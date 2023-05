El CD Tenerife lucirá el sábado por última vez una de las camisetas más significativas y emblemáticas de su centenaria historia, justamente la diseñada con motivo de su último cumpleaños. La acogida que tuvo entre la afición fue excepcional, como lo era también la efeméride; y la equipación no tardó en situarse entre las más vendidas de los últimos tiempos.

La obra lleva la rúbrica del diseñador isleño Tato Ruiz, que ha bosquejado otras muchas camisetas para el representativo y trabajado para deportistas tan ilustres como Pedro Rodríguez o Andrés Iniesta. El magnífico escaparate que suponen las redes sociales hizo que el Tenerife se fijase en su trabajo; y que el director del área de márketing, David de Diego, le hiciera llegar una propuesta «que significó mucho», explica el freelance canario.

«Al final soy del Tete desde niño, un birria desde la cuna. Mi padre y mi tía me llevaban mucho al estadio, y siempre me sacaba fotos con todos los jugadores. Dertycia, Pier, Llorente, Del Solar, con Ángel Capa y su hijo... Así que hacer la camiseta del Centenario fue un sueño cumplido. Creo que en el futuro le daré aún más valor. Y como siempre digo y diré, es gracias principalmente a David de Diego, que apostó y apuesta siempre por contar conmigo», expone Ruiz, quien ya ha elegido alguno de los diseños para el venidero curso 2023/24, que por supuesto permanecen bajo candado y en absoluto secreto.

«El proceso no deja de ser el mismo de siempre para absolutamente todo lo que gira en torno a mi día a día», cuenta sobre el diseño de la centenaria camiseta, para la cual apostó por rayas verticales incompletas de color azul sobre fondo blanco. «Lo primero y principal es un análisis de lo que ya ha tenido el cliente en ese área, y luego buscar inspiración en este mundo global para encontrar el punto justo», receta.

«Todo eso se plasma en bocetos que se envían al club. Y ya luego es cosa del cliente decidir», apunta. «No me inspiré en nada en concreto», cuenta Tato. «La idea surge a raíz de ver la larga historia que tiene el Tenerife en cuanto a camisetas. Me di cuenta que nunca habíamos lucido una camiseta así, me arriesgué por algo novedoso y esto gustó. Al final el concepto de una camiseta centenaria siempre suele ser un remake de alguna del pasado glorioso de la institución. Sin embargo, en este caso no es exactamente así», añade.

Revela el diseñador que uno de los secretos de su incontestable éxito es la química con De Diego. «La relación muy fluida y los dos entendemos bastante bien lo que quiere y busca el club. Además, nunca ponen impedimentos a ideas o propuestas que les paso yo, así que genial en ese aspecto», aduce. En este sentido, ha sido clave la predisposición de Hummel, que se presta a llevar a término las ideas que Tato envía en papel.

A estas alturas, tiene completamente asumido que no se puede gustar a todos, si bien la camiseta del Centenario recogió un elogio casi unánime desde la grada. «A ver, ya llevo años expuesto en redes como diseñador de mis trabajos personales y además como externo al Tenerife; al principio las críticas puedan llegar a desviarte un poco la atención, pero con el tiempo lo gestionas mejor y de forma diferente. Entiendo que nunca llueve ni lloverá a gusto de todos, y eso está bien y es respetable.

Quizás lo que no me gusta es cuando impresentables escondidos tras un nombre de usuario random y un avatar sacado de Google te insulta y habla de tu trabajo de forma despectiva y con malas palabras. Creo que estamos de acuerdo que hay otras maneras de decir que algo no nos gusta», esgrime. «Lo que quiero y querría es que tanto la gente que no le gustan los diseños como la gente que sí, siempre tenga en cuenta que yo soy del Tenerife y amo a este club por encima de todo, y que siendo así, siempre querré lo mejor y lo más bonito para mis colores. Además, tampoco es que yo tenga la última palabra en el concepto final», aclara.

Con vistas al fuuro, no da pistas. «Cada temporada es diferente», se limita a contestar. Sí avisa de que la tendencia en el mercado «va hacia tramas y texturas, desde lo más transgresor a lo más sencillo y elegante». ¿Cuáles le gustan a él? Las últimas de Levante y Sheffield. Quizá sea una pista.