Álvaro Romero, en blanquiazul

Álvaro Romero Morillo (Sevilla, 1996) ya piensa como blanquiazul. Fichado por el CD Tenerife para las próximas tres campañas, el mediapunta del Algeciras hizo ayer sus primeras manifestaciones como futuro jugador del representativo y dejó buenas noticias respecto a la recuperación de su grave lesión en la rodilla. Tan halagüeñas son las perspectivas que él mismo ofrece, que incluso podría hacer parte de la pretemporada con su nuevo equipo. Sus manifestaciones, en teoría, alejan el escenario de una posible cesión.

«A ningún futbolista le gusta pasar por aquí, pero estoy muy animado y sorprendido por cómo va todo. Según me dicen médicos y readaptadores, estoy un mes y medio adelantado respecto a los plazos previstos; y ya en algunas semanas empezaré a hacer carrera y a entrenar», reseñó el jugador, que se lesionó de gravedad a falta de algunos meses para la conclusión del campeonato en el Grupo 1 de Primera RFEF.

«Había tenido la suerte de no haberme lesionado nunca. Ahora sí me ha tocado una gorda, pero esto es fútbol y estoy muy feliz de que todo empiece a ir bien. Me encantaría llegar a la pretemporada haciendo trabajo de campo y al menos estar con el equipo», adujo, dando por hecha su vinculación con el representativo, que ya días atrás había confirmado su representante.

De paso, aprovechó sus primeras palabras como blanquiazul para testimoniar su gratitud al Tenerife por el trato que le han dispensado, de forma muy especial desde el consejo de administración. «Cuando me lesioné lo pasé muy mal, no te voy a engañar. Más allá del dolor, se me vinieron a la cabeza pensamientos muy negativos. Tanto a nivel de presente como de futuro, la lesión no pudo caer en peor momento. No quería dejar al Algeciras sin jugar; y en cuanto al Tenerife, la verdad es que se ha portado como un club señor y ha demostrado que sabe cómo tratar este tipo de situaciones», declaró.

«Ya no solo es el trato al futbolista, es el trato a la persona. Juan Guerrero se ha portado como un caballero y ha estado muy pendiente de mí en el día a día», remarcó con mención especial al directivo, que se desplazó hasta el hospital para estar con Romero en los días posteriores a su intervención quirúrgica. «Enseguida recibí un mensaje de tranquilidad poar prate Tenerife y fue un alivio grande en un momento donde no había consuelo. Son gente que va de frente y les estoy enormemente agradecido; por mi parte, solo puedo trabajar al máximo para adelantar los plazos y estar trabajando con el equipo lo antes posible», completó.

El mediapunta andaluz no quiso fijar plazos, pero sí se expresó desde un evidente optimismo. «Según los médicos, que son los que entienden, el hecho de pesar poquito y tener una masa muscular equilibrada han sido factores decisivos para explicar cómo va la rehabilitación. La rodilla ha aceptado muy bien la operación y ahora mismo es un escenario factible que pueda ser parte de la pretemporada con el Tenerife», explicitó.

A renglón seguido, admitió que se ha valorado la opción de una cesión para que pueda recuperar su mejor nivel a lo largo del siguiente curso, pero cree Álvaro que es una hipótesis que puede difuminarse si él demuestra que está próximo a quedar plenamente recuperado. «Yo dependo de la decisión final del club porque la lesión ha trastoado los planes de todo el mundo. Pero me encantaría incorporarme con ellos cuanto antes. Si me dicen mañana, iría nadando si hace falta, si bien yo esperaré a que elijan lo más conveniente. En un principio sí se planteó la opción de una cesión, que la veíamos con buenos ojos; pero ahora mismo la recuperación va tan bien, que no descarto nada», dijo también.

En cuanto a la opción de un préstamo a otro destino, ratificó con sus palabras que llegó a hablarse muy en serio de esta posibilidad. «Tanto el Tenerife como yo estábamos de acuerdo en salir cedido si iba a ser una lesión de ocho o nueve meses, pero ahora no es esa la perspectiva. En todo caso, acataré órdenes», concluyó.

Por último, comentó cómo fue el proceso de elegir al Tenerife y decantarse por esta opción, si bien había otras. «He rechazado ofertas de Primera RFEF y del extranjero, algunas más potentes económicamente, pero yo no soy alguien que se mueva por dinero y sí por proyectos deportivos. A mí el plan que me presenta el Tenerife me gusta por ser muy ambicioso; además es un club que ha estado en Primera División muchos años y que con el cambio de propiedad va a ser potente. Cuanto más arriba, mejor. Además, el contrato largo y por tres años me daba tranquilidad, así que no me lo pensé demasiado», confesó.

Además, mostró su convicción de que «las cosas irán bien una vez llegue» y dijo que se adaptará «muy rápido» a su nuevo equipo y entorno. En este sentido, se mostró gratamente sorprendido por la gran cantidad de mensajes recibidos a través de las redes. «Es increíble que tanta gente me haya escrito desde la Isla, aún sin conocerme, esperando lo mejor de mí y deseándome una pronta recuperación. Estoy deseando ir para corresponderles con rendimiento, partidos y goles. Ojalá todo salga bien», dijo, entusiasmado.