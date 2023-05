Andorra, cuatro décadas después

FC Andorra y CD Tenerife se enfrentarán este domingo por segunda vez en el Principado. Para encontrar el único precedente hay que llegar al mes de octubre de 1982, a la octava jornada de un campeonato de Segunda División B, en su Grupo I, que terminó con el ascenso del equipo insular a una categoría que no pisaba desde 1978. Los tinerfeños, con José Ramón Fuertes como entrenador, terminaron la campaña en el segundo puesto de la clasificación, por detrás del Bilbao Athletic –subían los dos primeros–, mientras que el Andorra logró la permanencia con apuros.

En el encuentro de la primera vuelta se registró un empate sin goles. El Tenerife no fue capaz de anotar ni siquiera con la ventaja de la presencia de un jugador de campo en el puesto de portero durante los últimos 15 minutos, a raíz de la expulsión del guardameta Arévalo. El extremo Francesc Valverde asumió la responsabilidad y cumplió ante un rival que no encontró el camino para marcar.

La formación inicial

Fuertes alineó esa tarde de domingo a Peio Aguirreoa, Marín, Manolo, Castro, Juan Miguel, Paco, David Amaral, Noly, Chalo, Ramón Masqué, David Amaral y Lasaosa. Tras el descanso, Lolín relevó a Paco. Uno de los integrantes de este once, Juan Miguel Martín Borges, recuerda que el partido se desarrolló sobre un terreno que estaba en «horribles» estado. «No podíamos circular bien la pelota, parecía un conejo saltando», apunta el que fuera defensa del representativo. Tampoco ha olvidado el momento de mayor polémica del duelo, la tarjeta roja que le mostró el colegiado aragonés Calvo Córdoba a Arévalo. «Cuando expulsaron al portero, faltando 15 minutos para el final, el partido tardó un rato en reanudarse porque no tenían claro quién iba a ponerse los guantes. No dejaban de discutir. Y cuando se arregló todo, nos obsesionamos tanto con tirar de cualquier sitio, que no hubo manera, no creamos peligro. Lasaosa remató sin ángulo, Chalo hizo una jugada que acabó con el balón pasando por delante de la portería... Es como si lo estuviera viendo», repasa 40 años y medio después.

Sobre una <<huerta>>

En aquel momento, la crónica publicada por Jornada Deportiva calificó el encuentro como «aburridísimo». Asimismo, contó que «poco» se pudo hacer sobre un «campo impracticable» en el que «correr en pos del balón» era casi «una temeridad». En esa línea, en la edición del 25 de octubre de 1982 se añadió que «sobre un terreno de estas características, bastante se gana ya con salvar la dos pierna y la cabeza». Este inconveniente no pasó por alto en la comparecencia de Fuertes ante los periodistas. «Técnicamente era imposible jugar en este campo, parecía una huerta», declaró el entrenador asturiano, «contento», eso sí, por el punto sumado en un encuentro en el que «lo único que se podía hacer» era tirar para «delante, correr y pelear». Por su parte, el entrenador local, Vicente Dauder, también dejó algún que otro titular. Criticó la actitud conservadora de su rival y se quejó de la actuación del árbitro. «Ellos vinieron solo a defenderse y, al final, contaron con la gran ayuda del juez de la contienda». Eran otros tiempos.

Al margen de lo sucedido durante los 90 minutos, a Juan Miguel también se le quedó grabado que el viaje a Andorra «fue largo y complicado». Entre las anécdotas que guarda está la visita del equipo a una zona comercial. «En el Principado se compraba más barato, así que nos fuimos a pasear y casi no salimos de las tiendas», rememora. Además, le llamó la atención la ubicación del estadio. «Estaba en un lugar con muchos árboles, en medio del bosque», señala Borges.

Premio final

El Tenerife había empezado la temporada con cuatro triunfos en las siete primera jornadas. Antes del desplazamiento a Andorra, era sexto y estaba a tres puntos de los puestos de ascenso –en aquellos tiempos se premiaban los triunfos con dos y los empates con uno–. «A partir de ese 0-0 en Andorra fuimos mejorando poco a poco», destaca Juan Miguel. De hecho, el equipo encadenó cinco jornadas sin perder y, tras un 5-0 en el Rodríguez López al Andorra CF –era otro con sede en Teruel– se afianzó como candidato a ascender a Segunda División. «Teníamos un equipazo», remarca sobre un Tenerife que terminó el curso con 23 victorias, 6 empates y 9 derrotas, y con 75 goles a favor y 36 en contra. Tras un exigente recorrido, el 15 de mayo de 1983 alcanzó el objetivo con un 6-0 al Compostela en un abarrotado Heliodoro

Agustín Lasasosa terminó como máximo anotador (22), por delante de David Amaral (16), Rubén Cano (12), Masqué (9), Chalo (5), Alberto (3), Noly(2), Lolín (2), Irusta, Castro, Mini y Juan Miguel (1).