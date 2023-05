A falta de solo un partido para la conclusión, ¿qué nota le pondría a la temporada?

En lo deportivo hemos conseguido la permanencia de forma matemática tres semanas antes de acabar, pero ese no era el objetivo cuando iniciamos este curso. Satisfechos no estamos. No me gusta poner notas, tampoco me corresponde a mí. Pero obviamente hemos quedado lejos de competir por los puestos de privilegio y ahora toca analizar las circunstancias, los motivos, el cómo... para no intentar caer en las mismas situaciones. Es muy evidente que hemos quedado muy distanciados del propósito que nos habíamos marcado.

Entiendo que el objetivo para la próxima campaña es mejorar los resultados de la actual y alcanzar al menos el playoff.

El objetivo es el que ya la dirección deportiva ha trazado y el consejo de administración ha fijado en palabras de su presidente. Aparte de los objetivos en la parcela social y la institucional, que también son importantes, el propósito de la próxima temporada es llegar hasta el final con opciones reales de alcanzar la quinta o sexta plaza. Es el objetivo que tenemos que marcarnos año tras año hasta lograr el ascenso a Primera. Pero en eso están por lo menos 20 equipos. Si no formas parte del baile, nunca podrás llegar. ¿Cómo se llega?Con trabajo, con constancia, pero cada año tiene que ser un año de mejora y de progresión. Si no hacemos las cosas bien, obviamente no tendremos opciones. Así que en eso estamos.

¿Y en qué fase del proceso de reconstrucción del proyecto se encuentra el CDTenerife en estos momentos?

Pues como no puede ser de otra manera, desde que acabó el mercado de invierno estamos trabajando en el de verano. La ventana estival da muchas más opciones y estos meses son de mucha intensidad y muchas conversaciones. Hay margen hasta el 30 de agosto, pero este año me consta que se está aprovechando el tiempo al máximo. Por una cuestión muy sencilla:hay más margen para construir la plantilla porque lamentablemente no vamos a estar implicados en las eliminatorias por el ascenso.

¿El nombre del nuevo entrenador se anunciará el 29 de mayo?

Ese es el deseo del club y del presidente. Será a la semana siguiente de que acabe la liga.

¿Por qué Asier Garitano?

No voy a confirmar nombres porque no me toca a mí. Pero es aplicar el sentido común apostar por un entrenador de una idea conceptual semejante a la que se ha estado poniendo en práctica en el Tenerife actual. Lo que se ha planteado es aprovechar la base que se tiene, muy competitiva y sólida;y a partir de ahí ir mejorando el rendimiento y el nivel de las distintas líneas y demarcaciones. Donde haya huecos o se pueda reforzar, se intentará traer futbolistas que aporten un plus y nos hagan incrementar la competitividad. Pero contamos ya con un Tenerife solvente, capaz de dar un buen nivel;y si se acierta en los fichajes, estoy convencido de el equipo nos ofrecerá buenos resultados la próxima temporada. Lo que no se puede hacer es pasar de la noche al día, imprimir otro estilo u otro sistema. De ahí la elección del entrenador que se va a presentar a final de mes. Lo que no tendría ningún sentido es apostar por un técnico que tuviese una idea conceptual completamente distinta a la que hemos visto esta temporada.

Pero volviendo al nombre propio de Asier Garitano, ¿qué referencias tienen?

Hemos buscado un entrenador con una experiencia acumulada. Si me pregunta por Garitano, estamos hablando de un profesional con un montón de partidos en Primera, que ha logrado ascensos relevantes y logros muy importantes;ha dado un nivel alto en la máxima categoría con el Leganés, ha obtenido buenos resultados con el Alavés salvando al equipo con holgura y ha tenido experiencia en un club de la altura de la Real Sociedad. Todas esas opciones y situaciones particulares las hemos analizado en profundidad.

Se ha hablado mucho del tipo de contrato que puedan ofrecer al nuevo técnico. ¿Tiene importancia que sea por un año o sea por más tiempo?

Yo no le doy mayor importancia a la duración del contrato porque en fútbol se ha demostrado que puedes firmar a un entrenador por diez años y si en diciembre vas el último por la cola, te obligan a tomar decisiones. Lo que sí me parece importante es el compromiso y que todo el mundo tenga claro que aquí vamos a jugar por un objetivo, y ese objetivo debe estar absolutamente claro. Igual que en una empresa todos rinden cuentas a final de temporada, lo mismo debe ocurrir en nuestro equipo de fútbol. Ese nivel de exigencia nos hará elevar el rendimiento y saber que en esa dirección nos movemos todos. Ami modo de ver las cosas, eso es mucho más importante de que el contrato sea por un año, por dos o se vaya renovando por objetivos.

¿Y puede adelantarnos cuáles serán los perfiles de los fichajes que van a venir?

No entro en el detalle. Donde sí entro es en manifestar cuál es la política deportiva, que pasa por mantener la base de 12, 13 o 14 futbolistas. Luego se ha dicho por activa y por pasiva que hay varios canteranos que van a hacer pretemporada con el primer equipo y en función de su desempeño, podrían quedarse. Pero no vamos a tener una plantilla de 28. Nos vamos a mover en torno a los cinco, seis o siete fichajes. Lo que ocurre es que esta cifra es susceptible de ser modificada en función de determinadas circunstancias, por ejemplo si viene un tercero y te abona la cláusula de rescisión de uno de nuestros futbolistas.

