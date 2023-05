Quique Medina: "Rommel le llegó al corazón del tinerfeño por su manera de ser"

El 6 de mayo se cumplen 30 años sin Rommel Fernández. Uno de sus compañeros en el Tenerife, Quique Medina, comparte algunos de los momentos que vivió con el goleador panameño. El actual secretario técnico del área de fútbol base del club, destaca el perfil humano del ‘Panzer’ por encima de sus cualidades innatas como especialista en el remate.

¿Qué recuerdo guarda del momento en el que Rommel Fernández entró el la vida del primer equipo del Tenerife?

Lo vi llegar. Era un chico fuerte, alto... Luego, al comenzar a entrenar, ya me di cuenta de que tenía potencial. Cuando hacíamos partidos de ensayo, como yo era central, tenía que enfrentarme a él y chocaba contra una roca.A él le daba igual si era un encuentro amistoso, oficial, de preparación... Se tomaba cada ejercicio y cada minuto de la competición al mismo ritmo. Era muy competitivo. Eso hacía que los que estábamos con él, también creciéramos.

Había llegado a la Isla en el verano de 1986 con la selección de Panamá para jugar el Mundialito de la Emigración y José Antonio Barrios apostó por él.

En esa época, era el secretario técnico del club. Fue a ver ese torneo en el Sur y estoy seguro de que vio en Rommel un reflejo suyo. El Tigre se quedó prendado.

Sin ser Panamá una potencia y, probablemente, sin la mejor formación como jugador, el suyo debió ser un talento innato.

Totalmente. El salto que tenía no se aprende. Sí es verdad que fue mejorando la técnica del remate poco a poco. No paraba de trabajar individualmente centros y remates. Siempre se quedaba después de los entrenamientos para perfeccionar esa faceta del juego. Ya en Primera División, recuerdo que enseñó a Pier a ejecutar ese tipo de remate. Hacía tiempo que no veía un cañón con la cabeza tan potente. Pero era algo innato, porque en esa época no se trabajaba en gimnasio ni se hacía nada específico para ganar potencia. De resto, era más o menos... Pongo un ejemplo. Estábamos en un partido entre el Real Madrid y el Tenerife en el Bernabéu. Yo estaba marcando a Hugo Sánchez. Era una época en la que se hablaba mucho de Rommel. Y Hugo Sánchez me preguntó si aquel era el famoso Rommel Fernández. Se ve que no le estaba pareciendo nada del otro mundo. Pero es que el potencial de Rommel se notaba dentro del área rival. Luego, con el paso de los minutos, Rommel pudo rematar un balón de cabeza. Ahí, Hugo sí cambió de opinión y me comentó algo así: Hay que ver cómo va por arriba. Es más, me llegó a decir que, después de haberlo visto de cerca, Rommel iba a ser importante en el fútbol. Era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en esos tiempos.

Ya en su debut en Liga demostró que tenía gol. Fue suplente en un partido contra el Xerez, en el Rodríguez López, y anotó el tanto del empate (1-1).

Sí, sí. Es lo que tenía. Fuera del área te podía parecer normalito. Pero dentro, si te ganaba la posición, era diferencial. Eso es lo que vio Barrios. Supo que si se trabajaba ese potencial, iba a ser espectacular. Rommel jugaba para ganar, para marcar goles. Por eso se quedaba después de cada entrenamiento para practicar centros y remates. Parecía que tenía un cañón en la cabeza. Recuerdo un gol a la Real Sociedad en Atotxa con el campo mojado: marcó de cabeza desde el borde del área. Saltó, remató, el balón botó y entró. Hacía cosas que eran difíciles de ver en esa época, y ahora también. Aparte de eso, se anticipaba bien, cubría de maravilla, descargaba con los pies... Pero no le podías pedir que corriera, centrara o driblara. No te hacía eso. Pero como rematara alguna, era casi gol seguro.

¿Hay algún jugador actual que le recuerde a Rommel?

No es fácil encontrar un jugador que, sobre todo, sea tan especialista en algo. Ahora son más completos. Rommel era un rematador. No construía, en la presión ayudaba pero no lo hacía demasiado bien, porque no lo había trabajado en su formación... Era un especialista en el rematey ya está. Por eso jugó en Primera División, el Valencia pagó su traspaso, fue internacional con Panamá...

En su primera temporada, la 87/88, marcó once goles y en la siguiente, la del ascenso a Primera con Joanet, dobló la cifra.

Ahí fue clave. Cuando veíamos a Luis Delgado centrar por la izquierda o a Perico Medina meter pases por la derecha, sabíamos que ahí iba a estar Rommel. Se fue asentando. Fue su segunda temporada en el fútbol profesional. Era lo que necesitaba. Cada entrenamiento era un aprendizaje para él. Y se veían los avances en cada partido. Iba rematando cada vez mejor, tenía más ocasiones, marcaba más goles... Al principio necesitaba cuatro o cinco remates para anotar, pero no tardó en reducir ese margen, hasta el punto de llegar a ser muy eficaz. Si le llegaba un centro, marcaba. Era inteligente. Conocía sus limitaciones y se dedicó a pulir lo bueno que tenía.

