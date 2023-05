Carlos Ruiz Aranega (Granada, 20 de julio de 1983) recibió este miércoles un homenaje por parte del CD Tenerife en el momento de su despedida como futbolista del club blanquiazul, después de diez temporadas en el representativo. El defensa granadino fue fichado en el verano de 2013, en ese entonces con el equipo recién ascendido a Segunda División y con Miguel Concepción, Quique Medina y Álvaro Cervera en los cargos de presidente, director deportivo y entrenador. A falta de dos partidos para que termine la campaña 22/23, la décima de Carlos en el Tenerife, cierra su largo ciclo después de haber participado en 285 encuentros oficiales como blanquiazul.

En los jardines del Hotel Escuela, al lado del Heliodoro Rodríguez López, y con la presencia de los integrantes de la actual plantilla, con Luis Miguel Ramis al frente, de sus excompañeros Ricardo León, Dani Hernández y Suso Santana -ya retirados-, y de los dirigentes de la entidad deportiva -Paulino Rivero, Santiago Pozas, Conrado González..-, Ruiz compartió sus sensaciones en un momento tan especial de su carrera.

En la mesa, el presidente Rivero, Quique Medina, artífice del fichaje en 2013, y Aitor Sanz, incorporado al club en ese mismo verano y su mejor amigo en esta etapa.

Con el Don’t stop me now de Queen sonando y el aplauso de los presentes, el homenajeado hizo acto de presencia. A continuación los vídeos publicados por el club el pasado martes para repasar la trayectoria de Carlos en el equipo.

Después de las intervenciones de Medina, Sanz -sin poder contener las lagrimas- y Rivero, el protagonista tomó la palabra. «No sé voy a estar a la altura de tanto reconocimiento», comenzó manteniendo el tipo. «Es un orgullo poder desperdirme tras estos diez años en el club rodeado de tanta gente con la que he compartido tantos momentos buenos y malos. Quién me iba a decir que iba a pasar tanto tiempo en un club tan grande, con una afición tan maravillosa. Es una suerte que me reconozcan y tanto y me quieran tanto», expresó antes de reconocer que solo le faltó el ascenso a Primera División.

«Habría sido un guion perfecto haberlo logrado la temporada pasada con el gol que hice», añadió Carlos, que hizo un repaso por su década en el Tenerife, poniendo de relieve las relaciones humanas. «El agradecimiento más sentido es para mi mujer, para Inés», dijo para cerrar la lectura de un texto que había redactado.

«Me marcho con la cabeza bien alta, orgullos por haberlo dado todo», insistió el granadino. «Soy un chicharrero más, un birria de corazón», remarcó el futbolista.

A corto plazo, no le cerró la puerta a la posibilidad de iniciar una última etapa como futbolista en otro equipo, pero siempre que le le ofrezcan un proyecto que le ilusione. "No voy a seguir jugando por jugar o por dinero", aclaró antes de señalar que su prioridad pasa por disfrutar del nacimiento de su hija dentro de un mes y medio.