Separación de caminos

Todo inicio tiene su final y el del dueto Carlos Ruiz-Aitor Sanz encontrará epílogo este fin de semana (Heliodoro Rodríguez, 20:00 horas). No hay caducidad para su estrecha amistad ni para su probado tinerfeñismo; sí para su permanencia juntos bajo el paraguas del mismo equipo. Sus caminos toman rumbos diferentes al acabar este curso.

Minutos antes de comenzar el partido contra el Andorra, abrazados, Carlos Ruiz y Aitor Sanz se dirigían al banquillo de los suplentes –ambos lo fueron ese día– con la inequívoca impresión de que aquella estampa juntos era una de las últimas que iban a vivir como futbolistas del CD Tenerife. El tiempo se agota y la eterna pareja se rompe. Andaluz y madrileño llegaron casi de la mano, los dos bajo auspicio de Quique Medina (cuando éste era director deportivo) y este sábado sus caminos se separan para coger diferente rumbo. Ejemplares deportistas y emblemáticos capitanes, ambos se preparan para el momento de decirse adiós.

Hace días que ya es conocida la decisión del club blanquiazul respecto a Carlos: no se le renovará su contrato, sí se le ofrecerá continuar en otro departamento si así lo desea. Y también es vox populi la determinación que han tomado en relación a Aitor, a quien han hecho llegar una propuesta de extensión de contrato (por una temporada más) que aún no ha sido aceptada ni firmada. Sea como fuere, la convivencia de los dos bajo el mismo vestuario tiene fecha de caducidad y ambos se proponen exprimir al máximo estas últimas horas de complicidad y vestuario.

«Como sé que ya está cerca el final, intento disfrutar de todo el doble», confiesa Aitor, quien rubricaba su primer contrato con la entidad el 29 de junio de 2013. Dos antes, lo hacía Ruiz. El de Baza llegó desde la Ponferradina, club con el que ya había firmado un ascenso que tuvo por escenario justamente el Heliodoro Rodríguez; y a Sanz lo reclutó el Tenerife cuando era jugador del Real Oviedo, donde ejercía también como capitán y referente. «Siempre procuro hacerme al sitio al que voy; así se disfruta más», cuenta Sanz. Batestano y madrileño forjaron una amistad que quedará para toda la vida; y guiaron al representativo hacia la excelencia con un objetivo común, el paraíso de Primera, que se les esfumó hasta dos veces en el último suspiro. «No ascender ha sido nuestra gran pena», relata Carlos.

Aitor tendrá la ocasión de intentarlo otra vez a la próxima campaña si finalmente acepta la oferta formal del representativo. Para el 14 del representativo, se abre una disyuntiva: seguir jugando o acceder a la opción que le ha brindado el Tenerife, que le propone reubicarle en el área de cantera. Tal ha sido el grado de implicación y compromiso de ambos, que parecería una estupidez no ofertarles un contrato casi vitalicio para que aporten ahí donde se vean útiles. «Yo me veo dando guerra por más tiempo», relata el granadino, que aún deshoja la margarita: elegir nuevo destino o quedarse en la Isla, que ya es su casa.

En ambos casos, cuentan con formación y recursos de sobra. El central de Baza ha orientado su carrera hacia la docencia y el mediocampista, hacia los banquillos. Si los dos son titulares el sábado –todo apunta a que sí– podrán coincidir en un once para la historia. El de su última vez en el Heliodoro Rodríguez López, estadio talismán donde hace solo unos meses vivían «lo que pudo ser y no fue». Un día inolvidable con casi ascenso que les marcó para siempre, como también ellos han marcado al tinerfeñismo. Separan sus caminos, no su amistad. Iconos para siempre, Aitor y Carlos se preparan para lo que nunca imaginaron: empezar a andar separados.