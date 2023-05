El CD Tenerife presentará el próximo lunes su acuerdo con Asier Garitano, que desde entonces se hará con las riendas del banquillo del representativo. No obstante, ya antes de asumir el cargo, el técnico vasco está tomando decisiones con vistas al futuro. Una de ellas tiene que ver con la conveniencia de hacer parte de la pretemporada fuera de la Isla, con el propósito de «jugar amistosos de nivel», como así ha explicado el director deportivo, Mauro Pérez. «Quedarte y no salir de la Isla te limita mucho», ha apuntado el profesional isleño.

Exploradas varias alternativas, el club se ha decantado por la costa levantina para esta ocasión. Si concluyen con éxito las gestiones emprendidas para cerrar alojamiento y campos de entrenamiento para el verano, el equipo blanquiazul irá al municipio de Alfaz del Pi, próximo a la turística Benidorm, para pernoctar desde la última semana de julio en el complejo Albir Garden Sports.

La proximidad con los estadios de varios equipos de Primera y Segunda División facilitará la disputa de encuentros amistosos previos a la competición oficial. Durante las últimas fechas, la comisión deportiva ha estudiado otras opciones, tales como repetir en Portugal, Marbella o Pinatar Arena, enclave de las últimas concentraciones estivales. No obstante, los propios profesionales de la casa pusieron pegas respecto al destino del año pasado, por ejemplo la incomodidad de no tener integrados los campos de fútbol y el propio hotel de concentración. El Albir Garden Sports fue residencia de verano del CA Osasuna y el FC Andorra, entre otros clubes, así como de las categorías inferiores de la selección brasileña, las femeninas Sub 17 y Sub 19 de la RFEF y varios equipos ciclistas. El resort ofrece todo tipo de comodidades y está pensado para el alojamiento de deportistas de alto nivel. Falta por configurar aún el calendario de amistosos, a los que habrá que añadir la participación del representativo en la final del Trofeo Teide y un posible partido de presentación que estaría incluido en el abono. En todo caso, es pronto para definir toda la logística y, de momento, tan solo se han dado los primeros pasos adelante.

Por otro lado, los jugadores de la plantilla blanquiazul iniciarán este sábado su periodo vacacional, una vez concluya la temporada con el partido de Zaragoza. Los que tienen contrato en vigor se llevan deberes y una pauta de trabajo marcada por el preparador físico, Maykol Hernández.