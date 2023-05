Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, quiso honrar con sus palabras el esfuerzo titánico de los suyos para tumbar a uno de los claros favoritos al ascenso directo. De este modo, el representativo ya ha ganado en el Heliodoro a cinco de los seis primeros clasificados. «Como anécdota lo dejamos», dijo del favor involuntario que con el 1-0 hacen al eterno rival. Quiso centrarse más en el mérito de cada uno de sus jugadores, en el nivel altísimo que desplegaron sobre el verde del Rodríguez López e incluso en las felices consecuencias clasificatorias que deja este resultado.

«Estamos haciendo unos partidos muy buenos y acabando con buenas sensaciones. Los puntos ya perdidos no van a volver, solo hay que mirar adelante», enfatizó el técnico local, quien puso el acento en la gran actuación coral del Tenerife. «Los más veteranos han manejado con madurez el partido, guían posicional y emocionalmente a los demás, también en energía y motivación. Cuando ves a tres jugadores experimentados [Gallego, Aitor Sanz o Nacho] remar de esa forma, los más jóvenes y los que están aprendiendo se unen a la causa. El partido es completísimo por parte de todos: los dos laterales han estado donde les hemos pedido, los dos centrales y los dos puntas se han vaciado», expuso Ramis. A renglón seguido, ofreció una reflexión que llama poderosamente la atención. «Hemos sido un Tenerife mejor que el que peleó por el ascenso, porque hemos evolucionado», indicó.

«Vengo diciendo hace mucho tiempo que veníamos mereciendo más y que por determinadas circunstancias hemos dejado de sumar en algunas jornadas, pero de este grupo no tengo ninguna duda», fue otro de sus mensajes. Dicho lo cual, se refirió al único cambio en el once inicial, al que accedió Kike Salas en detrimento de José León: «Estoy convencido de que cualquier cambio que hagamos va a rendir a gran nivel», replicó.

Carambola

A tres jornadas del final, el Tenerife tiene menos de un 1% de posibilidades de acabar la competición entre los seis mejores, pero en todo caso habrá que esperar al resultado del Albacete-Ibiza de hoy. Ramis, por si acaso, avisa de que intentarán hacer pleno en las tres jornadas finales.

«El fútbol tiene una característica y por eso es tan especial. En este deporte de repente te encuentras con una situación nueva, que no se había dado nunca y que no se entiende. Si hay posibilidad y puntos, habrá que esperar a los demás, que no es buena idea nunca; pero quedan nueve y hay que ir a por los nueve. Si se produce un batacazo generalizado de varios equipos, será mágico que podamos entrar. Si no es así, intentaremos quedar lo más arriba posible porque este Tenerife lo merece y está obligado a hacerlo», adujo.

También se le preguntó por la reacción del plantel tras comunicarse oficialmente su no continuidad al frente del banquillo. «Estoy orgulloso del equipo, antes o después de la decisión que tomé. Sabía que el comportamiento de ellos sería el que se está viendo. Son un grupo profesional, con un comportamiento diario y de competición muy alto, con mucha capacidad cuando está todo el plantel disponible. Es algo que nos habría gustado tener durante toda la temporada, porque eso nos habría dado más opciones frente a rivales que sí jugaban con todos», completó el técnico.