Comparece este lunes el Tenerife en Huesca casi tan cerca de la sexta plaza que de los puestos de descenso. Entiende que el balance de la temporada no puede ser positivo.

En la comparación con el año pasado, es evidente que no es positivo. También es cierto que apuros no vamos a pasar, ni se esperan;y ya es un paso adelante respecto a muchos años en los que sí los hemos sufrido.

¿Qué mensaje puede transmitir Luis Miguel Ramis a los jugadores para que el equipo no se deje ir en las seis jornadas que quedan?

Es complicado, porque cuando te quedas en tierra de nadie vas a depender mucho de la fe que tenga el grupo, los jugadores;y las ganas que tengan de seguir adelante y peleando hasta el final. Normalmente, cuando te quedas anclado a una situación así, la propia tranquilidad de estar lejos de la zona peligrosa hace que te dejes ir. No digo que esto vaya a ocurrir al Tenerife, pero es muy frecuente verlo en muchos equipos a estas alturas de temporada. También puede ocurrir que ya no seas el mismo equipo que ha venido jugando y compitiendo casi todo el campeonato.

Qué liga tan rara, ¿no? Siguen dándose resultados extraños, sin ir más lejos en el caso de los equipos mejor clasificados.El viernes, sin ir más lejos, el Eibar se dejó dos puntos en casa y Las Palmas lo mismo el sábado.

Me parece que es la Segunda de siempre, llena de resultados inesperados y extraños, igualadísima porque llega un momento que las sorpresas se multiplican. No solo en el caso del Eibar; también Levante o Las Palmas se han dejado puntos. Parece que va a subir el que menos se equivoque, o incluso parece por momentos casi que no quiere subir ninguno. Eso es porque no hay diferencias excesivas entre unos y otros, al menos no esta temporada.

¿Sería partidario de cambiar el formato de la competición?¿Cree que empieza a sufrir cierto desgaste la liga de 22?

Desde hace tiempo, se debería haber cambiado. El problema es cómo lo atajas y a qué te enfrentas, porque para reducir tendrías que ampliar los descensos y eso choca contra muchos intereses. Hay clubes que se van a negar. Pero la Segunda División hace años que se convirtió en un campeonato excesivamente largo. Es algo que no te discutirá nadie, incluso aquellos que quieren que todo siga igual.

Y volviendo al Tenerife, ¿cómo percibe el cambio de timón que se ha producido en el consejo de administración? Parece evidente que hay cambios en el talante y la forma de gobernar; ahora el reto y la duda tiene que ver con la parcela deportiva.

A todos nos produce una gran expectación ver cómo va a ser esto, cómo se van a manejar... Lo primero, y sin ser consejero de nadie ni con la intención de dar clases a nadie:debería haber más discreción cuando se habla de ciertas cosas. Hay que tener en cuenta que, cuando hablas y eres representante del Tenerife, lo primero es ser responsable y saber que te está escuchando mucha gente. Ycuando haces públicas tus intenciones, todo se complica. Mejor siempre ir más tapados.

Va un poco su discurso en la línea de Ramis, que recientemente pedía discreción y también sensibilidad. En su caso se lo pidió a sus jefes, pero también a los medios de comunicación. ¿A qué cree que podía referirse?

Pedirle discreción a la prensa es contradictorio porque los periodistas están para dar noticias y emitir información. Yo creo que se refería evidentemente al club, a los gobernantes. No se puede en un momento dado publicitar o anticipar lo que piensas o lo que vas a hacer. Ahí lo dejo.

Haciendo un poco de intérprete de las palabras y de las decisiones del entrenador, ¿qué cree que puede haberle molestado más de todo lo ocurrido en los últimos tiempos?¿Qué episodios pueden haberle chirriado más a Luis Miguel Ramis?

No sabría enumerártelos, los sabrá él. Pero sí es cierto que él está acostumbrado a trabajar de una manera mucho más discreta, como se venía trabajando antes. Yo creo que él estaba más a gusto con la forma de trabajar de Juan Carlos Cordero, que seguramente hablarían de un sinfín de jugadores pero llegaban a publicarse tan solo unos pocos. Ycuando se publicaban, es que ya estaban hechos. En cambio, anticipar tres meses antes que vas a ir a por un futbolista u otro, eso te perjudica. Cuando dices lo que vas a hacer, corres riesgo de muchas cosas: que te lo encarezcan, que te utilicen para sacar más dinero en otro sitio, que no salga... Yo creo que a Ramis le molesta que salga lo que se gestiona dentro. Ytambién cómo se están haciendo las cosas. Te lo he dicho desde un principio:yo también soy partidario de la discreción.

¿Y es para César Gómez una mala noticia que no siga Ramis la próxima temporada?

Más allá de las críticas que pueda haber al juego y al estilo, creo que es evidentemente una mala noticia. Las críticas son propias del fútbol y cuando las cosas no van bien, creo que Ramis es el primero que las asume con absoluta naturalidad. ¿Pero qué tiene este entrenador que no te van a dar otros?Me parece que es un hombre que localiza rápido los problemas, deja las cosas muy claritas en rueda de prensa, ataca lo que tiene que atacar y se da cuenta de las cosas.

¿Teme que se equivoquen en el proceso de relevo?

Creo que no es fácil encontrar a un entrenador al que no le devore el ambiente y el entorno tinerfeño. Pero como en todos los sitios: todo el mundo exige, todo el mundo quiere estar arriba... Ycreo que sin Ramis perdemos. Creo que nos daremos cuenta cuando ya no esté. No olvidemos que el año pasado jugamos la final contra el actual noveno clasificado de Primera División. Algo bueno hizo, desde luego. Ahora bien, también puede ser que venga otro que mejore a Ramis. Ojalá, porque será bueno para el Tenerife.

Y llegados a este punto, si fuera usted quien estuviera en su pellejo, ¿habría sido partidario de comunicar su decisión públicamente o habría esperado hasta el final?

Los tiempos que necesitaba el club para preparar el futuro, eso los entiendo. Y los tiempos de Ramis, también. Pero no entiendo la necesidad de hacerlo público tan pronto. Que se comunique a nivel interno sí, para que el Tenerife se busque la vida. Pero esta comunicación tan temprana tiene sus riesgos. Porque ya los jugadores se enteran de que el míster no va a seguir y corremos serio peligro de que el final de temporada sea raro, o que esté lleno de incertidumbres por los cambios que van a venir. Para mí, no es bueno que se haga público. Otra cosa bien distinta es que lo sepa el club y lo sepa Ramis. Es mi forma de verlo.

Y en este momento fronterizo, de despedida, de cierre de una etapa y el comienzo de otro, ¿que los cambios puedan ser numerosos es bueno o malo? ¿Prevé usted una metamorfosis en el CD Tenerife?

Yo prefiero ser optimista. ¿Una revolución? Es cierto que puede haberla:nueva gente, nuevo proyecto, nuevas ideas... Ytiempo van a tener para sentar las bases de una nueva etapa. Creo que ahora tienen unos meses para que vayan imprimiendo su estilo y todos sepamos por dónde vamos a ir. Pero insisto: que sea con discreción, que sea con pasos firmes. Si es así, indiscutiblemente será bueno para el Tenerife. Es lo que todos queremos.