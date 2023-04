Jonatan Vega González, hasta la fecha coordinador del departamento de captación de la UD Las Palmas en la Isla, es el hombre elegido para dar un vuelco a la política de cantera del CD Tenerife. Hace semanas que en el representativo se fijaron en él y marcaron por propósito su fichaje para el engranaje que todavía dirige Sesé Rivero, quien ha permanecido al margen de la negociación. El directivo responsable de la parcela deportiva, Juan Guerrero; y el adjunto a la dirección, Suso Santana, han sido quienes se han ocupado de pilotar las conversaciones para un fichaje que parece estar a punto.

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y especializado en la rama de Rendimiento Deportivo, el elegido presenta (a sus 31 años de edad) presenta una tarjeta de servicios inmaculada. Entre sus principales avales, haber aconsejado el fichaje de Pedri a la Unión Deportiva, que le debe un potosí por la recomendación y su implicación en la operación. Lo mismo que después con la contratación de otro tinerfeño como Alberto Moleiro, que también le deben a su buen olfato.

En caso de lograr su contratación, el Tenerife daría un golpe de efecto. Por un lado, privaría al eterno rival de una figura esencial en la estructura de Tonono; y por el otro, le daría un impulso a la captación de nuevos talentos, objetivo marcado desde el minuto uno en la hoja de ruta de Paulino Rivero. Fue justamente el presidente blanquiazul quien dio algunas pistas recientemente respecto a la intención de «reformar» el área de cantera, no necesariamente con la salida de Sesé, que en todo caso verá reducidas sus atribuciones y su margen de maniobra.

En el debe del profesional portuense están los muy mejorables resultados del área de cantera, especialmente durante la última temporada, con el filial sexto clasificado en Tercera RFEF (fuera de la fase de ascenso) y el juvenil a una distancia sideral (-25 puntos) en relación a la UD Las Palmas. Creen en el club que los dígitos de estos equipos no pueden mantenerse en estos parámetros por más tiempo y que debe darse un giro al área de fútbol base para revertir una dinámica lamentable: de los últimos 14 campeonatos en División de Honor, categoría clave para calibrar el trabajo en la captación, solo uno ha sido para el Tenerife. Tras un primer análisis de la situación, los nuevos gestores detectaron que el problema de raíz está en la caza de futbolistas de nivel. Es por tal motivo que darán a Vega el cargo de jefe de captación. Así pues, tendría galones y mando para decidir fichajes para los distintos equipos del área y así buscar un cambio paulatino en la dinámica perdedora que muchos de ellos han adquirido frente al eterno rival.

Ya de por sí, su contratación por el Tenerife traería bajo su paraguas un buen puñado de nombres y recomendaciones casi para todos los filiales;tendría un contrato de larga duración y habría de rendir cuentas directamente al consejero Guerrero, que ha puesto mucho empeño en su fichaje, lo mismo que Suso.

El inicio de las conversaciones para reclutar a Vega es solo la primera gran decisión de las que se producirán en el área de cantera. En pocos días toca decidir si sigue Leandro Cabrera, Mazinho, al frente del Tenerife B; y también quién será el entrenador que se ponga al frente del Juvenil A durante el venidero curso. Aunque no hay ninguna decisión definitiva a este respecto, en el club gusta mucho la idea de que ilustres del tinerfeñismo como Suso o Cristo Marrero tengan la oportunidad de entrenar e ir haciendo méritos hasta llegar algún día al primer equipo. Idéntica voluntad se tiene, en este caso a más largo plazo, con Aitor Sanz, a quien se le darán facilidades para emprender su carrera de entrenador una vez cuelgue las botas.

En cuanto al fichaje de Vega, el club estaría en disposición de anunciarlo una vez que el profesional isleño pueda rescindir su vinculación con la UD. La intención del Tenerife es que pronto se ponga manos a la obra.

Su papel en el fichaje de Pedri

Todas las veces que se ha escrito o contado la historia del fichaje de Pedri González por la UD Las Palmas, el nombre de Jony Vega ha estado muy presente en el relato. «Fue un amigo mío Juan Carlos Torres, quien me comentó y me puso sobre la pista. Me contó que que había un chico muy talentoso, hábil con el balón, que interpretaba el juego como nadie y que iba adelantado a su tiempo», cuenta el todavía jefe de captación amarillo. Vega tomó nota, constató que no había jugador alguno que en Canarias hiciera lo que hacía Pedri, llamó a la UD y se puso manos a la obra. Sus superiores vinieron a un Coromotoro-Juventud Laguna y en media hora decidieron que había que ir a por él. Poco tiempo después, el buen ojo de Jony llevó a Moleiro a Gran Canaria. El Tenerife no quiere que la fuga continúe.Por eso le ficha.