferente si Shashoua, también fichado en 2019, hubiera convencido a los nuevos dirigentes del Tenerife para que le plantearan una oferta de renovación, una teórica propuesta que tampoco se sabe si él habría aceptado. Al final, no cuajó esa situación.

En el recorrido de la última década todavía queda la huella de Medina y Moreno, pero no la Alfonso Serrano. El bloque principal sigue siendo el diseñado por Juan Carlos Cordero en los tres últimos mercados de fichajes de verano, y alguno que otro de invierno. Ahora le toca el turno a Juan Guerrero y a Mauro Pérez. Será su verano.

Entre otras cosas, aparte de reforzar una plantilla que tendrá a Asier Garitano como jefe, intentarán mejorar las condiciones de jugadores como Sipcic, que firmó la última revisión de su contrato en mayo de 2020 para ampliar la duración hasta junio de 2024. De momento, tiene asegurada su quinta campaña seguida como jugador del Tenerife. Lo hará con al aval de haber participado en 130 partidos oficiales con el representativo, 119 de Liga, uno de la promoción de ascenso y diez de la Copa del Rey; todo eso con cinco goles de su cosecha, el último, incluido en el triunfo por 4-0 al Ibiza, en el Heliodoro, del 16 de abril.

Todo empezó para Nikola el 17 de agosto de 2019 en La Romareda (2-0). Ese día, con Aritz López Garai como entrenador, debutó en la escuadra tinerfeña. Vio pasar por el banquillo a cuatro entrenadores más, Juan José Rivero –como interino–, Rubén Baraja, Fran Fernández y Luis Miguel Ramis. Dentro de poco más de un mes se pondrá a las órdenes de Asier Garitano dispuesto a seguir siendo útil en cualquier situación, formando parte del once inicial o cumpliendo con minutos como reserva.

Porque Sipcic se ha visto en todos los escenarios. La continuidad como titular no ha sido, precisamente, su mejor aliada. Disfrutó de su mejor racha en catorce actuaciones seguidas en la temporada 19/20, con Baraja como entrenador. De ahí en adelante se tuvo que conformar con tramos que rondaron la decena de partidos dentro de la alineación. En la última campaña no le ayudaron las convocatorias de la selección de Montenegro –tiene la doble nacionalidad–. Más de una vez perdió su sitio de esa manera y, dada la competencia en su puesto, no siempre lo recuperó. Pero nunca se quejó. Estuvo disponible para lo que hiciera falta. El ejemplo está en sus seis últimas participaciones: solo una jugando de inicio.

Su míster en esa etapa, Luis Miguel Ramis, era el primero en reconocer que estaba «loco» por darle más tiempo. «Trabaja muy bien, es un chico educadísimo y es un buen futbolista; es otro que me llevaría a casa», llegó a decir mostrando su debilidad por Nikola, quien, de paso, con discreción, se ha ido posicionando como uno de los extranjeros con más partidos en la centenaria historia del club:ya es el sexto. Por delante tiene solo a cinco jugadores, Juan Pizzi (159), Rommel (149), Jokanovic (140), Marcelo Ojeda (138) y Lussenhoff (133).

A estas alturas, Sipcic ya se ha ganado el derecho a lucir galones dentro de la plantilla. Una pieza básica dentro y fuera del campo