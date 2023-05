Felipe Miñambres, un ilustre en el despacho

Cada vez que se le pregunta por el CD Tenerife y la posibilidad de volver algún día, a Felipe Miñambres Fernández (Astorga, 1965) se le ilumina la mirada y sugiere que los caminos de ambas partes están llamados a encontrarse. No será a corto plazo, pues ahora mismo el ilustre exblanquiazul tiene energías solo para su Levante. Director deportivo de éxito, forjado a sí mismo tras una larga trayectoria en los despachos y con una gran colección de experiencias al más alto nivel, el que fuese atacante del representativo en sus años más gloriosos encabeza la expedición granota que hoy arriba a la Isla. «Siempre es un placer», aduce sobre su vuelta a casa, a un Heliodoro que le vio lucir sus tardes más gloriosas de fútbol.

No obstante, poco margen para la nostalgia y sí para la responsabilidad habrá en la cita de mañana. «Vienen partidos importantes y nosotros no tenemos enfrentamientos directos en las jornadas que faltan, así que el objetivo es aprovechar la coyuntura y ganar en Tenerife», afirma. «Ojalá sea por la vía rápida», dice sobre el ansiado cambio de categoría del Levante, que en Orriols tienen por propósito esencial desde que arrancó la campaña, no sin dificultades. «Que siempre las hay, y de todo tipo», matiza.

Atrás quedó la destitución de Nafti, la búsqueda de un recambio de garantías y la elección de Calleja. Ahora, llegan a la hora de la verdad en las mejores condiciones posibles, lo cual quieren aprovechar para acabar entre los dos primeros. «Muchas veces asciende el sexto en los playoff porque el que entra en esa posición ya lo ve como un éxito. Por eso todos estamos buscando ser primero o segundo, porque para los que se queden fuera de ahí, el varapalo va a ser tremendo», diagnostica.

«Nosotros tenemos que ganar. Luego ya si empatan los otros será una ventaja añadida», afirma sobre una jornada que arranca hoy con emociones fuertes. De tales sensaciones vive ajeno el Tenerife, pero enuncia Felipe que «los jugadores liberados son mucho más peligrosos y están exentos de la tensión que te provoca la competición». «El Heliodoro no es buen sitio para ir, pero es donde toca. Ellos tienen buenos jugadores, buenos atacantes... y a ver si somos capaces de imponer nuestro estilo y nuestras virtudes sobre las de ellos», verbaliza Miñambres.

Blanquiazul de adopción e hijo adoptivo de la capital tinerfeña, sabe bien Felipe que ha habido mucho debate en las horas previas respecto al involuntario favor que le haría el Tenerife a su eterno rival si vence mañana. «Entiendo el morbo entre aficionados y que el fútbol se mueve por pasiones, por cosas que han pasado antes y otras circunstancias que la razón no entiende... Y en deporte es de sobra conocido que muchas veces no le deseas el bien al vecino. Pero también está claro que el Tenerife saldrá a ganar y tendremos que poner todo de nuestra parte para ganar; no lo vemos como un partido fácil», aclara. «Cuando un deportista sale a competir, sale a hacerlo siempre lo mejor posible. Y cada uno tiene sus intereses: futuros contratos, objetivos colectivos, agradar en cada partido, etcétera», ejemplifica.

Conoce a Mauro

Cree Felipe que el Tenerife se ha encontrado con un final insípido y a la vez indeseado. «Están fuera de donde pensaban que se podían encontrar, pero ya la cuestión esencial para ellos debe ser acabar bien este año y tratar de armar un proyecto potente para ascender, que nunca es fácil», asevera por experiencia propia. No se siente sorprendido por el adiós de Ramis, pero sí pone el acento en que lo haya verbalizado con mucha antelación. «Cada uno tiene sus motivos para decidir. No sé si podía haber esperado o se hubiera filtrado, él sabrá por qué lo anunció tan pronto» responde.

Y acaba la conversación con palabras sobre su homólogo en el Tenerife: «Conozco bien a Mauro, hemos coincidido, por alguna cosa sí que hemos hablado y hace poco estuvo por Valencia. Nos hemos enviado wasaps en este tiempo y espero que le pueda ir bien, porque ya tiene experiencia en la categoría. Confío en que pueda ayudar, pero el cargo asumirlo siendo tinerfeño supone una responsabilidad añadida: porque todo lo que haces, te afecta el doble y afecta a la gente querida».