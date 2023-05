La UD Las Palmas espera que la isla de Tenerife siga siendo un caladero donde pescar futbolistas que llevarse a sus equipos de cantera. Por tal motivo, después de asumir la salida de Jony Vega y de su número dos, Manu Gámez, la entidad que preside Miguel Ángel Ramírez se ha puesto manos a la obra en busca de un recambio de garantías.

Tonono, máximo responsable del fútbol amarillo, ya tiene a su candidato elegido. Se trata de Emilio Pérez, que ha dejado de ser entrenador del División de Honor del Ibarra y se ocupará de la captación de talentos, especialmente al sur de la Isla. En este sentido, la UD confirmaba recientemente un convenio de colaboración con el histórico Raqui San Isidro, conocido por haber sido el punto de partida en la carrera de Pedro Rodríguez Ledesma. Tras Pedri y Moleiro, los grancanarios seguirán captando talento en Tenerife.

Entretanto, el CD Tenerife se prepara para oficializar el fichaje de Vega como nuevo jefe de captación, tras confirmarse que Sesé Rivero y Quique Medina se quedan sin atribuciones en la parcela deportiva.

A Jony Vega, reclutado de la UD tras su exitosa experiencia de siete años en la disciplina amarilla, se le ha encomendado la labor de captación del talento para los distintos equipos de cantera. Suya será la responsabilidad de conformar un equipo competitivo en el Tenerife B, con Mazinho al frente (recién renovado su contrato) e ir armando planteles de mayor nivel para otros conjuntos de la base como el juvenil –que dirigirá una figura emblemática como Suso Santana– o el cadete, donde hay fundadas esperanzas de que pueda comportar grandes alegrías al representativo.

Al contrato de Vega no se le ha incluido cláusula de salida en función del rendimiento, pues se considera la suya una labor a medio y largo plazo, donde los resultados no serán inminentes. En todo caso, su aterrizaje viene acompañado de un halo de entusiasmo e ilusión por su trabajo para Las Palmas –les recomendó a Pedri y Moleiro– así como por la metodología que pretende implantar, que ya ha explicado al máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido; así como al consejero del área, Juan Guerrero. Será a éste último a quien tenga que rendir cuentas, no a Sesé, relegado con efectos inmediatos a otras funciones. Deja de ser el mandamás de la cantera.