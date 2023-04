Ramis: "No le veo más recorrido en lo deportivo"

Se acabó la intriga. Una intriga que ya no era tanta. Solo quedaba que Luis Miguel Ramis confirmara su decisión de no seguir en el Tenerife a partir del 30 de junio, y ese anuncio se produjo este sábado, en la rueda de prensa semanal previa a cada partido, en este caso, la programada para que el entrenador respondiera preguntas sobre la visita de mañana al Huesca. Pero el tema principal iba a ser el de su futuro. Esta vez, con una mayor certeza de que ya había despejado la duda ante los dirigentes del club.

El entrenador llevaba semanas, meses incluso, contestando cuestiones relacionadas con este asunto. Había dicho que iba a esperar a que la temporada se acercara al final para dar un paso u otro, había avanzado que todo iba a depender de los méritos deportivos conquistados por el Tenerife, de que el equipo pudiera llegar tan lejos como en la campaña anterior –la final de la promoción– o superar esa cota. Pero Ramis también sabía que se le estaba agotando el tiempo, que en las oficinas del Heliodoro esperaban un desenlace no más allá del mes de abril. Y fue este sábado, al menos de forma pública. Durante la semana ya le había trasladado su decisión al consejo de administración presidido por Paulino Rivero, y también se la había contado a sus jugadores en el vestuario. Todo de manera natural, tal como se desarrolló su comparecencia ante los medios de comunicación. Ramis no quiso que fuera un acto de despedida, solo una rueda de prensa como tantas, pero con la diferencia de que esta vez sí tenía algo definitivo que decir sobre su futuro. Pasado el mediodía, después del entrenamiento y en la segunda pregunta, llegó el momento. «El club sabe cuál es mi decisión, se la trasladé esta semana, que el año que viene no vamos a continuar», informó.

Cogiendo atajos para no alargarse en sus explicaciones, Ramis aseguró que el principal motivo de la ruptura es deportivo. «Consideramos que no tenemos más recorrido aquí», apuntó. Pero también confesó que tuvo en cuenta otros factores asociados con la gestión del nuevo Tenerife. «Hay muchas cosas que no me terminan de convencer», dijo sin entrar en detalles. Asimismo, reconoció que da un paso al costado «triste»y «decepcionado», pero también pensando en el porvenir de un club que necesita planificar la próxima temporada y volver a generar ilusión. «Ojalá sea una decisión equivocada y que el Tenerife vaya como un tiro, que es lo que quiero, pero considero que a partir de junio no debo formar parte de este proyecto», declaróel técnico.

La elección del momento. Ramis confesó que no había anunciado nada antes porque realmente no había tomado una decisión en firme. «Lo que más me importaba era obtener un rendimiento, posicionar al equipo donde merece, que es a lo que me comprometí. Hubo algún momento en el que pudimos asomarnos a esas posiciones –de playoff– y, probablemente, de haber llegado habría dilatado más esta decisión, pero no es fácil encontrar un equilibrio, saber el momento justo. En algunos era precipitado, en otros no tanto... Las decisiones se toman en un momento y pensé que este era oportuno. A todo esto uno que el club ya me había pedido que me definiera en abril, porque tenían que organizarse y planificarse, y es lo que hicimos», argumentó.

Los motivos. Siguiendo el hilo de sus manifestaciones en anteriores ruedas de prensa, garantizó que la principal causa es deportiva, aunque admitió que puso en la balanza otras razones. «Una decisión la componen muchas minidecisiones, pero la importante es la deportiva», aclaró. «De hecho, he intentando obtener el máximo rendimiento de la plantilla semana tras semana para ver si podíamos posicionarlo lo más arriba posible. Si estuviéramos a tres puntos de entrar en el playoff, probablemente no habría tomado ahora esta decisión. Pero el club me pidió que la tomáramos en abril y eso es lo que he hecho», insistió.

