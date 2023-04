Jorge Padilla volverá a hacer la pretemporada con el Tenerife

Jorge Padilla Soler (Puerto del Rosario, 2001) comenzará la próxima pretemporada como uno más en el CD Tenerife. El jugador de Fuerteventura, cedido hasta junio en el Racing de Ferrol, recibía recientemente la confirmación del representativo en una llamada del consejero Juan Guerrero. La noticia supone un gran estímulo para el delantero isleño, si bien no garantiza que vaya a quedarse en el primer equipo blanquiazul durante todo el curso 23/24. La expectativa de que habrá varios fichajes de nivel para la delantera encarece mucho su permanencia en el proyecto, que en todo caso dependerá del rendimiento que ofrezca durante el verano.

Padilla arriesgó el año pasado y decidió irse a la categoría inmediatamente inferior a la del Tenerife (Primera RFEF) y ha sabido ganarse un hueco en un Ferrol que puja por el ascenso. De hecho, a estas alturas de competición está tercero en su grupo –con un partido menos– y está codeándose con clubes mucho más potentados como el mismísimo Deportivo de La Coruña, con el que igualó a cero recientemente con protagonismo para el atacante cedido por el representativo.

Jorge ha sumado 16 comparecencias en lo que va de curso, ninguna de ellas como titular, pero ha sabido ganarse el afecto de la afición ferrolana y muy potentes elogios por parte de la prensa local. Su concurso ha sido descollante sobre todo en la segunda mitad del campeonato, hasta el punto de haber recibido el estímulo público de su entrenador, muy contento con su rendimiento creciente y su influencia en el funcionamiento colectivo. Según dice, esta cesión le ha curtido y todavía cree que podrá brindarle «nuevas experiencias» como jugar una fase de ascenso; o incluso pelear hasta el final por subir por la vía rápida a la Segunda División.

«Me han dicho que empezaré en verano con el primer equipo y me han pedido que me centre en el Ferrol hasta el final de la temporada; luego, hablaremos más del futuro», reveló el de Fuerteventura. «Me alegra mucho que me hayan dado esta confirmación; siempre agrada que se ocupen de uno», afirmó, ahora con los cinco sentidos en el esprint hacia el ascenso. «Venir aquí fue una decisión acertada, en la segunda vuelta de la liga estoy contando con muchos minutos y me veo con la confianza del míster. Ahora, vamos a por todas», completó.

Antes, se refirió al cambio de timón en el consejo de administración del representativo y a las decisiones que han venido después como el nombramiento de Mauro Pérez o el anuncio de un mayor protagonismo para los futbolistas nacidos en el Archipiélago.

«Lo que observo en la distancia es que en el club está habiendo un cambio considerable y se va a contar más con los futbolistas canteranos. A mí me alegra mucho que así sea y confío en que tengamos hueco para demostrar», certificó Padilla, que vive su segunda experiencia a préstamo. La anterior fue en el filial del Levante UD.