Tras una semana de despedidas en el CD Tenerife, de Carlos Ruiz y Luis Miguel Ramis, la pregunta que se hacían los aficionados era la misma: ¿Qué pasará con Aitor Sanz?. El mediocampista madrileño cumplía contrato este verano y aunque el director deportivo, Mauro Pérez, le había hecho una oferta de renovación, no había trascendido la respuesta del capitán blanquiazul.

Hasta hoy. A primera hora de la mañana el Club ha vuelto a utilizar las redes sociales para comunicar el futuro del 16 de la plantilla, aunque lo ha hecho generando hype. Con la melodía de See You Again, la canción interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth para la emotiva despedida de Paul Walker en la saga Fast & Furious se intercalaron algunas imágenes de la trayectoria de Aitor Sanz en el Tenerife, lo que podría augurar un adiós del futbolista.

Pero nada más lejos de la realidad: "Nos vemos la próxima temporada", dice el blanquiazul a cámara justo antes de que se anuncie definitivamente su relación con el Club: Renovado para el curso 2023/2024.