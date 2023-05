Remontada y homenaje para cerrar el curso en el Heliodoro

Fin de temporada en el Heliodoro con un toque mágico, de esos que se ganan el derecho de abrirse un espacio en la memoria del tinerfeñismo. Clasificatoriamente hablando no había nada que celebrar, pero se palpaba en el ambiente que no iba a ser un cierre de curso en casa cualquiera. El partido de la antepenúltima jornada de la Liga 22/23 llegó prometiendo emociones fuertes por las despedidas en el Heliodoro Rodríguez López de Luis Miguel Ramis y Carlos Ruiz, el segundo entrenador con más encuentros del equipo blanquiazul dirigidos, y Carlos Ruiz, el décimo futbolista con más actuaciones en la historia del club.

Los homenajes no vinieron acompañados de un encuentro frío ni carente de emoción, sino por un desenlace poco habitual, una remontada. El equipo llevaba más de un año sin darle la vuelta a un resultado adverso. El Burgos se adelantó cerca del final de la primera parte, con un tanto de Gaspar, y el Tenerife no solo logró empatar en el 78’, con un gol de un revolucionario Mo Dauda, sino que no se conformó con ello y apretó para quedarse con el triunfo gracias a un tanto de Waldo Rubio en el alargue, sin margen para más.

La tarjeta de presentación del Tenerife ya invitó a pensar que la noche iba a ser entretenida, al margen de los momentos emotivos de las despedidas de Luis Miguel Ramis y Carlos Ruiz. El equipo empezó suelto, dinámico, con chispa, con iniciativa y pisando el campo contrario.Las buenas intenciones se tradujeron en las primeras ocasiones, a cargo de Enric Gallego, Corredera y Carlos Ruiz. Avisos, mas que otra cosa, sin que tuviera que intervenir el guardameta de un Burgos que trataba de acoplarse al partido armándose desde la defensa. Se trata de un rival que tiene su punto fuerte en su solidez, como el Tenerife, y que no necesita generar mucho para generar peligro, igual que los blanquiazules. Lo demostraron contrarrestando los acercamientos locales con un inquietante contragolpe que no supo completar Areso, demasiado liberado en el costado izquierdo.

El zarpazo no descompuso a un Tenerife que siguió a lo suyo y afiló su juego ofensivo con una genial acción de Waldo que terminó con un remate de Gallego y la primera parada de Caro. Cerca del cuarto de hora, los dos conjuntos habían tocado a la puerta del gol dentro de un arranque animado, probablemente sin el encasillamiento táctico de otras tardes, con la licencia para tener algo más de libertad por la carencia de objetivos clasificatorios ambiciosos. En la penúltima jornada de Liga, unos y otros estaban salvados y no podían colarse en el playoff.

En el tramo posterior, a partir del minuto de Carlos Ruiz, el 14, con ovación del público y del banquillo puestos en pie, el espectáculo no decayó. Entró en un intercambio de golpes que, en cierto modo, fue acercando más al Burgos a un tanto que acabaría consiguiendo antes del descanso. De hecho, Soriano tuvo que aparecer con uno de sus paradones en el 22’ tras un remate de cabeza de Elgezabal a la salida de un córner.

En el intercambio, Gallego puso de su parte fabricando un chut a la media vuelta, después de recibir un preciso pase de Aitor Sanz. La maniobra, dentro del área pequeña, encontró el obstáculo de Caro.

Bajo esa tendencia, el Burgos logró adelantarse. Lo hizo desmontando a la defensa blanquiazul con una pared entre Gaspar y Curro y un potente disparo cruzado y alto del primero a la escuadra, sin opciones esta vez para Soriano. Triangulación cargada de eficacia y cierta pasividad de la zaga tinerfeña, principalmente por Mellot, que no logró rellenar su banda.

La primera mitad concluyó con ese 0-1 y con par de datos llamativos, un 69 por ciento de la posesión para los tinerfeños y ninguna falta cometida por el Burgos.

Tras el descanso, el conjunto blanquiazul volvió al césped dispuesto a acompañar el dominio con un mayor acierto en el remate. Tres de sus cuatro primeros intentos se produjeron con remates desde fuera del área, dos de Corredera y uno de Kike Salas. El balón se movía casi todo el tiempo en el campo de un Burgos centrado en proteger su mínima renta. A diferencia de los 45 minutos iniciales, los visitantes apenas se estiraban.

Y el Tenerife insistía a base de centros desde los costados. En uno de ellos, generado por la velocidad de Waldo, acarició la igualada, pero no con un remate propio, sino con un golpeo de Goldar hacia su propia meta, en el intento de despejar (50’). La pelota salió rozando el palo con Caro batido.

La clave iba a estar en insistir, en seguir erosionando el muro burgalés. Esa resistencia recibió otro empujón con un disparo de Waldo que se marchó por encima del larguero (56’), después de que la presión tinerfeña provocara una pérdida del Burgos en su salida.

A continuación (59’), Nacho pidió penalti por un posible derribo en su intento de alcanzar el balón, pero ni el árbitro señaló nada ni fue corregido desde la sala de los monitores.En cualquier caso, los locales ya iban mereciendo anotar. YRamis refrescó el potencial ofensivo con la entrada de Dauda, crucial en la remontada, y Elady.

El ghanés, después de una temporada marcada por las lesiones y por la falta de continuidad, dejó muestras del nivel que atesora. Más vale tarde que nunca para un jugador que, en principio, formará parte de la plantilla de la próxima campaña. Al poco de acceder al campo ya tuvo una ocasión clara. Recibió un pase de Elady, controló dentro del área y no acertó a batir a Caro (78’). Pero en la siguiente, no perdonó. Nacho sacó un córner, Gallego picó el balón y Dauda lo cazó, libre de marca, para anotar. El Burgos reclamó la anulación por algún motivo, por fuera de juego, por manos... Pero sí valió.

Con 12 minutos por delante, más el tiempo añadido, y con más de 12.000 espectadores empujando desde la grada, el Tenerife apretó con el objetivo de acabar su recorrido en casa -muy productivo esta temporada- de la mejor manera. En el 92’, Caro impidió, con una milagrosa mano, el segundo tanto de Dauda, pero no pudo hacer nada cuando Waldo irrumpió, tras un saque de esquina, para enviar al larguero un balón que botó dentro del marco; eso sí, dejando la incertidumbre de la revisión del VAR, que determinó que sí había cruzado la línea.