¿Qué le ha sugerido la despedida de Carlos Ruiz?

Que hablamos de un deportista excepcional y una persona ejemplar. La gente le ha reconocido esos valores y el club ha tenido y va a tener en cuenta su rendimiento y compromiso. Ya he hablado con él para que forme parte de nuestra estructura en el largo plazo porque a este tipo de activos hay que mantenerlos a través del tiempo.

¿Con Ramis se deterioró la relación a partir de su decisión de no continuar?

No, la relación es totalmente profesional con él y también con todo su equipo. Han dado todo lo que tenían y más, aman al Tenerife, han hecho una muy buena labor durante dos años y medio; y han decidido reemprender su camino en otra andadura deportiva, que seguro será exitosa allá donde vayan. Estos últimos días se les ha despedido como merecen y se les ha reconocido que forman parte de la historia del Tenerife.

Tengo curiosidad por saber si la opinión pública puede influir en la política de fichajes. Se lo pregunto por una situación particular como es la de Maikel Mesa. ¿Qué va a primar a la hora de evaluar si se le hace una oferta formal por parte del club?

El interés del Tenerife está por encima de todos nosotros, seamos dirigentes, técnicos o futbolistas. Pero también el interés del Tenerife está en escuchar a los abonados, a los aficionados y a los simpatizantes que siguen y sufren con el equipo todos los días. La dirección no va a estar separada ni va a vivir ajena a ningún pronunciamiento. Ahora bien, hay que entender que la dirección deportiva tiene la responsabilidad de acercarnos al objetivo del ascenso y para eso va a firmar a los mejores futbolistas que pueda. No creo que exista una encuesta pública ni nada de eso (sobre Maikel Mesa). Así que debemos basarnos en hechos reales y contrastados, no en opiniones publicadas o expresadas en un sitio o en otro. Pero sí, claro que hay que tener en consideración todas las sensibilidades;y claro que hay que firmar lo mejor que se pueda.

¿Existe un porcentaje alto de opciones de que puedan convencer a Ángel?

No lo sé, con sinceridad no lo sé. Es un asunto que está en manos del director deportivo. Es un futbolista que interesa y tenemos además la obligación de firmar a jugadores de su perfil, que puedan colaborar con el objetivo del ascenso, que como usted bien sabe este propósito entraña una muy alta dificultad. Ahora bien, es un futbolista de Primera División. Me consta que hay contactos y que la dirección deportiva está haciendo su trabajo en este sentido, pero con nuestra realidad, nuestras limitaciones y nuestros presupuestos. Con los medios y los recursos que tenemos, el consejo sabe que no podemos hacer esfuerzos por encima de la capacidad real del club. Y dentro de eso, si Ángel quiere venir al Tenerife tendrá la puerta abierta y será bienvenido en el proyecto de la próxima temporada.

¿Y vender es una opción este verano?

Vender ya se dijo que no, no es una opción. No vamos a descapitalizarnos deportivamente para poder conseguir nuestro objetivo. Otra cosa es que alguien venga y deposite una cláusula de rescisión. Pero eso no es una venta negociada, sino que así funciona el mundo del fútbol y habría que asumirlo. Ahora bien, sí le digo que no nos planteamos poner en el mercado a ningún futbolista para obtener réditos económicos.

¿Cuánto de buena noticia es que renueve Aitor Sanz?

Aitor ha cobrado una dimensión en el club que trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Futbolistas como él deben estar vinculados al Tenerife por mucho tiempo y tenemos la voluntad de contar con Aitor Sanz en el corto, el medio y el largo plazo. Como en cl caso de Carlos Ruiz, su legado trasciende lo que pueda ofrecer sobre el terreno de juego. Es un icono y así lo valoramos los accionistas, los dirigentes, los técnicos y estoy convencido de que también la afición del Heliodoro Rodríguez López.

¿Pueden estar tranquilos los aficionados respecto a que este proyecto vaya a ser estable, se cumpla con el calendario de pagos entre accionistas y no haya fricciones en el futuro?

Con sinceridad, creo que eso a los aficionados del Tenerife les da exactamente igual. No creo que los aficionados estén pensando quién es el máximo accionista o quién es el segundo. Aquí hay un consejo de administración con cuatro años de mandato que se van a cumplir; y hay un sindicato de accionistas con una capacidad suficiente para llevar adelante este proyecto. No hay más. No sé exactamente el porqué de esta pregunta pero la idea de todos es afrontar un proyecto a tres o cuatro años, con estabilidad, para no estar con movimientos o falta de firmeza en cada junta general. No hay ni veo visos de que eso vaya a cambiar. Eso se firmó. Y creo que lo importante es que el consejo está llevando a cabo su labor, que está cumpliendo con el plan previsto y está haciendo su trabajo con total libertad. Yo estoy muy satisfecho con cómo se están haciendo las cosas.