El Tenerife llega al tramo final con números de ascenso directo

Un Tenerife imponente y que, en palabras de su propio entrenador, ha evolucionado y mejorado al que peleó por ascender. Los dígitos avalan la tesis de Luis Miguel Ramis, que podrá irse con la conciencia tranquila y dejando un inmejorable sabor de boca en la feligresía del Heliodoro. La afición blanquiazul ha visto triunfar al representativo en sus últimos tres partidos en casa, el portero Soriano ha encajado solo un gol en 450 minutos y lleva cuatro puertas a cero en cinco jornadas; y por si fuera poco, los dígitos del equipo son propios de un aspirante al ascenso directo.

La clasificación del último trimestre (16 jornadas) revela que el Tenerife solo ha perdido puntos respecto a los dos equipos en mejor forma de la competición, Alavés y Granada; y que en este tramo liguero se ha mantenido a altura de los grandes candidatos al cambio de categoría tales como Las Palmas, Albacete, Cartagena o el propio Levante, al que derrotó el pasado sábado dejando una gran imagen en el Rodríguez López.

En casa, el Tenerife se ha convertido en un equipo inabordable. De hecho, el conjunto isleño ya figura entre los mejores como local, con 11 conquistas y 39 puntos en sus comparecencias en el Heliodoro, donde solo han ganado tres equipos (en la segunda vuelta, solo el Eibar). El gran déficit del plantel de Ramis han sido los encuentros a domicilio, con apenas dos alegrías en toda la competición (en los feudos de Burgos y Cartagena), muy exiguo botín para acercarse a la clasificación que el club firmó durante el curso pasado. Aunque sea solo por acabar lo más arriba posible y maquillar su feo balance fuera de casa, aún hay dos oportunidades para sumar nuevas alegrías en la Península, la más inmediata este domingo en Andorra y luego la visita a La Romareda para cerrar a finales de mayo el ciclo de Ramis y la temporada del Tenerife.

Muchas son las causas que explican el paso atrás respecto a la temporada anterior: la depresión tras la final perdida con el Girona, el tardío comienzo de la pretemporada y, sobre todo, la pésima suerte con las lesiones, que se han acumulado en cascada. Entre ellas la del hombre firmado por Juan Carlos Cordero para marcar las diferencias, Mo Dauda, que está en números muy lejos de los deseados. En cambio, otros nombres propios que podían estar cuestionados al inicio (Nacho, Enric Gallego o Waldo) ya están en los márgenes esperados.

En la clasificación del trimestre llaman la atención las muy severas dificultades de los seis mejores del torneo liguero para aglutinar puntos y arrimarlos a sus respectivos casilleros en la hora de la verdad. Llegados a este punto, el vértigo pasa factura a los planteles mejor posicionados y con más opciones de ascenso directo. En cambio, otros han renacido. No solo es el caso del Tenerife, sino también el del Racing de Santander, que ha logrado salvarse con holgura; o el del Mirandés de Joseba Etxeberria, que ha protagonizado una espectacular remontada hasta dejar aprobada su continuidad en la categoría.

El debate de las rotaciones

El cuadro técnico blanquiazul pierde a Nacho Martínez por sanción para el compromiso del domingo en el Estadi Nacional de Andorra. Así pues, un cambio es seguro en el costado izquierdo de la defensa. ¿Más rotaciones? Dependerá de las decisiones que quiera tomar Ramis para premiar a aquellos con menos minutos durante este curso. Esperan su turno hombres como el arquero suplente Javi Díaz, próximo a salir del Tenerife en verano; José Ángel Jurado, Carlos Ruiz o el canterano David Rodríguez.Ya ha advertido el técnico tinerfeñista que espera que el rendimiento colectivo no se resienta y, de hecho, está convencido de que no será así. Pero también ha manifestado de puertas adentro su particular reto de acabar en dinámica alcista, hacer pleno en los partidos que quedan y marcharse dejando al Tenerife en la mejor posición posible. De momento, la séptima plaza está al alcance de la mano.