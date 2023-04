Los 50 puntos, tan lejos, tan cerca

La suma de 50 puntos en Segunda División se relaciona con la garantía de continuar una temporada más en esta categoría, todo un éxito para algunos equipos, un consuelo menor para otros. Aunque las matemáticas sitúan ahí la referencia, no en todas las campañas, desde que participan 22 clubes y descienden cuatro –97/98–, ha sido suficiente para no formar parte del cuarteto de cola al final. Que se lo digan al Deportivo, que bajó con 51 en 2020. En cualquier caso, lo normal es que no sea necesario llegar a tanto. Por ejemplo, en la Liga 21/22 el límite estuvo en 43, que fue a lo más que llegó el decimonoveno.

A falta de cinco jornadas para que se complete el calendario regular de la temporada 22/23, el Tenerife tiene a tiro esa cifra por primera vez. Con el empate logrado el pasado lunes en El Alcoraz, se situó en la clasificación con 47. Un triunfo este sábado en el Heliodoro ante el Leganés, le permitirá alcanzar la puntuación salvadora. En las diecinueve campañas en las que participó en la ahora llamada LaLiga Smartbank con el actual formato de competición, a partir de la 1999/2000 y sin contar la 2022/23, solo se quedó por debajo de los 50 dos veces. En el ejercicio 2010/11 no pasó de las 38 unidades y, con ello, no pudo evitar la caída a la desaparecida Segunda División B. En la 14/15, los 48 que reunió a lo largo del curso le sirvieron para despertar a tiempo de la pesadilla del descenso. El ejemplo opuesto está en las temporadas 2000/01 y 2021/22. En la más lejana, la del ascenso a Primera con Rafael Benítez en el banquillo, el Tenerife conquistó la cota de los 50 en la vigésima octava fecha gracias a un 4-0 al Compostela. En la más reciente, saltó directamente a los 52, en ese mismo momento de calendario, tras derrotar al Ibiza en el Rodríguez López con Luis Miguel Ramis en el banquillo. A esas alturas, los blanquiazules apuntaban a unos playoff que acabaron disputando. Tampoco fue un problema cruzar la meta de los 50 en la Liga 2008/09, la que quedó coronada con el último pasaporte hacia Primera. A las órdenes de Oltra, el Tenerife pasó de los 49 a los 52 con una victoria en Salamanca en la jornada número 29 del curso. En la 2016/17, la de la participación del Tenerife en la promoción que disputó ante el Cádiz y el Getafe, le costó un poco más. No se plantó con 52 hasta que venció al Lugo en el partido número 32. Fueron temporadas en las que, a diferencia de la mayoría, se daba por hecha la entrada en el campamento base con semanas de sobra. Así etiquetó Martín Marrero la, a menudo, tortuosa caminata hacia la cifra tranquilizadora. Al histórico exjugador y entrenador le tocó recorrerla en la campaña 2003/2004. Pudo soltar la pesada mochila a falta de tres jornadas para el final, tras aligerar el paso con una segunda vuelta notable. En la mayoría de las últimas temporadas en Segunda, ese fue, más o menos, el papel que se vio obligado a interpretar el Tenerife, quitando las excepciones de las cuatro temporadas en las que peleó por el ascenso, con o sin éxito.