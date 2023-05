«A grandes rasgos estoy contento con mi temporada»

¿Con qué sensaciones salió del último partido de liga?

Era el último partido y queríamos dar una buena imagen, ofrecer un buen juego, tener una línea reconocible como la de toda la temporada. Intentamos disfrutar de los últimos 90 minutos del año pero se nos puso todo en contra con un gol adverso en una jugada desafortunada. Obviamente queríamos ganar, pero no pudo ser. Ahora bien, con el empate nos fuimos contentos y por supuesto con ganas de recargar las pilas.

¿Mucha pena por no seguir compartiendo proyecto y vestuario con Ramis, Carlos Ruiz y todos aquellos que también dejan el Tenerife el 30 de junio?

Todos los años hay despedidas, es algo natural en la vida y en el fútbol. Se va otra temporada; de algún modo podríamos decir que un ciclo se acaba y obviamente hay momentos en los que hemos podido sentir pena, o extrañar a la gente que se va. Les deseamos lo mejor allá donde vayan y nosotros nos centraremos en seguir de la mejor manera.

Ha indicado Aitor Sanz que está en altos niveles de ilusión y entusiasmo ante el curso que viene. ¿Les han transmitido desde el club que va a haber motivos para ser optimistas?

Eso esperamos y efectivamente es lo que se nos ha indicado. Es el mensaje que nos han dado desde que cambió la directiva. Vamos a dejarles trabajar, a ver qué es lo que proponen para el club, y ojalá sea así y tengamos buenas noticias durante la próxima temporada.

Ha acabado la liga entre los defensas con más minutos y entre los futbolistas del plantel con más titularidades. ¿Sale satisfecho de su grado de participación?

Sí, sí. Lo que hemos hecho ha sido aportar cada uno nuestro granito de arena para el bien colectivo. Estoy contento con la temporada, a grandes rasgos. Me quedo con las buenas sensaciones. Es reconfortante disfrutar del día a día, de cada momento, de cada entrenamiento; y seguir exprimiendo todas las oportunidades que nos da la profesión.

¿Se pone una nota alta?

Prefiero que sean otros los que pongan la nota. Me quedo con que lo he dado todo, he sido honesto y he ofrecido el mayor de los esfuerzos para que el equipo ganase el mayor número de partidos posibles y para sumar todos los puntos. Queríamos acabar lo más arriba porque sabíamos el impacto que eso tenía para el club, pero ahora ya no queda otra que descansar en verano y volver de la mejor manera. Tenemos nuevos retos por delante que cumplir con el Tenerife.