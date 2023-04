Óscar Alberto Dertycia, el aliciente añadido

Óscar Alberto Dertycia volverá a pisar el césped de Heliodoro Rodríguez López coincidiendo con la celebración de un partido oficial. Será el encargado de realizar el saque de honor previo a la disputa del Tenerife-Leganés de este sábado.

El club no podía dejar pasar la oportunidad de organizar este encuentro entre el exdelantero argentino y el público que asista al estadio. La presencia de Dertycia en la Isla, como padrino del torneo de benjamines que se celebró en Los Realejos, facilitó las cosas. «Solo me va a faltar ponerme los pantalones cortos, las espinilleras y las botas», comentó Óscar este viernes en los canales de comunicación del club tras visitar las oficinas del Heliodoro y saludar, entre otros, al presidente Paulino Rivero, que le entregó una camiseta firmada por los jugadores de la actual plantilla, y al entrenador Luis Miguel Ramis, con el que no llegó a coincidir en su etapa como blanquiazul, dado que Dertycia se marchó al Albacete el mismo verano en el que Ramis se incorporó al representativo, el de 1994. El argentino había triunfado en el Tenerife de Jorge Valdano durante tres temporadas, un período en el que participó en 107 partidos y marcó 33 goles.

Dertycia disfrutó de sus últimos minutos como blanquiazul el 14 de mayo de 1994, en el viejo San Mamés, y se despidió del Heliodoro, sin saberlo en ese momento, en una visita del Albacete a la Isla, el 14 de mayo de 1995. Ese día anotó para el equipo manchego (2-2).

Veintiocho años más tarde, Óscar recorrerá de nuevo los metros que van desde la línea de banda al centro del campo. Esta vez, en una situación diferente, con una ovación pendiente del tinerfeñismo. «Será un orgullo, como cuando marqué mi primer gol, con esa misma ilusión», imaginó Dertycia, el aliciente añadido en un partido que desea vivir como cualquier espectador. «Será especial, algo distinto:volver después de tanto tiempo, encontrarme con la gente, que no solo estará conmigo, sino con el equipo...», concluyó Óscar.