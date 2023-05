Luis Miguel Ramis dio ayer una de sus últimas entrevistas antes de despedirse de la afición blanquiazul la próxima semana contra el Burgos. Espera que sea un adiós sin estridencias, aunque sí «con emociones», donde además recuerda que no debe ser el único protagonista. En este sentido, remarcó en la SER que también se despedirán algunos futbolistas (por ejemplo, Carlos Ruiz) y que ellos también merecen tener «su espacio» ese día. De su sucesor, Asier Garitano, elogió «el rigor» de sus equipos.

Ramis insistió en que han sido los resultados los que le han alejado de renovar. «Con el equipo más arriba, no me sacan ni con agua caliente», ironizó. «He visto muchas informaciones y sí aclaro que no llegamos a hablar de dinero nunca, tampoco de condiciones; nunca nos planteamos eso porque era lo menos importante para mí. Un contrato consta de una duración y de unas cantidades, pero no era una cosa que me preocupara», puntualizó.

El profesional blanquiazul subrayó que «en el club hubo un pequeño terremoto y más cambios de los que esperaba», sentenció que Miguel Concepción vendió sus acciones «por necesidad» y agradeció que el club quedase en manos de dirigentes locales, como la de Paulino Rivero, «sin un presidente en Singapur ni nada de eso».

Relató que su decisión de separar sus caminos del Tenerife se la comunicó a su agente, y este último a Juan Guerrero, quien trató de convencerle en alguna conversación puntual sin que hubiese margen para revertir su determinación definitiva. El entrenador deslizó que sus días más duros coincidieron con las victorias a domicilio (en Burgos y Cartagena), sin aclarar por qué; y adujo que en la final con el Girona no sintió tristeza por el resultado, «sí orgullo por lo conseguido».