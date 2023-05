El agente de Corredera: «Mauro me ha dicho que hablaremos»

Desde que Mauro Pérez anunció que al CD Tenerife le gustaría renovar a cuatro o cinco futbolistas con contratos perecederos en 2024, todas las miradas apuntaron a Álex Corredera, uno de los hombres en nómina con más mercado y posibilidades de salir, si bien su cláusula de rescisión –fijada durante la etapa de Juan Carlos Cordero– es lo suficientemente cuantiosa (ocho millones) como para ahuyentar a posibles compradores durante este verano.

«La situación está tranquila porque no acaba contrato este verano. En ese caso, sí sería un asunto más urgente y candente. Ahora ha entrado Mauro Pérez, que me parece buena elección. Y me ha transmitido que Álex es un jugador importante para el club y que hablaremos», explica Álvaro Navazo, de la agencia de representación del talentoso mediocentro.

«Él es ambicioso, le ha costado llegar a Segunda y cuando ha llegado, ha dado un nivel muy bueno. A Corredera le gustaría jugar en Primera y probar en el extranjero, pero habrá que ver primero cuál es el proyecto a medio plazo del Tenerife. Habrá nuevo entrenador, hay nueva prioridad y por lo pronto están armando un discurso muy potente», expone el agente, quien prefiere ser discreto cuando se le habla por el interés de otros clubes en la contratación de Corredera. «No de forma directa, pero claro que me pregunta gente porque es muy bueno, destaca, es distinto... y porque ya tuvo pretendientes en ventanas anteriores», esgrimen desde su agencia.

Navazo explica cuáles serán los pasos que darán ante cualquier situación que se dé. «Lo primero es ver qué dice el Tenerife, pero claro que hay clubes que han preguntado. Álex está en un momento bueno. Cuando empezó a recuperarse de la lesión pensábamos en que estuviera a tope en los últimos cinco o seis partidos, y lo está cumpliendo con creces», explica su representante.

Aunque el fin de curso pudiera parecer intrascendente para el Tenerife, no lo será para Corredera. «Él nos dice que no está aún al 100%, pero va a acabar la temporada muy bien. Es maduro, inteligente, sabe adaptarse a lo que demanda cada entrenador y cada partido. Ha pasado de ser un jugador con algunas virtudes; a ser un todoterreno, buen compañero, y con cualidades y virtudes para llegar muy lejos. A día de hoy, es de los futbolistas más completos en su posición», dice Navazo.