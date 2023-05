Principio de acuerdo con Víctor Méndez: renovación por tres años y cesión por dos

El CD Tenerife ya ha alcanzado un principio de acuerdo Expósito (Santa Cruz de Tenerife, 2000) para la renovación de su contrato por tres temporadas. El acuerdo ya contempla los emolumentos de su posible salto al profesionalismo. Además, se ha establecido verbalmente que salga a préstamo por dos años, en una fórmula similar a la que fijó el representativo en su día con otro de sus arqueros con proyección, Carlos Abad, que llegó a enrolarse en las filas del Real Madrid Castilla.

En el caso de Méndez, la apuesta por él y la revisión al alza de su salario suponen una muestra de confianza después de un curso aciago para él. De hecho, llegó a estar en el limbo por culpa de una cláusula que generó discordia con la entidad y que suponía el cobro de una bonificación económica por cada convocatoria con el primer equipo. El exdirector deportivo Juan Carlos Cordero zanjó este asunto con una renegociación de sus dígitos.

Ahora, el club ha decidido darle estabilidad y colaborar en la búsqueda de un destino idóneo para que pueda seguir formándose;pero sobre todo para que tenga los minutos que le han faltado durante este curso. Ha firmado hasta 11 convocatorias con los mayores y ni un solo minuto, tampoco en la Copa del Rey; y con el filial ha sido un año gris, en el que no tuvo continuidad bajo palos y además la clasificación del equipo fue decepcionante en Tercera RFEF.

La renovación de Víctor Méndez, que el club prevé anunciar a lo largo de esta semana –la primera en oficializarse fue la del primer capitán, Aitor Sanz– se corresponde con una directriz marcada desde la propiedad:reducir al máximo la cifra de jugadores que estén compitiendo con el Tenerife con contratos perecederos a corto plazo. Tal indicación no solo ha activado las negociaciones para ampliar los contratos de hombres esenciales en la primera plantilla como Waldo Rubio, Sergio González o Nikola Sipcic; afecta también al B, de modo que los jugadores más prometedores del filial también pasarán por los despachos del Heliodoro para firmar pronto sus respectivas ampliaciones. En este sentido, EL DÍA ha podido confirmar también los contactos entre el consejero Juan Guerrero y el agente de David y Alassan Gutiérrez, dos de las promesas más pujantes de la factoría de Geneto.

Entretanto, el club pretende fijar un par de destinos preferentes en la Península para que salgan cedidos aquellos futbolistas que no encuentren acomodo a las órdenes de Asier Garitano. Conforme a lo avanzado ayer en una entrevista concedida a este periódico por José Miguel Garrido, máximo accionista de la institución, el primer equipo no contempla tener una plantilla larga. «No será de 28 futbolistas», vino a decir, «sino más corta». Enunció también que aquellos jugadores de la base que se ganen un sitio recibirán el premio de quedarse; pero los descartados por los nuevos técnicos tendrán que salir en busca de minutos. Esto es así porque el filial no logró el anhelado ascenso a Segunda RFEF y la Tercera se les queda pequeña.

En la previsión de salidas a préstamo está no solo la del arquero Víctor Méndez, sino también las de aquellos jugadores que ahora mismo están cedidos, van a volver y no den el nivel para permanecer y ser útiles para la primera plantilla. Por otro lado, en la portería es seguro que serán Juan Soriano y Tomeu Nadal los guardametas profesionales. Falta por definir la identidad del tercero que se quede entrenando con los mayores durante todo el curso. En cuanto a Javi Díaz, tras frustrarse su posible salida en el mercado de invierno (pudo ir aMirandés o Algeciras), se retoma la idea de buscarle destino en busca de los minutos que no ha tenido esta temporada.