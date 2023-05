Hasta hace solo unas semanas trabajaba usted para la UD Las Palmas, ¿cómo surge la oferta del Tenerife?

Me llamaron Juan Guerrero y Suso Santana y me transmitieron su voluntad de contar conmigo. Enseguida lo puse en conocimiento de la UD Las Palmas porque creo que uno debe ser honesto y no ocultar nada. Acepté y estoy muy ilusionado porque soy un enamorado del fútbol base, me gusta más que el de élite, y el Tenerife me ha transmitido que quiere hacer una apuesta decidida por la cantera. Me han hecho saber que darán mucha importancia al área de captación y todo se ha ido fraguando de forma satisfactoria. Para mí es un honor poder ser partícipe del proyecto del club de mi isla.

Procede del Laguna y de Las Palmas, hasta la fecha sus dos grandes clubes.

Fueron siete años en ambos clubes y fui feliz en ambos sitios. No tengo nada malo que decir de ellos, al contrario.

¿Y qué se ha encontrado Jony Vega al entrar al Tenerife?

Pues con un trabajo ingente. Cuando nos sentamos a negociar, la idea era que me incorporase más adelante. Finalmente lo hice en mayo y es un momento complicado porque no hay tiempo:tengo que intregrarme rápido, conocer las líneas de trabajo anteriores, analizar el entorno e ir conformando las plantillas de la mejor que nosotros entendamos para ser competitivos.

Entiendo que no se pueden esperarse milagros, ni resultados de la noche al día.

Es una temporada atípica porque yo ya tenía cerrado mi trabajo de fichajes con LasPalmas. Ahí nosotros solíamos firmar a inicios del año; es ahí cuando apalabramos la mayoría de fichajes. Y esos fichajes posiblemente se van a hacer con dirección UD, eso ya no va a cambiar. Dicho esto, soy muy exigente conmigo mismo y sí espero resultados a corto plazo. Para ello estoy dedicando casi las 24 horas a hablar con agencias, futbolistas... y también intentando que jugadores que han salido puedan volver. Aunque es complicado, confío en que se vean avances en poco tiempo. Si me han traído, para eso es. No voy a entrar a valorar lo pasado, donde por supuesto se han hecho cosas bien;pero por supuesto tengo ganas de mirar al frente y obtener progresos en nuestra tarjeta de resultados. Al final, eso es lo que cuenta.

Empezó su carrera en un entorno humilde, en el Andenes. ¿También ahí su labor era la de captador?

Y aprovecho tu pregunta para para agradecer la oportunidad que me dio Iván Medina, con recursos limitados pero siempre con total apoyo del club.Yasí es. Ya ahí me tocaba la misión de ahora, la captación. Lo mismo en el Laguna, donde encontré una base muy deteriorada y fuimos dado pasos al frente.

¿Hasta qué punto van a ser vitales las relaciones con el resto de clubes de la Isla?

El CD Tenerife es la suma de los clubes que componen la Isla y la provincia. Nosotros vamos a nutrirnos de ellos, son nuestro sustento. Y ya estoy haciéndolo. Estoy concertando reuniones con cada presidente del club para preguntarles qué inquietudes tienen y qué les gustaría que les ofreciese el representativo. Un árbol no puede crecer sin sus raíces; y sus raíces son todos y cada uno de estos clubes.

¿Ha cambiado mucho el fútbol de cantera desde que usted empezó a trabajar en él?

Los tiempos han cambiado y los jugadores también. A veces podemos estar malcriando al futboista porque le generamos unas expectativas que luego, si no se ven reflejadas, ahí viene el problema. Pero también es cierto que me encuentro cada vez más a chicos bien formados, con objetivos realistas, la cabeza amueblada y que te facilitan mucho el trabajar con ellos.

¿Qué nivel tiene la cantera canaria?

Canarias es una factoría inagotable de talento y que promociona jugadores año tras año. El problema sería ignorarlo, o que dejemos de valorar lo que tenemos en casa. Mi pensamiento es que debemos nutrirnos del nivel alto de los jugadores que tenemos en las Islas.

Pero hará falta un entrenador en el primer equipo que facilite que tengan minutos.

Pienso que eso va un poco en la idiosincrasia del club. Si históricamente tienes una trayectoria de promoción y eso se inculca a todos los estamentos del club, al final vamos a conseguir que todo fluya y que el resultado de la suma sea positivo. Ysi le damos futbolistas de nivel a nuestros entrenadores, evidentemente van a ser los primeros interesados en darles minutos y hacerles protagonistas.

¿Ya han decidido quiénes serán los entrenadores de la base?

Ahí nos vamos a llevar mucho de al anterior dirección deportiva. No tengo argumentos aún para confirmar o declinar a un entrenador;pero será pronto para que todos sepan cuál va a ser su rol dentro de la cantera.

¿El ascenso del filial es uno de sus objetivos?

Sin duda. Aquí no valen los paños calientes. Somos un club profesional, tenemos un filial con chicos de la Península y de todos los rincones del y Archipiélago;uno de los propósitos que nos marcamos es que ascienda.Al fin y al cabo, tenemos un equipo de chicos que viven por y para el fútbol;y que se enfrentan a conjuntos de Tercera que compiten con un sinfín de dificultades incluso para entrenar. Y sí, queremos subir.

¿Qué fisonomía tendrá el B?

Me gustaría que hubiese tres o cuatro futbolistas que sobrepasen la edad sub 23, pero tampoco mayores de 25. Eso serviría para vertebrar al equipo y darle madurez para visitar determinadas plazas. Al margen de esto, la mayoría serán jugadores que puedan promocionar. Queremos subir, pero también que haya jugadores que derriben la barrera del profesionalismo. Sin esto último, no estaremos del todo felices.

¿Cómo va a ser su relación con Mauro Pérez?

El CD Tenerife es una entidad, no puede haber departamentos estancos;debe haber comunicación fluida, diálogos de ida y vuelta. Y con Mauro Pérez los hay. Queremos trabajar de la mano y dejar de lado el ego, que aquí no cabe ni existe.

¿Qué reacción ha encontrado al empezar la ronda de contactos con otros clubes de cantera?

Algunos no me han hablado bien, pero tampoco es que todos los clubes me hayan hablado mal. Es una cuestión de sinergias, de poner todos de nuestra parte y poder satisfacer los objetivos de todos. Ellos también tienen que comer y el Tenerife debe ayudarles. Esa es nuestra idea.