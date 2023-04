Ramis: «La prioridad esta vez eran solo los puntos»

La comparecencia de prensa de Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, pivotó sobre dos cuestiones: la relevancia de los tres puntos «para evitar problemas» en la clasificación y el juego del equipo, que no fue brillante. «Es la primera vez que ganamos jugando regular», vino a decir el profesional tarraconense, quien mencionó a Juan Soriano entre los nombres propios del triunfo. No en vano, el arquero supo adivinar la intención del delantero de Leganés y evitó así la igualada. Fue seguramente una de las secuencias más determinantes de la noche.

De paso, Ramis dejó entrever que podría haber cambios en las últimas alineaciones del curso, sin ir más lejos el próximo sábado frente al Levante, toda vez que el objetivo de mínimos (los 50 puntos) ya está conseguido por parte del club. «Tenemos que decidirlo, pero intentaremos elegir el mejor once posible. Es que si hoy [por ayer] juegan Kike Salas y Sipcic, no se habría notado porque son dos pedazo de centrales. Vienen en una línea muy buena los que juegan, pero también los que están esperando su oportunidad. La realidad es que están a un nivel altísimo. El rendimiento se gana en los partidos, pero también en los entrenamientos», apuntó.

«No tendré ningún problema en que otros jugadores tengan sus minutos y seguro los van a aprovechar», prosiguió Ramis, quien entiende que haya futbolistas ávidos de una mayor cuota de protagonismo.

«Unos estarán contentos y otros enfadados. Yo también me enfado cuando veo cosas que no me gustan, y lo contrario: disfrutamos cuando hacen lo que les pedimos. Posiblemente, de aquí al final de temporada, todos vayan a ser importantes», reseñó. Dicho lo cual, quiso darle al partido y a estas jornadas finales la relevancia que tienen, por muchos motivos. «En este tipo de partidos se crece mucho más que en los cinco primeros de cada temporada», sentenció.

Los periodistas presentes aprovecharon para preguntarle por sus sensaciones en el duelo, el primero jugado en casa desde que Ramis manifestó su voluntad de no renovar. «Con el club tengo la misma relación que si fuéramos a seguir tres años más; y el compromiso de los jugadores es altísimo, como se ha podido comprobar», remarcó.

En cuanto al transcurso de los 90 minutos, se detuvo en analizar lo ocurrido en la acción del penalti que deviene en el 1-0, anotado por Enric. «Me ha recordado viejos fantasmas porque ha sido el cuarto árbitro el que me ha dicho que no había ninguna imagen clara», explicitó respecto a la larga espera de los colegiados hasta tomar una determinación definitiva. «Ha sido una acción que se ha producido entre varios jugadores y no es fácil de ver; pero entiendo que el árbitro ha acertado y estaba convencido de que era así. Yo veo que no es una mano clarísima, pero el brazo está abierto y después de tres minutos entiendo que la han interpretado bien», cerró.

En otro tramo de su intervención ante los medios, habló también del cansancio y la falta de frescura que apareció en los segundos 45 minutos. «Yo también he notado al equipo muy fatigado, sobre todo algunos jugadores en la segunda parte. No creo que haya que achacar la falta de gol al cansancio, pero sí a que hemos estado imprecisos, precipitados en los últimos pases. Pero insisto, creo que la primera vez esta temporada en la que hemos estado regular y hemos sacado el partido adelante», resumió Ramis.