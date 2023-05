Acaba Luis Miguel Ramis su periplo como técnico del CD Tenerife con un empate contra el Zaragoza que le deja un sabor agridulce, por un lado por el tanto encajado, y por otro gracias a la respuesta posterior de los suyos. «Sabíamos que los inicios de las dos partes iban a ser intensos, y la segunda ha sido todavía un poco más; nos ha descolocado un poco un gol que en situaciones normales no debe ocurrir; se han echado algo más atrás y nos han cedido espacios... Luego los cambios han aportado, nos hemos ido reponiendo y encontramos ese balón a la espalda de Mo, por lo que nos sabe mejor para acabar la temporada», expuso el entrenador tarraconense, que admitió igualmente que «el partido estaba para como ha quedado al final». «Buscábamos los tres puntos pero el empate hace justicia», añadió.

También se marcha Ramis con la sensación de que el CD Tenerife no aprovechó en La Romareda, con la presencia de «dos delanteros rápidos, el espacio que dejó el Zaragoza para correr». «El equipo ha competido bien, estando en el partido, pero se mostró algo tímido y sin contundencia en el área rival», comentó el técnico del club isleño, que se queda con que «en muchas situaciones de juego, por la estructura y posicionamiento del rival», su plantel ha dominado el duelo. «Se ha parecido al choque contra el Levante en casa, en el que logramos ganar la espalda y llegamos bien, pero no terminamos de encontrar el espacio», argumentó.

En lo que a valoraciones personales de sus jugadores se refiere, no escondió Ramis que «Juan [Soriano] se va con el disgusto cuando en todo este tiempo ha dado mucho al equipo», si bien cree que «el empate suaviza un poco su sensación». «En esas situaciones debes jugar a dos toques», le aconsejó al portero sevillano. También aclaró el entrenador tinerfeñista que la cojera que presentaba Mo Dauda tras el duelo se debía «a que se ha torcido el tobillo», y añadió que en situaciones como la del gol del empate, el delantero ghanés «tiene que inflarse y resolver más rápido», ya que «es su especialidad y su característica». Mientras, admitió que no quiso arriesgar con Enric Gallego. «En la activación de por la mañana había mejorado, pero no se sentía del todo bien; quería ayudar, 10 o 15 minutos, pero me daba miedo que se rompiera. No quisimos arriesgar», desveló sobre el ariete catalán.

Cuestionado por la razón de no hacer más variaciones en el once inicial, Ramis aclaró que él es de «premiar la continuidad en el rendimiento», si bien dejó claro que «el comportamiento de todos ha sido extraordinario». Precisamente el grupo humano formado en su vestuario es de las cosas que más echará en falta el tarraconense. «Es difícil, teniéndole tanto cariño a esto, irte a otro lado. Hay que aprender a ser algo más frío y castigarse solo en tu casa, porque si no, no disfrutas. Y yo he disfrutado», expuso como receta, antes de comentar que hoy no debería ser un día extraño, ya que tendrá la cabeza ocupada «con la familia y viendo fútbol». «Tengo que ordenar muchas cosas en mi vida, pero no tardaré mucho en volver a Tenerife», añadió.

También habló el hasta ayer responsable del banquillo blanquiazul de las últimas palabras que cruzó con su plantilla. «Antes de salir al campo les he agradecido el esfuerzo que sabía que iban a hacer, y también el respeto que siempre nos han tenido. Luego les he deseado suerte, y les he dicho aquí tienen un cuerpo técnico para lo que necesiten... Son grandes chicos y un gran vestuario; el Tenerife nos ha hecho mejores», reveló. «Espero haber dejado algo de legado en los jugadores que se quedan», concluyó.