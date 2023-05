Ramis: "Los favores nos los hacemos a nosotros"

«Ahórratela». Con el buen talante de siempre, pero de manera contundente, sin dejar el menor resquicio a segundas lecturas, Luis Miguel Ramis entró lo justo y salió del debate de la semana, ese que deja en el aire la duda de si el tinerfeñismo prefiere que pierda su equipo con tal de no ayudar a su eterno rival, a Las Palmas, uno de los compañeros de viaje del Levante en la lucha por ascender.

Ramis prefirió que ni que terminara la pregunta. «Ahórratela», sugirió. Luego se extendió lo necesario para reafirmar su mensaje. «No tengo nada que decir, y si tengo que responder, es que no conocen a este club ni me conocen a mí», advirtió el técnico, a quien no se le pasaría jamás«por la cabeza» intentar guiar a su equipo hacia un resultado adverso. «Tenemos que buscar nuestro beneficio, y lo demás, no existe; ya sea Las Palmas, Granada, Levante o Mirandés», añadió para recordar que el Tenerife solo se hace «favores» a sí mismo. «Los demás tendrán que ganárselo en sus partidos», apuntó.

Al margen de la influencia del desenlace del partido ante el Levante en la carrera por subir a Primera, Ramis admitió que las últimas semanas de la temporada se le están haciendo «un poco más largas» de lo habitual, situación que relacionó con «las ganas de descansar», con las «rutinas», con la «exigencia», con el «estrés»... Es decir, con todo lo que se carga en cada curso. Dicho esto, también afirmó que la lentitud del epílogo le está permitiendo «disfrutar»de los que son sus últimos días como entrenador blanquiazul. Además, garantizó que tanto él como sus futbolistas se reactivan «inmediatamente» al llegar a cada partido. «Lo más bonito es la competición, poder jugar en casa, y lo que queremos es pasar buenas tardes», confesó Ramis sin olvidar que «el prestigio» del club también lleva consigo una obligación a la hora de «buscar los tres puntos» cada vez.

Los planes de Ramis a corto plazo, cuando el Tenerife dispute su último partido a finales de mayo, en Zaragoza, consisten en «descansar» y pasar tiempo con sus hijos durante unos «pocos» días de vacaciones. «Tengo la idea de iniciar algo en otro equipo, pero de momento todo está frío», dijo el técnico, a quien no le hará «falta»ningún acto de homenaje por parte del club blanquiazul. «No me retiro ni nada por el estilo», señaló. «Ya estoy más que satisfecho por el reconocimiento y el respeto que he sentido por parte de los jugadores y de los dirigentes, de los que están por encima, con nuestros rifirrafes normales dentro de situaciones de mucho estrés y por la toma de decisiones, pero siempre desde el respeto y mirándonos a la cara», explicó Luis Miguel, que también se llevará «el agradecimiento» del tinerfeñismo.

Con la permanencia resuelta y a falta de cuatro partidos para el cierre del curso, el entrenador no descartó la posibilidad de repartir minutos entre los jugadores que han tenido menos protagonismo. Esa es su voluntad, pero tampoco prometió nada. «Veremos, puede ser», deslizó. «Estoy contento con el rendimiento de todos, pero en esto también hay niveles», continuó Ramis, conforme con la «aportación» de cada uno de los integrantes del plantel. «Todos han sido importantes y puede ser que realicemos cambios para que algunos acumulen minutos», añadió sin referirse a un partido en concreto. «Yno será cambiar por cambiar; las oportunidades se darán porque lo merezcan y porque esos jugadores se adaptarían al tipo de partido que tengamos», avisó el técnico, que no regalará ninguna presencia en las alineaciones.