¿Asumió con naturalidad ese liderazgo dentro del grupo?

Pero es que todos asumimos que debía ser así, sus propios compañeros. Sabíamos que teníamos en Rommel un estandarte en cuanto a capacidad goleadora, y que con ello nos podía hacer ganar. Dejamos que llevara ese estandarte del tinerfeñismo siendo panameño. Nos representaba a todos como uno de los goleadores importantes de la Liga de Segunda. De hecho, esos goles nos llevaron a vivir el ascenso a Primera. Por su forma de ser, se lo ganó. Si no hubiera sido así, por muchos goles que hubiera marcado, la gente no se le habría acercado tanto o no le habría llegado tanto al corazón del tinerfeño.

¿Cómo era su vida en la Isla?

Fue uno más dentro de la plantilla desde el primer día. De hecho, el grupo nuestro, el formado por los jugadores tinerfeños, lo apadrinó nada más llegar. Había venido para el Tenerife B, que en ese momento se llamaba Tenerife Aficionado, pero empezó a entrenar con nosotros y se quedó en el primer equipo. Enseguida nos hicimos amigos:Luis Delgado, Isidro, yo mismo... Toda la gente de aquí. Se caracterizaba por su cercanía y por el buen tipo que era. Recuerdo que solía comer en el bar Olímpico, al lado de Herradura, y vivía con varios compañeros en la calle San Sebastián, en un piso que tenía el club. Luego, cuando tuvo su primer contrato profesional, se mudó a Tomé Cano y empezó a hacer más vida social en Tenerife. La gente se le acercaba y él no le decía que no a nada, a una foto, a una firma, a que fuera a ver a alguien... Era un tipo tan cercano que aceptaba todo lo que le proponían, si eran cosas normales. Daba igual que estuviera en Segunda División o en Primera.

Una vez en Primera, aportó 23 goles en Liga y seis más en la Copa del Rey. ¿Suponían que acabaría jugando en un grande?

Sí. Ahora también pasa. Si un jugador marca ese número de goles, es difícil que un grande no le llame. Recuerdo que le costó mucho tomar la decisión de irse del Tenerife. No fue fácil para él. Llevaba unos años aquí. Estaba tan unido a la Isla y a su gente, que le costó muchísimo. Cada vez que podía, volvía y nos venía a ver. Todo el mundo tuvo claro que nos iba a durar poco en el Tenerife.

Salió traspasado en el verano de 1991 al Valencia, pero sus números ya no fueron los mismos en esa etapa. ¿Cree que fue cuestión de adaptación?

Eso es fundamental, y más para una persona tan hogareña como él. Vino de Panamá, pero Tenerife se convirtió en su segunda casa. Le costó salir y adaptarse a otro equipo. No conocía a nadie. También es difícil asumir el papel de no ser el delantero titular. Todo eso cuesta. Le pudo toda esa situación, además de la responsabilidad de saber que el Valencia había pagado bastante por él. Siendo tan humilde, imagino que no llevó bien esa presión de saber que habían pagado tanto dinero. Fue normal que no tuviera tanto acierto como en los años anteriores.

¿Se le ocurre alguna anécdota o algún detalle significativo?

El partido de ida del playoff contra el Betis representa bien lo que significó para el Tenerife. Dio la cara, como todo el equipo. Le daban patadas y seguía. Luego, en el apartado individual, tuvimos muchas peleas. Yo era central y él era delantero. Continuamente estábamos con peleas en los entrenamientos. Luego, cuando terminábamos, ya era otra cosa. Pero los dos éramos muy competitivos. Recuerdo que un día saltó y me reventó la cara. Salí corriendo detrás de él con una pica en la mano. Y él corría delante de mí riéndose. Eso pone de manifiesto el nivel de exigencia tan alto que imprimía en cada entrenamiento. Sacaba de quicio a cualquiera.

¿Cómo se enteró que había sufrido el accidente de tráfico?

Estaba en Granada. Entrenábamos por la tarde. Al llegar al aparcamiento de Los Cármenes, el entrenador, Nando Yosu, se acercó a mi coche y me preguntó si me había enterado de la noticia. «¿Qué pasó, míster?», le pregunté. «Que Rommel Fernández ha tenido un accidente y ha fallecido», me respondió. Uff, me quedé sin habla. En ese momento me dijo que me diera la vuelta y me fuera a casa. No sé ni cómo volví. Ese día no entrené. Fue un shock tremendo.

Han pasado 30 años y Rommel Fernández sigue siendo un símbolo del tinerfeñismo.

Que se le recuerde por lo que hizo en el Tenerife, me parece justo. Fue un referente ofensivo, que siempre es algo más atractivo. Muchas veces me preguntan cómo va a ser un referente si no era de aquí, pero eso da igual. Se aclimató tan bien y la gente le quería tanto, que daba igual que fuera de Panamá o de Tejina. Era todo humildad y respeto por el club y por la afición.Y la gente sabe dónde poner a cada uno. Aquí tuvimos claro que debía ser un referente para todos.