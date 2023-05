Sesé y Quique Medina, relegados

Histórico viraje en la cantera del CD Tenerife. El consejo de administración del representativo, a través de su directivo Juan Guerrero, ha retirado al director del área de fútbol base del club, Sesé Rivero, todas sus competencias y atribuciones de perfil deportivo. La decisión tiene efectos inmediatos y le fue comunicada en la tarde del martes al profesional portuense, un histórico de la institución que aterrizó en puestos de dirección durante la presidencia de Víctor Pérez Ascanio. De este modo, el responsable de los filiales queda al margen de cualquier determinación relacionada con la composición de la plantilla de los equipos de cantera.

Con el tiempo, Rivero se convirtió en uno de los más allegados asesores de Miguel Concepción, con el que cobró un protagonismo todavía mayor como jefe técnico del área de fútbol base. Incluso llegó a sentarse en el banquillo del primer equipo blanquiazul en dos etapas diferentes.

La decisión también arrastra a su número dos, Quique Medina, otro histórico del representativo y que lo ha sido todo en el club: futbolista, entrenador, director deportivo y en la última etapa adjunto a Sesé Rivero en la factoría de Geneto. Ambos profesionales isleños quedan a partir de ahora relegados a otras funciones de corte administrativo y relacionadas con la organización de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, reinaugurada hace algunos meses y cuyo funcionamiento supondrá una ingente labor por la participación a la vez de numerosos equipos de cantera del CD Tenerife y de otros equipos insulares.

El consejo de administración no ha querido destituir a Rivero por los muy grises resultados en el área de cantera y ha tenido en consideración su larga trayectoria en el club apostando por su reubicación, si bien su cargo mantiene idéntica nomenclatura que tenía hasta la fecha. Lo mismo ocurre con otro histórico como Medina. Tampoco ha habido señales de que ninguno de los dos pensara en dimitir a consecuencia de la decadencia de los equipos filiales: el Tenerife B quedó sexto en Tercera RFEF, quedándose sin la clasificación para la fase de ascenso; y el Juvenil A finalizó la competición a una distancia abismal del campeón, la UD Las Palmas.

Como viene informando EL DÍA desde hace algunas fechas, el club consideraba urgente y muy necesaria una nueva política de cantera que detenga la fuga de talentos (durante la etapa de Sesé se escaparon, entre otros, Pedro Rodríguez, Pedri González o Alberto Moleiro, pero también una larga lista de jugadores que pasaron por la disciplina del representativo y no siguieron en ella, como Kirian). Además, se pretende poner el foco en la labor de captación, para lo cual se ha incorporado a Jony Vega junto a su número dos, Manu Gámez, para que hagan un trabajo del que se esperan resultados a medio plazo. El fichaje del lagunero se hará efectivo una vez la UD Las Palmas, su equipo hasta hace algunos días, tramite ante la Seguridad Social su baja laboral para así poder inscribirse su fichaje por el Tenerife.

La noticia ha tenido un extraordinario impacto en las oficinas del club y la Ciudad Deportiva desde que se conoció el miércoles; y desde entonces ha corrido como un reguero de pólvora. Ya en las semanas previas a la investidura de Paulino Rivero se especuló con gran intensidad sobre un posible cese en sus funciones del jefe de la cantera, opción que fue cobrando fuerza con el paso del tiempo, una vez el propio presidente dejó entrever que habría una reordenación del área; lo mismo que el director general, Santiago Pozas, quien recientemente manifestaba que eran necesarios los cambios en esta parcela.

A Jony Vega, reclutado de la UD Las Palmas tras su exitosa experiencia de siete años en la disciplina amarilla, se le ha encomendado la labor de captación del talento para los distintos equipos de cantera. Suya será la responsabilidad de conformar un equipo competitivo en el Tenerife B, con Mazinho al frente (recién renovado su contrato) e ir armando planteles de mayor nivel para otros conjuntos de la base como el juvenil –que dirigirá una figura emblemática como Suso Santana– o el cadete, donde hay fundadas esperanzas de que pueda comportar grandes alegrías al representativo.

Al contrato de Vega no se le ha incluido cláusula de salida en función del rendimiento, pues se considera la suya una labor a medio y largo plazo, donde los resultados no serán inminentes. En todo caso, su aterrizaje viene acompañado de un halo de entusiasmo e ilusión por su trabajo para Las Palmas –les recomendó a Pedri y Moleiro– así como por la metodología que pretende implantar, que ya ha explicado al máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido; así como al consejero del área, Juan Guerrero. Será a este último a quien tenga que rendir cuentas, no a Sesé, relegado con efectos inmediatos a otras funciones. Deja de ser el mandamás de la cantera.