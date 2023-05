Carlos Ruiz, cinco meses sin ser titular y un adiós a la vista

Es cuestión de horas. El CD Tenerife prevé comunicar a lo largo de esta semana su decisión definitiva a Carlos Ruiz: no le renovarán su contrato. Es un secreto a voces y una realidad ya asumida por parte del segundo capitán blanquiazul, quien ha visto decrecer su cuota de protagonismo a unos extremos desconocidos en su larga y brillante trayectoria en el representativo, adonde llegó proveniente de la Ponferradina.

El de Baza ha cumplido cinco meses consecutivos sin una sola titularidad –fue en el derbi contra Las Palmas– y su balance de minutos en lo que va de año es testimonial (2’), así que él mismo ve venir el momento del adiós. Recientemente confesaba que se siente con fuerzas de seguir y que su retirada no está próxima, así que muy probablemente opte por recalar en algún otro destino y deje para más adelante el momento de reubicarse en otro puesto, como el que quiere ofrecerle el Tenerife a sabiendas de sus conocimientos y capacitación como profesional del deporte.

No en vano, Ruiz ha estudiado Ciencias de la Actividad Física y ha verbalizado su intención de reorientar su carrera hacia la docencia. Sea como fuere, antes sea el propio jugador quien tenga la última palabra sobre su futuro más inmediato. El club, como hizo con otros jugadores de largo recorrido en la institución, le brindará un caluroso homenaje en compañía de su afición en el marco de la penúltima jornada liguera (última en casa) contra el Burgos. Además, Luis Miguel Ramis ya ha dejado entrever que hará cambios en sus alineaciones para que los menos habituales tengan protagonismo y premio a la actitud exhibida durante todo el campeonato. Entre los que encontrará sitio en el once seguramente esté Ruiz, a quien le ha tocado lidiar durante este curso con altísimos índices de competencia. A día de hoy, son José León y Sergio González los centrales titulares; pero además están Nikola Sipcic y Kike Salas, a quienes el entrenador nombró específicamente en su rueda de prensa del sábado para enfatizar el nivel de solvencia que ofrecen todos los jugadores que compiten en este puesto. No mencionó a Ruiz, que ahora asume el rol de quinto central de la plantilla y vive su temporada de menor participación. Todos los años anteriores halló también dificultades y tuvo competidores de postín, pero siempre acabó hallando su sitio; no así esta vez. A estas alturas de liga, contabiliza apenas 812 minutos repartidos en 12 comparecencias ligueras. Las dos últimas veces que jugó lo hizo desde el banquillo y para sumar 13 minutos contra el Oviedo y solo dos frente al Racing en El Sardinero.

«Hace cuatro temporadas que me he planteado que podía ser mi último año aquí. Por diferentes circunstancias, al final he podido seguir prolongando mi carrera. Aún no nos hemos sentado a hablar, pero cuando lo hagamos deliberaremos una decisión conjunta. Siempre será de agradecer que se quede abierta la puerta de un club al que tanto quiero», fueron sus últimas manifestaciones en EL DÍA, coincidentes con el derbi frente a Las Palmas. Entonces fue titular, pero tuvo que ser sustituido al descanso.

Ahora que se aproxima el final, puede ser que aquel triunfo superlativo ante el eterno rival quede como su penúltimo gran recuerdo de una carrera tan larga y productiva. ¿El último baile? Seguramente contra el Burgos, día que el Tenerife prepara con mucho mimo porque no solo será el probable adiós de Ruiz, sino también la segura despedida de muchos otros (Ramis incluido) ante la afición del Heliodoro.