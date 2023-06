Con ambición y optimismo. Así se ha expresado José Miguel Garrido sobre lo que puede ser el CD Tenerife 23/24, un equipo formado por «gente con hambre y comprometida» y con margen temporal, al contrario que este pasado ejercicio, para hacer una correcta planificación. Pensamiento que el máximo accionista de la nave chicharrera refuerza al afirmar que Asier Garitano es «la mejor opción» entre las que barajaron para el banquillo.

No se mordió la lengua el empresario madrileño a la hora de hacer balance de una campaña, la 22/23, que a su entender «no se puede considerar satisfactoria» al no estar «luchando por el ascenso». Un rendimiento deficitario motivado por varias razones, por un lado «una planificación incorrecta, en la que no se reforzaron por completo todas las posiciones, y realizada sin apenas tiempo», así como por «las lesiones de varios futbolistas» en el tramo inicial de la competición, al igual que por «el rendimiento de algunos jugadores, que no han estado a la altura esperada». A ello une Garrido –en palabras a Deportes Cope Tenerife– «falta de una propuesta más valiente» en los encuentros a domicilio, donde, recordó, «no se remontó un solo partido con marcador en contra».

Cuestionado por el relevo en los principales responsables de la parcela técnica, el accionista mayoritario del club también fue tajante. «El CD Tenerife tiene 100 años de historia y tendrá otros 100 más después de Ramis, Cordero, Garitano y Garrido. Con toda la sinceridad, y sin ánimo de ser crítico, ni con Ramis ni con Cordero hemos ganado nada; no hemos empatado con nadie. Ahora vamos a intentar conseguir nuestros objetivos con otros actores», expresó.

Sobre el relevo de Ramis, Garrido califica a Garitano como «el candidato que más convencía», en parte porque encaja en el perfil que se buscaba desde la entidad. «Queremos gente con hambre, comprometida y que tenga claro cual tiene que ser el objetivo del club», dijo en este sentido.

También en clave de futuro, desveló Garrido que trabajan en las oficinas del Heliodoro para obtener «diversas partidas» con las que «aumentar el presupuesto sobre un millón y medio de euros», asegurando también que el club «posee los recursos suficientes para acometer los fichajes» que se encuentran en la lista de la dirección deportiva. En ese sentido, igualmente explicó el accionista blanquiazul de cabecera que «para cada posición se plantean tres opciones desde las que se comienza a trabajar».

Sobre la composición de la plantilla Garrido explicó que «ya se le ha trasladado oferta» a aquellos jugadores a los que se pretende renovar o ampliar el contrato. A los que continúan se unirán los fichajes, para los que el empresario es «optimista», especialmente porque «este año se puede planificar la temporada con tiempo». Sí dejó claro que «por mucho que se avance en las incorporaciones, será imposible que el plantel esté al completo para la vuelta al trabajo el 7 de julio».

No añora a la UD Las Palmas

En este mismo capítulo de futuras llegadas, Garrido no aclaró gran cosa sobre el posible regreso a la Isla de Ángel Rodríguez, si bien fue taxativo apuntado que «no se va a perder la armonía salarial que existe dentro de la plantilla... salvo que sea Benzema», dijo con una coletilla irónica. Un mensaje relacionado con «el deseo» que se busca en esos fichajes. «Que vengan cobrando menos, pero que quieran subir para luego cobrar más», añadió.

También habló Garrido sobre una Segunda 23/24 en la que no habrá derbis canarios. Situación a la que el madrileño quitó dramatismo. «No nos afecta para nada que Las Palmas ascienda a Primera; no tiene ninguna relevancia para el CD Tenerife. Es verdad que perdemos esa taquilla, pero quién no dice que con el Espanyol, por ejemplo, ingresamos cifras similares y lo equilibramos».

Por último, y a modo de visión general sobre el trabajo suyo y de su equipo desde el pasado mes de diciembre, cuando tomaron las riendas del club. «Creo que hemos hecho una transición de manual; prometimos que las cosas iban a cambiar pero que no iba a haber una gran revolución. Hemos venido para ayudar, y aunque sé que para muchos somos godos, solo queremos lo mejor para el club», concluyó.

Cuestionado por un nombre propio, el de Sam Shashoua, José Miguel Garrido dio casi por hecho que el británico no vestirá los colores del conjunto blanquiazul en la campaña 23/24. «En la lista de renovaciones no está su nombre», expuso. También habló el máximo accionista de Jeremy Mellot y un posible cambio en las condiciones de su contrato con el fin de elevar una cláusula de salida cifrada en estos momentos en 1,5 millones de euros. «Lo que está firmado no se renegocia», expresó de manera contundente. Sobre el lateral galo, luego Radio Club Tenerife apuntó la intención del Getafe CF de abonar la rescisión del francés para contar con sus servicios esta próxima temporada.

Shashoua y Mellot, con un pie fuera