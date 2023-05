"El psicólogo me ha salvado la vida en el sentido deportivo"

Pablo Larrea (Madrid, 4/27/94) no lo ha tenido fácil. Las lesiones han condicionado sus dos primeros años en el Tenerife. Pero no se rinde. «Tengo una espinita clavada».

Me cuenta que acaba de salir de la sala de fisioterapia. Nada nuevo en este curso para usted.

No solo en este;también en el anterior. Desde que llegué al Tenerife, por desgracia, he vivido la peor etapa de mi carrera por las lesiones. Nunca había tenido una dolencia que me hubiera obligado a estar tanto tiempo fuera del campo. Aquí me ha llegado todo de golpe. Pero ahora estoy bien, la rodilla, que es lo que más me preocupaba, va perfectamente. Y de cabeza también estoy muy bien. Todo esto me ha servido para sentirme todavía más fuerte, así que estoy contento y feliz por ello.

Se trata de extraer lecturas positivas, supongo.

Cuando te pasan estas cosas, creces como persona y valoras mucho más las cosas. Una vez superado lo peor, te pones a pensar y te quedas con todo lo positivo, dentro de lo malo que puede haber pasado. Creo que he salido más reforzado, sobre todo mentalmente. Hay que sacar lecturas positivas. Si te quedas con lo malo...

Hace unos días se cumplió un año de la lesión de rodilla que sufrió en Montilivi. ¿Le costó más de lo previsto superarla?

Antes de la lesión de la rodilla y de la Navidad (de 2021) tuve una lesión en el recto y me vi obligado a parar tres meses. Recuerdo que ya estaba teniendo continuidad, que me había enganchado al once y me estaba sintiendo importante. Luego, en mayo, cuando empecé a recuperar la regularidad como titular, estaba cogiendo mi nivel y me encontraba totalmente recuperado de la lesión del recto, me llegó la lesión del cruzado. Esa es la pena que me queda. Cada vez que comenzaba a tener continuidad, que volvía tener la importancia en el equipo que me había ganado y veía que me respetaban las lesiones, me llegaba otro palo. Pero eso me ha servido para sentirme más fuerte. Lo importante es que las lesiones ya están olvidadas. He trabajado mucho para ello y rezo para que no se repita.

En el último año, ¿desde cuándo ha podido estar bien?

Desde hace dos o tres meses he vuelto a encontrarme bien. Es verdad que la rodilla ya era funcional antes. Salí de la lesión en la sexta jornada –tuvo sus primeros minutos en el partido contra el Málaga, en el Heliodoro–, pero no estaba bien. Yel míster lo sabía. Las circunstancias hicieron que tuviera que apurar un poco más, aunque no me sentía preparado ni física ni mentalmente. Yo lo sabía y los técnicos, también. Pero dadas las circunstancias, tuve que jugar, a pesar de que la rodilla no estaba bien. No me sentía seguro. Habíamos acortado los plazos y no estaba para jugar. Pero ahora llevo dos meses y poco estupendamente.

Esa es la parte que no se sabe, lo que hay detrás del deportista.

La gente pensaría:Pablo está en las convocatorias, está jugando y ya está bien. Pero no, no era así. No estaba preparado, sobre todo mentalmente. Físicamente tenía alguna molestia en la rodilla, pero no me sentía seguro.No iba a los balones divididos. En el campo estaba pensando más en la rodilla que en el juego. No me encontraba bien. Era un proceso que todos teníamos claro que iba a tener que pasar, porque había sufrido una lesión importante e iba a dejar sus secuelas. Al acortar los plazos, sabíamos que me iba a costar más. Pero tuvimos que asumir ese riesgo. A lo mejor, gracias a ello, al apurar tanto, ahora llevo dos meses y medio estupendamente. Prefiero sacar lecturas positivas. En su momento no me sentía bien y me comía la cabeza pensando que debía esperar más, pero si el recorte de plazos me ha servido para estar ahora así, bienvenido.

¿Llegó a plantearse la opción de salir cedido en enero?

Siendo sincero, en diciembre no me encontraba bien. No estaba ni física ni mentalmente para jugar en ningún sitio, ni aquí, en Tenerife, ni en otro equipo. Por lo tanto, le pedí a mi representante que no escuchara ofertas, que no quería saber absolutamente nada y que estaba centrado en mi rodilla, porque sabía que si podía sentirme bien físicamente y podía recuperar mi nivel, iba a tener mis oportunidades. De hecho, eso fue lo que me transmitió el míster. Entonces, mi prioridad fue recuperar mi nivel. La alternativa de irme a otro sitio no me habría ayudado. Es verdad que se habló de que había equipos interesados. Es más, alguno llegó a llamar. Pero mi única preocupación era recuperarme bien y poder ayudar al equipo.

