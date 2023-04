Lo más interesante de la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis en Huesca fue otra vez aquello que no tuvo que ver con lo estrictamente futbolístico, sí con su situación personal y la forma de afrontar los cinco últimos partidos que le quedan a su etapa como blanquiazul.

«Habrá tiempo de todo. Estoy agradecido [por las muestras de apoyo] y aquí me tienen hasta el final al 200% con este equipo, con este club y con los partidos que faltan. Voy a disfrutarlos a tope. Tenemos nuestras virtudes y defectos, pero estos jugadores compiten como gladiadores y eso me enorgullece como entrenador», aseveró el tarraconense, quien el pasado jueves anunciaba que no renovará su contrato con el representativo. En todo caso, reiteró ayer que «este club irá para adelante» cuando llegue un nuevo técnico, lo cual ocurrirá después del 28 de mayo.

En cuanto al empate, Ramis se fue insatisfecho de El Alcoraz. «Una sola acción define al primera mitad. Ellos son potentes y sacan mucho partido de ese tipo de circunstancias; es la única forma en la que podían hacernos daño y lo han logrado», dijo del 1-0.

Eso sí, valoró también la reacción de los suyos y que Waldo lograse igualar. «Nos ha dado mucha confianza empatar pronto el partido. Sabíamos que si corregíamos algunas cosas y trabajábamos bien, podía llegar nuestro dominio y más situaciones de ataque. Fue una pena que no hayamos estado acertados», recalcó.

«Nosotros estábamos bien ya antes del gol», puntualizó. «Estábamos progresando mucho y con mucha variedad, les encontrábamos mucho la espalda... pero atrás nos hemos dormido y nos hemos equivocado. Teníamos justamente esa preocupación y en dos acciones que no hemos defendido bien, ahí Obeng es muy fuerte y nos han hecho daño», relató Ramis, quien achacó el insuficiente resultado a la falta de eficacia.

«Este año estamos generando mucho. Y hoy [por ayer] hemos generado casi lo mismo que solemos producir en nuestra casa. Así que considero que el partido ha estado bien trabajado, el esfuerzo ha sido innegociable y el sentido competitivo también. Buscábamos los tres puntos, que es lo que hemos perseguido, pero esto va de hacer gol y no estamos acertados», admitió.

Dicho lo cual, se refirió a las permutas y justificó la de Sergio González por la tarjeta amarilla que vio en los iniciales 45 minutos. «Sabíamos que en la segunda mitad Obeng nos iba a generar problemas y era un inconveniente estar con los dos centrales con cartulina. Ya Sergio había temporizado más de la cuenta en alguna acción y no teníamos necesidad de eso. Teníamos otros centrales que sabíamos que no tendrían problemas en el juego áereo; quizás podíamos perder fluidez, pero tampoco ha sido así», explicitó.

Destacó también Ramis que el objetivo único era la victoria, que no consiguieron. «Veníamos convencidos de que la línea competitiva nuestra y la progresión que estábamos llevando desde hacía semanas nos podía llevar al triunfo. No queríamos bajarnos de ese nivel, no ceder... y por el resultado no estoy contento, porque debíamos haber ganado. Pero el esfuerzo y el compromiso está ahí», resaltó. «Este equipo es siempre un diez en eso; ahora falta acertar más, hacer más goles», completó.

A título individual, no acabó demasiado satisfecho con la aportación de Dauda, pero explicó que viene de una larga inactividad.