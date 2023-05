¿Le siguen quedando goles en las botas?

Goles no sé. Lo que sí me queda es ilusión y eso puede con todo. Soy feliz, vivo en casa, estoy con mi familia y las ganas intactas. Así que el hecho de seguir se debe a eso: a estar en un sitio donde me quieren y donde me siento valorado. Y a partir de ahí, puedo permitirme seguir jugando con ilusión, que al final es lo que cuenta.

¿Le ha devuelto la ilusión este proyecto del Sanluqueño?

Quizás sí. Venía de ciertas etapas en las que la ilusión se había visto mermada y ha sido llegar aquí, a una categoría más baja, y reencontrarme conmigo mismo y con las sensaciones que había perdido. He vuelto a sentir la felicidad que me supone jugar al futbol. Para mí, eso es lo más importante. Hay veces que no es necesario estar en la élite para ser feliz. No van de la mano esas dos cosas y es algo que he podido comprobar a lo largo de esta temporada.

¿Cuesta más ahora que antes mantener la forma física?¿Ha tenido que aprender a dosificarse?

Sí que cuesta, sobre todo porque los años no perdonan y las situaciones personales van cambiando. Tengo dos niñas muy pequeñas y el descanso es ahora mucho menor. Hay veces que comes lo que puedes. Y cuando puedes (ríe). Ya no puedes invertir tanto en ti mismo, y eso sí se nota. Pero también te digo que este año apenas me he lesionado; y eso que estoy llevando un vida como la que te estoy comentando. La conclusión a la que llego es que muchas veces el tema anímico, la felicidad, influye más que lo físico. También cuenta la experiencia porque uno aprende a dosificarse. Hay carreras que te las ahorras, pero también te digo: muchas veces eso va con la confianza que tengas en ti mismo y con el rol que tengas. Hay veces que no juegas; y entonces quieres demostrar más de lo que te corresponde y te acabas cansando más.

¿Y ya ha pensado qué será de Airam Cabrera una vez que cuelgue las botas?

Cuando pasas los 30 empiezas a darle vueltas a todo. Es un poco lo que pasó en mi caso. Cuando superé esa edad empecé a ver las cosas con perspectiva y empecé a vislumbrar que esto se acaba. Empiezas a ser más consciente de la realidad y también te confieso que tengo cierto miedo, no te voy a engañar. Tengo miedo al futuro, a levantarme una mañana y pensar: ¿y ahora qué tengo que hacer? Me refiero a nivel profesional, evidentemente, porque lo que he hecho durante los últimos 15 años ha sido jugar al fútbol. A ese momento sí le tengo cierto temor, no lo voy a esconder, pero también tengo los contactos y seguramente la preparación suficientes para encarar nuevos retos. ¿En los banquillos? Me veo, quizás sí, pero no del todo. Porque no quiero vivir situaciones de mudarme cada equis tiempo; ni estoy preparado para una situación en la que a los tres meses me echen y tenga que comenzar de cero. Ese tipo de cosas no las quiero volver a vivir. Pienso que en los despachos se tiene más estabilidad y es un sitio que me llama infinitamente mucho más la atención. Por ejemplo me gusta el ámbito de la captación de talento. Es un área que me atrae.

Y ahora que está cerca del final, ¿cuál diría que ha sido su etapa más feliz?

Al final en una carrera de 10, 12 o 15 años... años buenos puedes recordar tres o cuatro. Lo demás han sido complicaciones: problemas personales, lesiones, descensos y muchas situaciones amargas. Pero si me das a elegir, evidentemente entre esos tres o cuatro buenos metería los del Cádiz, evidentemente, a pesar del final; el año de Cracovia porque allí estuve muy bien y nos clasificamos para Europa League; también la temporada del Korona Kielce y por supuesto el año del Tenerife B, que fue brutal a pesar del descenso. Hacer tantos goles me abrió las puertas del fútbol nacional. Yahora también estoy disfrutando mucho. Intento sacar cosas positivas de todos los sitios donde he estado.

¿Y cuál fue la etapa más ingrata?

La más amarga evidentemente fue Extremadura. Ahí pasé momentos muy malos y muy duros a nivel psicológico. Tenía buen contrato pero a día de hoy me sigo preguntando si merece la pena tener un buen contrato si pones en la balanza las cosas negativas que te provoca; desde luego fue una etapa bastante dura a todos los niveles. Durísima, la verdad es que sí.