¿Cómo gestionó esa situación Luis Miguel Ramis?

Estoy muy agradecido. Mi comunicación con él ha sido muy cercana. En todo momento fue consciente de cómo me encontraba. Él sabía que no estaba al cien por cien para jugar, pero en todo momento me transmitió su confianza y me aconsejaba que estuviera tranquilo, porque estaba seguro de que iba a poder recuperar mi nivel. Trabajé mucho el tema físico y el mental. Me quedaba después de los entrenamientos, hice todo lo posible para acortar los plazos. Porque me preocupaba no llegar a alcanzar mi nivel. Me decía: vaya, tengo la rodilla bien pero no soy yo. En ese sentido, el míster y los demás técnicos fueron muy cercanos y me transmitieron mucha tranquilidad y confianza.

Álex Corredera, su compañero, contó hace poco que ha recibido la ayuda de un psicólogo. Es un caso parecido al suyo.

Mi gente más cercana, mi pareja y mi familia, siempre me lo plantearon, pero yo me cerraba a eso;tenía miedo, pensaba que no iban a poder ayudar. Pero llegó un punto, ya una vez recuperado, en que me vi tan hundido, que tomé la decisión de acudir a un psicólogo con el que sigo trabajando. Estoy súper agradecido. Me ha salvado la vida en este sentido, así de claro. Todavía existe un tabú entre los futbolistas, como me pasaba a mí, pero me vi tan mal, que pensé que no iba a perder nada por probar. Me animé a buscar ayuda y estoy encantado. De hecho, sigo trabajando con él a diario. Me ha solucionado la vida. Invito a toda la gente que pensaba como yo antes, a que se abra. No esperaba que pudiera ser algo tan gratificante.

Su temporada ha sido como la del equipo. Un comienzo irregular para llegar al último tercio en un óptimo estado de forma.

El Tenerife está ahora en una dinámica espectacular. Lo que pasa es que los inicios de las temporadas marcan muchísimo. En este caso, tuvimos muchas lesiones, llegó gente nueva... En resumen, nos costó enganchar esa regularidad que sí tenemos ahora. Si los resultados nos hubieran acompañado un poco antes, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Es fútbol. También digo que el palo de la temporada pasada, la pena de quedarnos a nada de estar en Primera, nos afectó a la hora de iniciar la Liga siguiente. Son muchos factores que hicieron que no empezáramos bien, y en esta competición tan igualada, enseguida te quedas abajo y te ves luchando por objetivos que no esperas.

Eso esconde su peligro.

Sin duda. A ver;la temporada tampoco ha sido tan mala. Lo que pasa es que veníamos de donde veníamos y tanto la afición como nosotros esperábamos poder luchar por estar en el playoff. Pero esta categoría es tan competitiva... Solo hay que fijarse en las plantillas que hay abajo. En el comienzo de la Liga piensas que es imposible que, con jugadores tan buenos, esos equipos vayan a estar mal, pero luego entras en una dinámica negativa, te metes abajo y no es tan fácil salir. O al revés. ¿Quién iba a pensar que el Albacete iba a estar luchando por subir? Su dinámica ha sido positiva. Las dinámicas y los arranques acaban marcando dónde acaba cada uno.

¿Cómo le sentó la decisión de Ramis de no seguir en el club?

Hablando mal y pronto, es una putada. Es un entrenador espectacular. Ya lo ha demostrado. La temporada pasada hizo lo que hizo. En esta se han dado muchos factores que no nos ayudaron a estar arriba. Pero es un técnico muy top en esta categoría. Es gente que siempre quieres tener cerca.

¿Le apetece formar parte del Tenerife del próximo curso?

Tengo una espinita clavada. Sé que todavía no he mostrado mi verdadero nivel. Sí lo hice en otros clubes, pero no lo he hecho en el Tenerife, por ahora. Por las lesiones o por otras cuestiones, no lo he logrado, y creo que puedo ayudar mucho aquí. En el Tenerife se han producido cambios: hay una directiva nueva y vendrá un nuevo entrenador. No sé qué va a pasar. Tengo un año más de contrato y me gustaría cumplirlo. A ver qué nos comunican. Pero estoy muy bien en la Isla. Es un sitio idóneo para rendir. Mi pareja tiene un trabajo estable y está encantada.