Después de pensarlo mucho, el entrenador llegó a la conclusión de que su etapa en el Tenerife no iba a tener «más recorrido» a partir de junio, en el ámbito deportivo. «En otros contextos, como el emocional, no me desvincularé nunca, pero no vemos recorrido –él y su cuerpo técnico– y consideramos que tenemos que dar un paso a un lado para que el Tenerife busque nuevas ilusiones, nuevos mensajes, nuevos proyectos... El fútbol es muy dinámico y en esto, también lo es. Es lo que intuyo. Por eso tomé esta decisión junto con otras más reflexiones. Es así de sencillo, no hay mucho más», declaró.

El encaje en el proyecto. Entre la minidecisiones que analizó Ramis, tuvo su influencia el grado de compatibilidad que tendría con el nuevo grupo de gobierno del Tenerife, encabezado por el accionista José Miguel Garrido, con Juan Guerrero como consejero deportivo, ahora con Mauro Pérez recién llegado a la dirección deportiva... «No es lo que más ha pesado, pero cuando digo que a partir de junio no veo más recorrido para nosotros y que consideramos que nuestra etapa en el club ha terminado, es por otras muchas más cosas, que tienen menos peso, pero que te hacen reflexionar», comentó. «Ojalá sea una decisión equivocada y que el club vaya como un tiro hacia delante, que es lo que quiero, pero considero que a partir de junio no debo formar parte de este proyecto», remarcó el míster.

«Hay muchas cosas que no me terminan de convencer, obviamente, y que forman parte de mi decisión, pero no me corresponde valorar eso», siguió al ser consultado por su conexión con el nuevo Tenerife. «La vida está llena de decisiones y hay que tomarlas, te pesen más o menos. Y esta pesa mucho, por lo menos para mí, pero tenía que tomarla», añadió Ramis.

Se marcha decepcionado. Entrando en el terreno de las sensaciones, un espacio que prefirió esquivar en la rueda de prensa de ayer, reconoció que sentía «tristeza» por el rumbo que ha tomado un Tenerife que no hace tanto tiempo, en junio de 2022, estuvo a un paso de ascender a Primera División. «Siento tristeza, no es una situación fácil. Pero si le tengo que poner algún adjetivo, siendo muy sincero, es decepción», aseguró sin desvelar quién o quiénes le han fallado. «Ya hablaremos; jugamos el lunes en Huesca y no es momento de estas cosas», matizó.

El vestuario. Ramis se mostró convencido de que sus jugadores no bajarán la guardia en las seis jornadas de Liga que quedan. «Tengo una plantilla y un cuerpo técnico muy profesionales», destacó. «Ahora bien, sé que cualquier error que se cometa se va a achacar a este asunto. Soy consciente de que las decisiones tienen reacciones e interpretaciones, pero tengo mucha confianza en los jugadores, que están compitiendo muy bien. Estamos en un momento muy bueno a nivel futbolístico y queremos seguir en esa línea», recordó Ramis, cuya reunión con los jugadores para anunciar su decisión, el pasado jueves, no generó ningún «debate» en la caseta: «Cuando pasan estas cosas, los jugadores no responden; otorgan y se dedican a trabajar».

El futuro. «No tenemos absolutamente nada encima de la mesa, no hemos hablado con nadie». Con estas palabras, Ramis quiso aseverar que está centrado únicamente en acabar la temporada lo mejor posible con el Tenerife. Supone que la próxima campaña estará en otro banquillo, pero no tiene ni idea de cuál será. Es más, de manera distendida se animó a lanzar un desafío para reforzar su afirmación. «El que lo pueda demostrar –que ha negociado con otros equipos–, tiene los meses de julio y agosto pagados en un hotel de cinco estrellas en el Sur. Pongo este reto. El que lo consiga, tiene dos meses de vacaciones. Ya veremos cómo lo pago. Mi ilusión son estos seis partidos, disfrutarlos, ver al equipo competir, que se deje todo en el campo, que gane... Las pienso disfrutar a tope», finalizó.