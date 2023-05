Un monumento al compromiso

Tarde de emociones en El Sauzal. El municipio del presidente, Paulino Rivero, fue el escenario elegido por la peña Zoneros para realizar la anual entrega de sus emblemáticos premios al compromiso, que han alcanzado un prestigio creciente por la identidad de los premiados en ediciones anteriores. Además, en esta ocasión significaron un punto de encuentro y una oda al tinerfeñismo, pues al gran protagonista, Carlos Ruiz, quisieron acompañarle varios iconos blanquiazules y también el máximo mandatario del club, que esta vez jugaba en casa.

Todos los presentes en el acto coincidían en señalar que la elección del galardonado esta vez con el premio Cristo Marrero –que también estaba en el auditorio– no podía ser más certera y acertada. Además, se produce en un momento en el que está próxima su despedida, siendo el de Baza una figura indispensable en la vida y trayectoria del club a lo largo de los últimos tres lustros. Actual segundo capitán, todo apunta a que pronto se anunciará su adiós. Y que además muy probablemente venga acompañado de su retirada del fútbol en activo.

«Me hace mucha ilusión que se acuerden de mí para este reconocimiento. Estoy agradecido y orgulloso de poder seguir representando al Tenerife», reseñó Ruiz. «Lo digo siempre, que desde el primer día que llegué me he sentido muy querido por la afición y la gente que hay alrededor del club. ¿Qué menos que devolver el cariño con esfuerzo, trabajo y perseverancia a lo largo de los años?», se preguntó en voz alta cuando solo faltan cuatro jornadas para el cierre. «Seguiré trabajando día a día y estar preparado por si me toca jugarlas; vamos a pelear por ello», sentenció.

Desde el patio de butacas le gritaban al granadino al unísono que se quedara: «¡Un añito más, un añito más!». Pero su despedida va a ser una realidad en cuestión de solo unos días y apeló Ruiz «a una conversación con el club» para definir detalles, por ejemplo cuál será su reubicación en el Tenerife si finalmente es ésta la opción por la que se decantan las dos partes. La emoción fue todavía mayor porque le acompañaron sobre el escenario amigos suyos como Dani Hernández, Suso Santana o el propio Cristo Marrero, quien considera «un honor» que estos premios lleven su nombre.

La ceremonia también distinguió a César Gómez con el mismo premio, en su modalidad histórica; y por vez primera se extendió más allá del planeta blanquiazul para distinguir a representantes de otros clubes y deportes. Así, subieron a las tablas de El Sauzal figuras como María José Pérez Hernández; el propio Suso para representar a la UD Taco San Luis, premiada por su labor de cantera, inclusión y promoción del deporte; y los dirigentes del Lenovo Tenerife, CV Haris, Marlins o Tegueste Tenerife United.

Con su presencia, Paulino Rivero quiso honrar a la peña Zoneros, que se ha confirmado con el tiempo como una de las más señeras y queridas del tinerfeñismo.