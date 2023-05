El CD Tenerife tomará medidas en el 'caso Ibra'

Conmoción y enfado. El CD Tenerife reaccionó de forma enérgica ante la publicación en EL DÍA de la implicación de un futbolista del filial [Ibrahim José Barry Pérez, conocido como Ibra] en un escabroso episodio por el cual se le acusa de hechos presuntamente delictivos. Concretamente, de un robo con fuerza acaecido en la madrugada del sábado al domingo.

Conocida la noticia, el club ha abierto las diligencias oportunas y un procedimiento interno que ayer confirmaron dos voces autorizadas de la institución: por un lado el presidente, Paulino Rivero; y por el otro, el entrenador del filial, Leandro Cabrera. Éste ultimo dio por hecho que «el club tomará medidas».

«Lógicamente se altera la sociedad porque es un futbolista que ha estado ligado al primer equipo y hablamos de comportamientos graves. Hay que tener unos valores, estar pendiente de cumplir con ellos y por supuesto existe la presunción de inocencia, pero desde el club tomaremos medidas. A ver primero qué medidas toma la justicia ordinaria», sugirió Mazinho en declaraciones a la SER.

«La verdad es que los hechos son sorprendentes. Cada uno tiene la obligación de comportarse; sorprendente fue y la noticia desde luego nos ha impactado a todos; ahora a apoyarlo y ayudarlo, pero también el jugador debe asumir sus responsabilidades», indicó su preparador en el B.

Mazinho recalcó que «estos futbolistas pasan mucho tiempo con nosotros y hay que darles educación, no solo preparación deportiva». Ahora bien, aseveró que el club no puede ejercer «como vigilante las 24 horas». «Nosotros estamos en todo momento muy cerca de ellos, intentamos inculcarles los valores propios de nuestra institución, pero no podemos estar las 24 horas pendientes de ellos. Evidentemente, son actos que no nos gustan», completó.

Desde el Tenerife se pusieron en contacto con Ibra para que diera explicaciones en la tarde del martes. Mazinho, a título particular, también le remitió un mensaje. «Le he escrito y estamos pendientes de llamarlo, porque no son momentos gratos; suponemos que estará agobiado y lo primero es saber qué camino adopta el tema por la vía judicial», reiteró. Acabó Leandro, recientemente renovado con el B, con un mensaje concluyente: «Puedes ser muy bueno, pero primero hay que ser persona. Ser futbolista va con todo, hay que estar comprometido», cerró.

Desde el club no descartan una sanción muy grave. La comunicarán tan pronto se decida.