¿Cree que con otros dirigentes u otra cultura de fútbol su etapa en el Tenerife habría sido más larga?

Normalmente no soy una persona a la que le guste recrearse en las cosas que no han pasado. Mi carrera ha sido como ha sido, estoy muy orgulloso de ella, y ya está. Seguramente en otras condiciones claro que habrían apostado por mí, como ha pasado en otros momentos en los que no ha tenido el Tenerife ese músculo económico, o como lo quieras llamar. Pero eso no cambia nada. Las cosas fueron como fueron, y ya está. Al Tenerife le deseo lo mejor.

¿Le contenta el giro que empieza a dar el Tenerife?

Estoy contentísimo con lo que escucho y me llega. Desde fuera duele ver y escuchar testimonios de gente que ha estado dentro;y que te cuenta que están estancados en el pasado. Ves por ejemplo el suelo del banquillo visitante y sigue siendo el mismo que hace 30 años. Hay cosas que necesitan una mejoría. Creo que con la construcción de la Ciudad Deportiva, el club tendrá un campamento base;y serán los cimientos para crecer y para ponerse en el foco. Hay que trabajar y cuidar mejor su imagen, su estructura, su cantera. Creo que la gente que ha venido, lo ha hecho con las ideas claras y con ganas de hacer las cosas bien. En pro del aficionado, y del propio trabajador del club. Eso me gusta y deseando estoy ver cuáles son los siguientes pasos.

¿Y que se apueste por las repatriaciones? ¿Le gusta?

Me encanta. De hecho, pienso que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Al final, tiramos de tópicos y de comparaciones fáciles, pero es la realidad. En Las Palmas hay jugadores que se han vuelto pero no hay problemas ni reparos en repatriarlos; ejemplos hay miles:Rubén Castro, Viera, Vitolo, Sandro, etcétera. Y en el Tenerife parece que ha sido un tema tabú. ¿Qué pasa?¿Que se fueron y no pueden volver? No es que haya carencia de futbolistas tinerfeños;lo que no ha habido son propuestas o interés para que vuelvan y luzcan la blanquiazul. Yo estoy completamente convencido de que un futbolista de Tenerife, con una buena oferta del Tenerife, va al Tenerife. Así que la clave es que exista esa oferta y el club esté dispuesto a hacerla.

Si tuviera que mojarse, ¿qué repatriación le haría más ilusión?

Me gusta mucho Kirian. Es un espectáculo verlo jugar y sería maravilloso verlo en el Tenerife. Las veces que me he enfrentado a él, me ha parecido una joya de jugador.

En el caso de Maikel Mesa, ¿le sorprende la polémica suscitada por sus gestos hacia el Tenerife? ¿Entiendes que eran más hacia los dirigentes que hacia el propio club?

Bueno, tú piensa que en el fútbol hay mucho escepticismo con este tipo de gestos. La gente siempre espera que el futbolista que ha salido de un equipo pida perdón cuando hace un gol. Son cosas que no tienen sentido. El respeto al club se le tiene cuando defiendes sus colores y lo haces a muerte. Igual Maikel se podía haber ahorrado algún que otro gesto, pero a mí me parece un pedazo de futbolista. Y a los jugadores así los quiero en mi equipo siempre. Quizá el gesto iba por los dirigentes, porque se sentía infravalorado por ellos. Yo dudo mucho que fueran gestos con el ánimo de arremeter contra el Tenerife.

Y para ir acabando, ¿en qué me diría que ha cambiado el fútbol en el que usted empezó?

El fútbol ha cambiado muchísimo. Lo que más noto es el tema físico, el tema de cuidarse. Cuando yo empecé antes había tres o cuatro jugadores en el gimnasio y el resto estábamos con los móviles por fuera del vestuario. Ahora es al revés. Ahora hay jugadores de Tercera que se pagan un entrenador personal para hacer una pretemporada de la pretemporada, en verano. Ahí se ha crecido muchísimo. Otra cosa que han cambiado es la influencia de las redes, que son una fuente de márketing bastante importante.

¿Son los delanteros de ahora como los de antes?

Te diría que no. Ahora al delantero se le pide todo. No solo goles, también trabajo.

¿Y qué consejo daría a las nuevas generaciones?

Percibo que falta hambre. Veo chicos de 20 años que no se toman esto en serio. Les diría que aprieten, que muerdan, que peleen por llegar.