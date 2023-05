El club decide distinguir a Ramis como ‘leyenda’ del tinerfeñismo

La noticia vino acompañada de un mensaje grabado por Ramis a los pies del Cabildo, adonde quiso llevar al tinerfeñismo para celebrar un ascenso a Primera División. Emocionado, el entrenador dice irse «satisfecho» y tras haber vivido de «forma muy intensa» sus 122 partidos al frente del banquillo insular. Asimismo, verbaliza su deseo de regresar a la plaza de España para celebrar el ansiado cambio de categoría, «desde arriba o desde abajo», apunta, en un evidente guiño que sugiere un posible regreso al Tenerife.

Luego, ante los micrófonos de la sala de prensa, el jefe del representativo admitió sentirse «sobrepasado» ante tantas muestras de afecto y reconocimiento. «Me siento pequeño al lado de la grandeza del club, pero también me siento parte de este club y quiero dar las gracias», enunció. Ramis se irá con el orgullo de saberse respetado y apreciado por todos. «En el plano deportivo puede haber críticas o discrepancias, pero luego está también el plano personal y ahí el trato ha sido excepcional y es lo que más valoro», remarcó.

«Nos hemos volcado, hemos disfrutado», fueron las últimas palabras de Ramis para decir adiós al Tenerife y a su afición. Asimismo, verbalizó que tenía «el sentimiento y el pálpito» de que lograría el ascenso, que rozó con la yema de los dedos en la final contra el Girona. Y en el viaje del pasado al presente, recordó también que el duelo de mañana ante el Burgos «es relevante por el prestigio del club y de los jugadores», mensaje que aseguró haber transmitido ya a su equipo para que no haya distracciones.

En todo caso, Ramis sí explicitó que ha sido una semana de emociones que comenzó con la despedida de Carlos Ruiz, a quién confirmó su titularidad públicamente. «Jugarán él diez y más», fue su contundente mensaje. Sobre el capitán de Baza, comentó que «es un chico de una honradez máxima, tiene por encima de todo siempre el interés colectivo y eso se lo transmite a los compañeros». En el perfil futbolístico, valoró de Ruiz «su pundonor y su casta, que no se ven mucho en el fútbol de hoy». «Es un jugador al que los GEO tendrían que sacar del campo para que deje de jugar; recuerdo cómo lo hizo en Huesca el año pasado y creo que ningún otro futbolista tiene ese gen para competir y combatir con todos esos puntos [de sutura]. Él tardó tres minutos en volver al campo. Es lo que resume Carlos en este equipo. Son 10 años que se ha ganado cada renovación de manera merecida. Yo lo conozco en el día a día y ayer Aitor Sanz lo explicó mejor que nadie», completó.

«Ojalá haya derbi la próxima temporada»

Ramis verbalizó ayer durante su rueda de prensa un deseo que no sentó nada bien en Gran Canaria. «Ojalá haya derbi la próxima temporada», apuntó cuando se le preguntó específicamente por sus preferencias para el ascenso directo, que se dilucida entre esta semana y la siguiente. «Ellos, evidentemente, querrán lo contrario», apuntó en relación a las intenciones de la UD Las Palmas, que podría sellar su pasaporte a Primera mañana mismo en Cartagena.Entretanto, el duelo del Tenerife, ya ajeno a la pugna por el cambio de categoría, desprenderá aroma a despedida en los dos banquillos. El duelo confrontará dos proyectos que llegan al fin de un ciclo, en el caso del Burgos por la despedida de Julián Calero, noticia esperada y ya confirmada en las últimas horas por parte del propio protagonista. El todavía entrenador del club castellano fue uno de los profesionales sondeados por la comisión deportiva del Tenerife, que llegó a entrevistarse con él. Lo que se desconoce es cuál será su próximo destino, que con casi total seguridad estará en la propia competición de plata.Calero reconoce que ha sido «una decisión muy dura» en la que han intervenido «muchos factores: lo deportivo, lo institucional y lo personal». No obstante, aseguró en una emotiva conferencia de prensa que «la principal razón es la erosión que produce cargo». Con la voz entrecortada, admitió que «es muy complicado mantener el mensaje siempre vivo» y además, «los resultados no han acompañado».